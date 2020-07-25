Новости Украины и Новороссии 25 июля 2020

24 июля буксиры не смогли поднять затонувший в Одессе танкер Delfi. Операцию продолжат в субботу, 25 июля.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Куцый. По его словам, подготовительные работы по переворачиванию судна продолжались практически всю пятницу.

«Подрядная организация оказалась технически не в состоянии реализовать свой план с помощью буксиров. Операция продолжится завтра (25 июля — прим. РВ). Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера», — сообщил Куцый.

Он добавил, что в случае неудачи Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры перейдут к принудительному поднятию судна, чтобы «в кратчайшие сроки» убрать танкер.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер Delfi находился в акватории порта «Южный», но из-за мощного шторма его отнесло в сторону Одессы, и он сел на мель.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль. Одесская власть обещала забрать танкер до 25 июня, если это не сделает его владелец. Позже сообщалось о планах вытащить танкер до 20 июля.

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