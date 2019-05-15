Новости Украины и Новороссии 15 мая 2019
- 18:30 «Патриарха в Киеве нет, потому что его никогда не было», — у Варфоломея резко отреагировали на заявление Филарета о восстановлении Киевского патриархата.
- 16:58 Раскольник предал нас.
- 15:50 Тильки мова: Порошенко подписал закон о единственном государственном языке.
- 15:19 Обращение Зеленского к жителям Донбасса напоминает обращение фашистов к Русскому фронту – Юрий Кот.
- 11:31 Выжигающая плазма.
- 08:59 Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен.
- 07:00 Это Украина: За время работы Национальной полиции разбита половина автопарка (ФОТО).
- 03:30 ВАЖНО: В ЛНР информируют о порядке обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ (ВИДЕО).
- 02:30 Вовремя предать — это не предать: как Луценко выслуживается перед Трампом.
- 00:40 Арестован бывший глава Нацгвардии Украины.
- 00:00 Зеленский встречался с Луценко по поводу «передачи дел».
- Вчера 22:08 Бабченко coбиpaeт на apмию “ДHP”?.
«Патриарха в Киеве нет, потому что его никогда не было», — у Варфоломея резко отреагировали на заявление Филарета о восстановлении Киевского патриархата
Константинопольский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата, о котором заявил Филарет.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в окружении Варфоломея.
По данным портала, те архиереи или духовенство, которые могут последовать за Филаретом, якобы рискуют стать для Константинополя раскольниками и окажутся в неканоническом статусе.
Источники и в «ПЦУ», и в украинской власти предполагали, что выход из «ПЦУ» Филарета, несмотря на скандал, может даже поспособствовать признанию «новой церкви» другими церквями, ведь некоторых из них смущала именно фигура Филарета.
В Константинопольском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине. Заявление Филарета источник BBC News Украина оценил как ложное.
«Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет — бывший митрополит Киевский», — прокомментировал ситуацию источник.
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Раскольник предал нас
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Тильки мова: Порошенко подписал закон о единственном государственном языке
Сегодня, 15 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который оппозиция называет «закон о тотальной украинизации». Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
Перед подписанием Порошенко заявил, что закон не раскалывает, а объединяет украинскую нацию, выразив благодарность всем, кто выступал за его принятие.
Как пишет украинский портал 112.ua, текст законопроекта так никто и не видел.
Накануне депутаты Рады отклонили четыре проекта постановления, которые не позволяли спикеру парламента подписать документ и передать на подпись президенту. 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке.
Как сообщалось ранее, сегодня оппозиция в Верховной Раде потребовала от Порошенко наложить вето на данный закон. Инициатором выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликовав на своем сайте соответствующее заявление. В нем осуждаются действия спикера парламента Андрея Парубия, который подписал этот «антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон».
источник
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Обращение Зеленского к жителям Донбасса напоминает обращение фашистов к Русскому фронту – Юрий Кот
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Выжигающая плазмаНа этот раз Крымский мост точно обречен.
Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко озвучил очередной сценарий «неизбежного разрушения» Крымского моста.
По его словам, переправа может быть разрушена регулярными ударами молний. «Если молния попадает в мост, то она несет разрушение. Потому что на конструкцию воздействует высокая температура. По сути, это плазма, которая выжигает материал. Если она не выжжет его окончательно, то качество металла или бетона в любом случае падает, и они теряют свои несущие качества», — заявил Сергиенко.
Политрук вам врет – бегите от молний на Украину.
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Сенсация из Киева: томос оказался никому не нужен
“Либо патриарх, либо ничего”
“Константинополь лгал”
Президент за Филарета
“На кону — деньги”
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Это Украина: За время работы Национальной полиции разбита половина автопарка (ФОТО)
За все годы работы так называемой национальной полиции Украины было повреждено 1,3 тысячи служебных автомобилей.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной службы нацполиции Евгений Жуков.
Он уточнил, что с момента начала работы полиции было приобретено 2,5 тысячи автомобилей. В 2019 году планируется докупить ещё 500 штук.
«За 4 года было разбито 1 300 единиц», — рассказал Жуков.
Большинство поврежденных служебных автомобилей — это Toyota Prius, в то время как Mitsubishi Outlander PHEV было разбито около 20 штук.
Также уточняется, что с начала 2019 года в результате ДТП пострадали около 20 сотрудников полиции.
Как сообщала «Русская Весна», нацполиция Украины была основана 2 июля 2015 года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: В ЛНР информируют о порядке обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ (ВИДЕО)
В МВД ЛНР «Русской Весне» рассказали, каким образом граждане, имеющие РВП, вид на жительство, статус беженца или иной статус в РФ могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
«В соответствии с Указом Президента РФ от 29 апреля 2019 № 187, Вы имеете право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на территории РФ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающие за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, супруги и родители имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!
Если Вы уже имеете один из перечисленных выше статусов, то Вам необходимо обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 № 187) на территории Российской Федерации по месту оформления ранее приобретенного статуса (РВП, вид на жительство, статус беженца, «временное убежище», участник Госпрограммы переселения соотечественников).
Отметим, что обращение с заявлением о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на территории ЛНР и сокрытие информации о наличии вышеуказанных статусов на территории РФ, может повлечь за собой отказ в получении российского гражданства».
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Вовремя предать — это не предать: как Луценко выслуживается перед Трампом
Одесский журналист Юрий Ткачев прокомментировал последние действия генпрокурора Украины Юрия Луценко.
«Тем временем, Луценко официально признал факт вмешательства граждан Украины в американские выборы. Плюс — сообщил о возобновлении дела Злочевского, которое дело Бурсимы, с которой связан сын Байдена — одного из основных конкурентов Трампа на выборах 2020 года.
То есть, Луценко совершенно прямо претендует на пост первой скрипки в раскручивании Трампом темы с «украинским заговором». И Луценко действительно в этом смысле может быть очень полезен Трампу. К примеру, если слухи о том, что представитель Госдепа по Украине Волкер, «замкнутый» на структуры Сороса, в своё время банально получил от Порошенко крупную взятку за саботаж предложенного Трампом плана урегулирования на Донбассе, то Луценко тоже должен об этом знать — а если и не знает, то может соврать, что знает. Ему не впервой.
Правда, попутно он подставляет своего шефа, Порошенко. Но вовремя предать — это не предать, а предвидеть. И такое «предвидение» для Луценко тоже не в первый раз.
Возможно ли, что взамен на столь ценные услуги Луценко гарантируют сохранение поста генпрокурора? Более чем. Это, конечно, будет окончательным политическим самоубийством для Зеленского, но вряд ли Трампа это смутит.
Плохо быть американской колонией, правда?»
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Арестован бывший глава Нацгвардии Украины
На Украине арестовали бывшего главу Нацгвардии Украины Аллерова, которого совсем недавно уволил Порошенко, хотя представили это так, что Аллеров сам подал в отставку "по семейным обостоятельствам".
Стоило только шоколадному фюреру лишиться власти, как сразу выяснилось, что его непосредственный ставленник в НГУ занимался обширными махинациями с ведомственной недвижимостью, погрязнув в коррупции.
В порядке юмора. Из интервью Аллерова 2017 года
- В Донецке детей пугают и Дмитрием Ярошем и его соратниками, и "Донбассом".
- И Нацгвардией. И я имею уже два уголовных дела от Следственного комитета РФ.
- Уже два?
- Первое появилось где-то в мае-июне 2014 года. Второе – когда я уже стал командующим Национальной гвардией. Они же возбуждают уголовные дела против украинских чиновников. Вы только вдумайтесь, какой цинизм: я на своей земле, в своей стране защищаю интересы государства, своего народа – и против меня кто-то в связи с этим считает возможным возбудить уголовное дело в России!
- Так, может, там не только дела возбуждены? Возможно, вас там уже и осудили, посадили заочно – а вы и не знаете…
- Мне все равно! Какими бы ни были сложными отношения с некоторыми руководителями других силовых ведомств, все мы объединены одной мыслью: если против тебя возбудили уголовное дело в России – это своеобразное вознаграждение. Значит, ты все делаешь правильно. Так что мы спокойно это воспринимаем. Меня когда спрашивают: "А поедете в Россию?", я шучу в ответ: "Могу, но только лет на 15 за раз"
- Или с парадом, как кое-кто обещал.
- Ну, говорить о параде – пока рано. Хотя я в Крыму немало времени прожил. Окончил школу там. Крым знаю достаточно хорошо. И если придет время идти туда воевать – я смогу там воевать.
Аллеров с Волкером в Вашингтоне.
Теперь помимо двух дел в России, на него есть дело и на Украине. По стопам Надежды Савченко пошел.
В Крыму мы его я полагаю тоже не увидим.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Зеленский встречался с Луценко по поводу «передачи дел»
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встречался 11 мая с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу «передачи дел».
«Факт встречи подтверждаем: по вопросам передачи дел», — сообщили в пресс-службе Зеленского во вторник.
Ранее о встрече Зеленского и Луценко заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она отметила, что встреча состоялась по приглашению новоизбранного президента.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Бабченко coбиpaeт на apмию “ДHP”?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
То что сегодня не нужен прокурор, нацгвардия и томос это понятно. Нужно замести следы ограбления с особой жестокостью. Следующий вопрос более серьезный – это кто будет это все восстанавливать ? А вся надежда на Россию. Любыми артистистическими выходками, любыми сценариями но кроме России некому. Хотелось бы чтобы Россия все хозяйство восстановила, и снова заработал бизнес Бени.
А России это надо ?
Русс, сдавайся!
Видео. Представители всех религий просят русских Донбасса сдаться.
Не верьте им! Лживое племя снова обманет.Если вы сдадитесь, то они устроят самый настоящий геноцид.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fLReSdTP6Fo