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Новости Украины и Новороссии 25 июля 2020

11:24. 25 июля 2020 177 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Одессе снова не смогли поднять затонувший танкер Delfi

В Одессе снова не смогли поднять затонувший танкер Delfi | Русская весна

24 июля буксиры не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Операцию продолжат в субботу, 25 июля.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Куцый. По его словам, подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически всю пятницу.

«Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра (25 июля — прим. РВ). Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера», — сообщил Куцый.

Он добавил, что в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы «в кратчайшие сроки» убрать танкер.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер Delfi находился в акватории порта «Южный», но из-за мощного шторма его отнесло в сторону Одессы, и он сел на мель.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль. Одесская власть обещала забрать танкер до 25 июня, если это не сделает его владелец. Позже сообщалось о планах вытащить танкер до 20 июля.

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Киев предъявил новые требования к ЛДНР

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»со ссылкой на пресс-службу президентского офиса.

Также представители Киева потребовали восстановить в ДНР и ЛНР систему налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля, а также провести инвентаризацию государственного и частного имущества.

«Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений», — отметили в офисе президента.

Также украинская сторона подняла вопрос обеспечения мобильной связи в ДНР и ЛНР украинскими операторами. Об этом сообщает «Рамблер».

источник

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Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России

Фото: Reuters
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма, передает РИА Новости.
На своей странице в фейсбуке политик заявил о наступлении “крымских дней”. Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.
“Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит”, — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.
Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — “Крымской декларации” от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.
“Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее”, — заключил Климкин.
Ранее госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о “полувековой советской оккупации” Прибалтики.
Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина “оккупация” некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими республиками не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих странах властей. Более того, в этих государствах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.

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Зеленский предложил Египту сотрудничать с Украиной в космической сфере

Фото: globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил возможность усиления сотрудничества двух стран в космической отрасли.

Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины, передает RT.

Зеленский заявил, что Украина заинтересована в возобновлении сотрудничества с Египтом по производству и управлению спутниками, по модернизации наземной базы управления полётами и оборудования для испытания космических аппаратов, а также по подготовке и обучению египетских специалистов.

«Убеждён, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях», — сказал украинский президент.

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В МИД России высмеяли Зеленского за глупые заявления по Донбассу

В МИД России высмеяли Зеленского за глупые заявления по Донбассу | Русская весна

Вот уже на протяжении 6 лет мир наблюдает за конфликтом на Донбассе. Это кровопролитие затеяла киевская майданная власть, но новая власть в лице Владимира Зеленского не способствовала разрешению конфликта. Россия напомнила бывшему юмористу его место.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шуточной форме прокомментировала заявление Зеленского, сделанное им во время визита в Станицу Луганская. При совместной поездке с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой украинский лидер потребовал детальной расшифровки Минских соглашений.

«Мы в принципе готовы, я думаю, что Министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим», — отметила Захарова.

В беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым Захарова напомнила, что на кону стоят жизни людей, а киевское руководство до сих пор не придаёт этому значения.

«Вопрос в том, что люди на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец приступит Киев к реализации того, под чем подписался. А тут вдруг раз, оказывается, нужна расшифровка», — сказала дипломат.

Данная ситуация в очередной раз подтвердила, что Владимир Зеленский — непрофессионал. Этот юморист, конечно же, добился больших высот, но так и не научился грамотности. И всё это оборачивается бедой для Украины. Ведь президент, неспособный читать или понимать прочитанное, вряд ли осознаёт, что написано в важнейших документах.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Почему откровения экс-соратника Порошенко о Майдане не вызвали резонанс на Украине?

Почему откровения экс-соратника Порошенко о Майдане не вызвали резонанс на Украине? | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания записал видео с признаниями, разоблачающими майдан.

Однако, украинское общество не отреагировало на них сколь-нибудь заметным образом.

Одесский журналист Юрий Ткачёв объяснил, почему так получилось.

«Откровения Жвании, обвинившего Порошенко в краже 3,4 миллиардов евро и захвате власти, в обществе прошли почти незамеченными.

И дело даже не в том, что рукопожатная публика такие вещи предпочитает не замечать. Думаю, дело в самом Жвании, который является конченным даже по украинским меркам.

Человек, плясавший на подтанцовке у Ющенко, потом ставший „регионалом“, а в 2014 примкнувший к майдану — это что-то всё-таки уж слишком запредельное. Из категории „верить — себя не уважать“.

Ну и да, что нового он сказал? Что Порошенко крал миллиардами? А типа мы не знали. Что в 2014 был осуществлён захват власти? Сенсация, сенсация!

Что пытались подкупить еврочиновников? Ну разве что, да и то — это интересно больше самим европейцам. А точнее, и им не особо интересно: в Европе всегда считалось нормальным обогащаться на покорённых папуасах.

Так что выстрел вхолостую. Теряет нюх Давид Важаевич, ох, теряет…»

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«Требуем извиниться»: Украина сделала заявление по сбитому Ираном самолёту

«Требуем извиниться»: Украина сделала заявление по сбитому Ираном самолёту | Русская весна

Расшифровка бортовых самописцев лайнера Международных авиалиний Украины, сбитого военными Ирана, подтвердила, что катастрофа произошла именно из-за попадания в него ракеты. Самолет на момент попадания был полностью исправен, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что в них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, „черные ящики“ подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой», — говорится в заявлении МИД Украины.

Расшифровка проводилась во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины. Но это — только первый этап для проведения технического расследования.

«Надеемся, что Иран все же проведет и завершит техническое расследование в соответствии с лучшими мировыми стандартами», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что ожидают прибытие на Украину делегации Ирана на следующей неделе. На этой встрече будут проведены переговоры о компенсации.

«Позиция Украины на этих переговорах очень проста. Требуем признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию», — отметили в МИДе.

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Метки: важное, компиляция

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