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40 ПРИЗНАКОВ ГОРДЫНИ ИЗ МАХАБХАРАТЫ “ПЯТОЙ ВЕДЫ”

21:28. 13 марта 2019 Просмотров - 322 9 коммент. Опубликовал:
 
 

Признаки гордыни, от которой следует избавиться:

  1. Я всегда прав
  2. Покровительственное отношение к другим и отношение свысока
  3. Чувство собственной важности
  4. Унижение себя и других
  5. Мысли о том, что ты лучше других. Хвастовство
  6. Умение поставить соперника в невыгодное положение
  7. Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя
  8. Надменное отношение, суетность, желание смотреться в зеркало
  9. Выставление напоказ достатка, одежды и прочего
  10. Непозволение другим помогать себе и работать с другими
  11. Брать на себя непосильную работу
  12. Работа без меры
  13. Привлечение к себе внимания
  14. Обидчивость (причина обидчивости – это желание контролировать)
  15. Чрезмерная болтливость или разговоры о своих проблемах (праджалпа)
  16. Излишняя чувствительность или бесчувственность
  17. Чрезмерная занятость своей персоной
  18. Мысли о том, что о тебе думают и говорят другие
  19. Использование слов, которые слушатели не знают и не понимают, и ты знаешь это
  20. Ощущение своей никчёмности
  21. Непрощение себя и других
  22. Сотворение кумира из себя и из других
  23. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем мы говорим
  24. Неблагодарность (самый большой грех). 
  25. Игнорирование малых людей
  26. Невнимательность (при изучении шастр)
  27. Наличие раздражительного тона
  28. Повышение голоса в злобе и досаде
  29. Неподчинение воле Бога, Гуру, Садху, Шастры (Бунт против авторитетов их критиканство)
  30. Недостаток самоуважения (совершение греховных поступков – действуем как животные)
  31. Безрассудство и безумство (делаем по инерции, не задумываясь)
  32. Нечестность по отношению к себе и другим
  33. Неспособность пойти на компромисс
  34. Желание всегда оставить последнее слово за собой (Вы правы, но у меня свое мнение)
  35. Нежелание делиться своими знаниями, чтобы контролировать ситуацию
  36. Невнимание или чрезмерное внимание к физическому телу
  37. Мысли о необходимости решать чужие проблемы (когда нас об этом не просят)
  38. Предубеждённость к людям по внешнему виду
  39. Чрезмерное уважение к себе
  40. Сарказм, юмор в Гуне Невежества(Тамас), стремление уколоть другого, пошутить, посмеяться над другим

Источник: http://2planeta.ru/news/40_priznakov_gordyni_iz_makhabkharaty_pjatoj_vedy/2019-03-13-72326

Метки: мир вокруг нас

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9 коммент.»

  • 195 47
    Вячеслав 13 марта 2019 в 21:46 Ссылка
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    loading...

    Нормальные люди и так живут по этим правилам, даже не зная о них

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  • 30603 15295
    Степаныч 13 марта 2019 в 22:22 Ссылка
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    Прикинул на себя(а это тоже признак гордыни),и примерно половина признаков гордыни у меня есть,хотя жена считает что почти по всем параметрам у меня гордыня кроме двух.)))Выходит я очень гордый человек,почти бохх.)))

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  • 1869 1629
    Лариса Петрова 13 марта 2019 в 23:51 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    А как понимать пункт 12 “Работа без меры?” Работать много – это гордыня? А лениться – это хорошо?

    Ответить
    • 4769 3482
      Walentin Лариса Петрова 14 марта 2019 в 0:02 Ссылка
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      Я этот пункт понимаю, как работу на показ, чтоб показать свою важность и незаменимость.

      Мне не очень понятен пункт 29. Он противоречит пункту 22.

      Ответить
      • 30603 15295
        Степаныч Walentin 14 марта 2019 в 0:30 Ссылка
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        Тут не только чтоб показать свою важность для других,но и для себя показать что ты крут если работаешь на износ,хотя это уже изуверством попахивает.)Ну и как бы не противоречить воле бога это не есть поклонение кумиру.Дело в том что ты свободен в поступках,а поклонение это неосознанный выбор,а нужно чтоб был осознанный.)

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      • 2652 1954
        Oleg Walentin 14 марта 2019 в 1:05 Ссылка
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        Противоречия нет. В п. 22 имеется ввиду “не сотвори кумира” из каст, которые ниже касты учителей и брахманов.

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    • 2652 1954
      Oleg Лариса Петрова 14 марта 2019 в 0:56 Ссылка
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      “Семь раз отМерь, один раз отрежь”. Работу нужно продумать, спланировать, прикинуть её стоимость, определить цели и задачи, собрать необходимые данные и их обработать и т.д. Это и будет Мера.

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      • 1869 1629
        Лариса Петрова Oleg 14 марта 2019 в 1:19 Ссылка
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        Разумно. Если человек, приступая к работе, всего этого не сделает, значит, он просто глупый. Непонятно, при чём здесь гордыня?

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        • 2654 1956
          Oleg Лариса Петрова 14 марта 2019 в 1:58 Ссылка
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          Видимо, игнорировал произвести расчёты, сделать подготовку к работе: я и так смогу, я всех шапками закидаю и т.д. “Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”.

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