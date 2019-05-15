Новости Украины и Новороссии 15 мая 2019

«Патриарха в Киеве нет, потому что его никогда не было», — у Варфоломея резко отреагировали на заявление Филарета о восстановлении Киевского патриархата

Константинопольский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата, о котором заявил Филарет. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в окружении Варфоломея. По данным портала, те архиереи или духовенство, которые могут последовать за Филаретом, якобы рискуют стать для Константинополя раскольниками и окажутся в неканоническом статусе. Источники и в «ПЦУ», и в украинской власти предполагали, что выход из «ПЦУ» Филарета, несмотря на скандал, может даже поспособствовать признанию «новой церкви» другими церквями, ведь некоторых из них смущала именно фигура Филарета. В Константинопольском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине. Заявление Филарета источник BBC News Украина оценил как ложное. «Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет — бывший митрополит Киевский», — прокомментировал ситуацию источник. Читайте также: Порошенко собирает своё войско на Западной Украине

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Раскольник предал нас

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Тильки мова: Порошенко подписал закон о единственном государственном языке

Сегодня, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который оппозиция называет «закон о тотальной украинизации». Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Перед подписанием Порошенко заявил, что закон не раскалывает, а объединяет украинскую нацию, выразив благодарность всем, кто выступал за его принятие.

Как пишет украинский портал 112.ua, текст законопроекта так никто и не видел.

Накануне депутаты Рады отклонили четыре проекта постановления, которые не позволяли спикеру парламента подписать документ и передать на подпись президенту. 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке.

Как сообщалось ранее, сегодня оппозиция в Верховной Раде потребовала от Порошенко наложить вето на данный закон. Инициатором выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликовав на своем сайте соответствующее заявление. В нем осуждаются действия спикера парламента Андрея Парубия, который подписал этот «антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон».

источник

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Обращение Зеленского к жителям Донбасса напоминает обращение фашистов к Русскому фронту – Юрий Кот

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Выжигающая плазма

На этот раз Крымский мост точно обречен.Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко озвучил очередной сценарий «неизбежного разрушения» Крымского моста.По его словам, переправа может быть разрушена регулярными ударами молний. «Если молния попадает в мост, то она несет разрушение. Потому что на конструкцию воздействует высокая температура. По сути, это плазма, которая выжигает материал. Если она не выжжет его окончательно, то качество металла или бетона в любом случае падает, и они теряют свои несущие качества», — заявил Сергиенко.Политрук вам врет – бегите от молний на Украину.

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Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен

Прогнозы скептиков, не веривших в жизнеспособность новой “незалежной церкви”, сбылись: в “Православной церкви Украины” (ПЦУ) возник раскол. “Почетный патриарх” Филарет Денисенко заявил, что хочет возродить “Киевский патриархат” (КП). Теперь его подковерная борьба с главой ПЦУ Епифанием Думенко стала открытой. О причинах и последствиях конфликта — в материале РИА Новости.

“Либо патриарх, либо ничего”

Эта служба во Владимирском соборе Киева должна была стать триумфом “патриарха” Филарета. В день памяти святого Макария Киевского, 14 мая, обычно собирались все епископы “Киевского патриархата”, созданного Денисенко в 1992 году. Но в этот раз все пошло иначе.

“Почетный патриарх” разослал приглашения сорока архиереям — явились лишь четыре его сторонника. Ирония в том, что все они родом из России.

© Фото : пресс-центр Киевской Патриархии Служба “патриарха” Филарета во Владимирском соборе Киева. 14 мая 2019

А за несколько дней до этого Филарет сыпал угрозами в адрес Епифания Думенко. Тот стал главой ПЦУ во многом благодаря тому, что 15 декабря прошлого года на “объединительном соборе” в Киеве Денисенко приказал своим епископам голосовать за него.

“Дело в том, что “Киевский патриархат” не ликвидирован. Это так хотят подать (общественности) — что, мол, он ликвидированный. Но сделать это может тот, кто его создал”, — заявил Филарет украинским журналистам.

Это вызвало шок. Ведь еще недавно члены КП публично утверждали, что их структура самораспустилась перед “объединительным собором”. А Филарет за считаные часы до его начала принялся шантажировать участников: “Либо мы выбираем Епифания, либо я отказываюсь ликвидировать церковь”. Но, оказывается, это было лишь обещанием: судя по реестру юрлиц, “Киевская патриархия УПЦ КП” продолжает существовать, ее официальный сайт постоянно обновляется, а сам Денисенко носит патриарший головной убор и говорит о “необходимости добиться независимости от Москвы и Константинополя”. Как будто никакого томоса — документа об автокефалии — не существует.

“Константинополь лгал”

Ликвидация раскольничьих КП и “Украинской автокефальной православной церкви” было одним из главных условий даровавшего томос Константинопольского патриарха. Представители патриарха Варфоломея неоднократно подчеркивали, что признали не организации, а их членов, и что после “объединительного собора” таких структур не должно быть в принципе. Поэтому Филарета не было на церемонии дарования томоса, а Фанар (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха) официально именует его “бывшим митрополитом Киевским”.

Но Филарет спутал грекам все карты. Уже несколько месяцев он твердит, что недоволен статусом ПЦУ: ведь по томосу это всего лишь митрополия, а значит, в ней нет места патриарху, даже самозваному.

ПЦУ “официально признана Вселенским патриархом (Варфоломеем). Но в Украине существует Киевский патриархат. Поэтому мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат”, — подчеркивает Денисенко.

© AP Photo / Emrah Gurel Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

И это не единственная его претензия к навязанной ему “церкви-матери”. В документе об автокефалии говорится, что все зарубежные приходы УПЦ КП переходят Константинополю, а это 44 храма в Западной Европе, 15 храмов в США и Канаде и порядка десяти общин в Австралии. Спустя пять месяцев после создания ПЦУ этот вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки — во многом из-за противодействия “филаретовцев”.

“Они лгали и лгут о положении диаспоры — она все же отходит к Вселенскому патриарху или просто в небытие. Только прямо не говорят об этом сейчас, не форсируют вопрос — пусть немного все утрясется, и тогда без объяснений выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи. Сейчас еще и приписывают нам, диаспоре, прямое непослушание Вселенскому патриарху — мы, дескать, в нарушение собственного устава, не хотим быть в юрисдикции Вселенского патриарха”, — возмущается “митрополит” Белгородский Иоасаф (по томосу Константинополю должны отойти и несколько приходов УПЦ КП на территории России).

Само собой, такая риторика разозлила Епифания Думенко. Угрозы Филарета отколоться от ПЦУ для него — “путь в никуда, в изоляцию”. Впрочем, “незалежная церковь” и сейчас в изоляции — даже на церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме раскольников не пустили.

Президент за Филарета

Конфликт обострили президентские выборы. Думенко, как известно, активно участвовал в агитационном предвыборном “томос-туре” Петра Порошенко. И теперь томос прочно ассоциируется с наследием уходящего президента.

Плакат президента Украины Петра Порошенко на одной из улиц Львова/ © РИА Новости / Стрингер

А вот Филарет, наоборот, невольно оказался на стороне победителя. Во время предвыборных дебатов Владимир Зеленский именно ему выражал признательность за “незалежную церковь”. И при личной встрече с главой КП он, судя по фотографиям, был более улыбчив, чем с Епифанием.

А спустя две недели новый президент опубликовал “послание мира для жителей Крыма и Донбасса”, в котором главы религиозных организаций призывали к прекращению войны на юго-востоке Украины. Там фигурируют предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, лидер греко-католиков митрополит Святослав, главы иудейских и мусульманских общин и Филарет. Но не глава ПЦУ — он, как сообщали украинские СМИ, объяснял это тем, что ему не понравился призыв “говорить не языком пушек”.

© AP Photo / Zelenskiy’s Press Service/Pool Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с “патриархом” Филаретом в Киеве

“На кону — деньги”

“Вряд ли Зеленский, как Порошенко, будет педалировать тему автокефальной церкви. Хотя и тот вспомнил об этом, когда решил, что автокефалия поможет ему на выборах. А ситуация с Думенко и Денисенко — это отношения между двумя бандитами, которые никак не поделят дубинку. Филарет, выдвигая кандидатуру Епифания на “объединительном соборе”, думал, что будет его полностью контролировать”, — рассуждает политолог Ростислав Ищенко.

Действительно, сразу после “собора” Филарет во всеуслышание заявил, что бразды правления в ПЦУ будут у него, а дело Епифания — лишь “представлять церковь во внешнем мире”. По данным украинского издания “Вести”, глава “новой церкви” зависит от “почетного патриарха” в том числе и финансово, хотя в последнее время отчаянно добивается “незалежности”. Поэтому против Денисенко сложилась целая партия противников, преимущественно из молодых епископов.

“В ПЦУ идет борьба за финансы и полномочия. Дедушка (Денисенко. — Прим. ред.), который таких, как Думенко, “съел” уже не один десяток, заявил, что останется патриархом и считает, что эта структура — его. Епифаний же понимает, что Филарет рано или поздно умрет — тому ведь уже 90 — и пытается укрепить свои позиции”, — отмечает Ищенко.

“Патриарх” Филарет © РИА Новости / Стрингер

Пока в борьбе выигрывает Филарет. Это видно по переходам общин КП в ПЦУ: процесс идет крайне вяло. Например, в Черкасской области из 248 храмов “филаретовцев” ни один не примкнул к новой структуре. В остальных регионах картина похожая — официальных данных о том, какие приходы перерегистрировались в “незалежную церковь”, нет, все ведь посчитали, что это произойдет автоматически. Все пошло иначе — теперь “новая церковь” довольствуется в основном силой захваченными у канонической УПЦ храмами. И, похоже, другого источника для расширения не предвидится.

На этом фоне фиаско Филарета во Владимирском соборе выглядит неожиданным. Впрочем, сам он анонсировал “борьбу за независимость” не только от Москвы, о чем он твердит более 25 лет, но и от Константинополя.

Правы оказались скептики: ПЦУ начала самоуничтожаться изнутри. И судя по тому, что Денисенко не намерен уступать, “незалежная” церковь так и останется лишь предвыборным обещанием уходящего президента. Антон Скрипунов

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Это Украина: За время работы Национальной полиции разбита половина автопарка (ФОТО)

За все годы работы так называемой национальной полиции Украины было повреждено 1,3 тысячи служебных автомобилей. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной службы нацполиции Евгений Жуков. Он уточнил, что с момента начала работы полиции было приобретено 2,5 тысячи автомобилей. В 2019 году планируется докупить ещё 500 штук. «За 4 года было разбито 1 300 единиц», — рассказал Жуков. Большинство поврежденных служебных автомобилей — это Toyota Prius, в то время как Mitsubishi Outlander PHEV было разбито около 20 штук. Также уточняется, что с начала 2019 года в результате ДТП пострадали около 20 сотрудников полиции. Как сообщала «Русская Весна», нацполиция Украины была основана 2 июля 2015 года. Читайте также: Донбасс: Снайпер уничтожил украинского «Питбуля», мстившего за смерть «Ведьмы» (ФОТО)

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ВАЖНО: В ЛНР информируют о порядке обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ (ВИДЕО)

В МВД ЛНР «Русской Весне» рассказали, каким образом граждане, имеющие РВП, вид на жительство, статус беженца или иной статус в РФ могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке «В соответствии с Указом Президента РФ от 29 апреля 2019 № 187, Вы имеете право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на территории РФ. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающие за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, супруги и родители имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Уважаемые граждане Луганской Народной Республики! Если Вы уже имеете один из перечисленных выше статусов, то Вам необходимо обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 № 187) на территории Российской Федерации по месту оформления ранее приобретенного статуса (РВП, вид на жительство, статус беженца, «временное убежище», участник Госпрограммы переселения соотечественников). Отметим, что обращение с заявлением о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на территории ЛНР и сокрытие информации о наличии вышеуказанных статусов на территории РФ, может повлечь за собой отказ в получении российского гражданства». Читайте также: Порошенко собирает своё войско на Западной Украине

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Вовремя предать — это не предать: как Луценко выслуживается перед Трампом

Одесский журналист Юрий Ткачев прокомментировал последние действия генпрокурора Украины Юрия Луценко. «Тем временем, Луценко официально признал факт вмешательства граждан Украины в американские выборы. Плюс — сообщил о возобновлении дела Злочевского, которое дело Бурсимы, с которой связан сын Байдена — одного из основных конкурентов Трампа на выборах 2020 года. То есть, Луценко совершенно прямо претендует на пост первой скрипки в раскручивании Трампом темы с «украинским заговором». И Луценко действительно в этом смысле может быть очень полезен Трампу. К примеру, если слухи о том, что представитель Госдепа по Украине Волкер, «замкнутый» на структуры Сороса, в своё время банально получил от Порошенко крупную взятку за саботаж предложенного Трампом плана урегулирования на Донбассе, то Луценко тоже должен об этом знать — а если и не знает, то может соврать, что знает. Ему не впервой. Правда, попутно он подставляет своего шефа, Порошенко. Но вовремя предать — это не предать, а предвидеть. И такое «предвидение» для Луценко тоже не в первый раз. Возможно ли, что взамен на столь ценные услуги Луценко гарантируют сохранение поста генпрокурора? Более чем. Это, конечно, будет окончательным политическим самоубийством для Зеленского, но вряд ли Трампа это смутит. Плохо быть американской колонией, правда?» Читайте также: Киевский школьник шокировал украинских пропагандистов (ВИДЕО)

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Арестован бывший глава Нацгвардии Украины

На Украине арестовали бывшего главу Нацгвардии Украины Аллерова, которого совсем недавно уволил Порошенко, хотя представили это так, что Аллеров сам подал в отставку "по семейным обостоятельствам".Стоило только шоколадному фюреру лишиться власти, как сразу выяснилось, что его непосредственный ставленник в НГУ занимался обширными махинациями с ведомственной недвижимостью, погрязнув в коррупции.В порядке юмора. Из интервью Аллерова 2017 годаАллеров с Волкером в Вашингтоне.Теперь помимо двух дел в России, на него есть дело и на Украине. По стопам Надежды Савченко пошел.В Крыму мы его я полагаю тоже не увидим.

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Зеленский встречался с Луценко по поводу «передачи дел»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встречался 11 мая с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу «передачи дел». «Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел», — сообщили в пресс-службе Зеленского во вторник. Ранее о встрече Зеленского и Луценко заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она отметила, что встреча состоялась по приглашению новоизбранного президента. Читайте также: ВАЖНО: Порошенко совершил государственный переворот, — глава Конституционного суда Украины

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Бабченко coбиpaeт на apмию “ДHP”?

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