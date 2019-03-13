40 ПРИЗНАКОВ ГОРДЫНИ ИЗ МАХАБХАРАТЫ “ПЯТОЙ ВЕДЫ”
21:28. 13 марта 2019 Просмотров - 322 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
Признаки гордыни, от которой следует избавиться:
- Я всегда прав
- Покровительственное отношение к другим и отношение свысока
- Чувство собственной важности
- Унижение себя и других
- Мысли о том, что ты лучше других. Хвастовство
- Умение поставить соперника в невыгодное положение
- Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя
- Надменное отношение, суетность, желание смотреться в зеркало
- Выставление напоказ достатка, одежды и прочего
- Непозволение другим помогать себе и работать с другими
- Брать на себя непосильную работу
- Работа без меры
- Привлечение к себе внимания
- Обидчивость (причина обидчивости – это желание контролировать)
- Чрезмерная болтливость или разговоры о своих проблемах (праджалпа)
- Излишняя чувствительность или бесчувственность
- Чрезмерная занятость своей персоной
- Мысли о том, что о тебе думают и говорят другие
- Использование слов, которые слушатели не знают и не понимают, и ты знаешь это
- Ощущение своей никчёмности
- Непрощение себя и других
- Сотворение кумира из себя и из других
- Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем мы говорим
- Неблагодарность (самый большой грех).
- Игнорирование малых людей
- Невнимательность (при изучении шастр)
- Наличие раздражительного тона
- Повышение голоса в злобе и досаде
- Неподчинение воле Бога, Гуру, Садху, Шастры (Бунт против авторитетов их критиканство)
- Недостаток самоуважения (совершение греховных поступков – действуем как животные)
- Безрассудство и безумство (делаем по инерции, не задумываясь)
- Нечестность по отношению к себе и другим
- Неспособность пойти на компромисс
- Желание всегда оставить последнее слово за собой (Вы правы, но у меня свое мнение)
- Нежелание делиться своими знаниями, чтобы контролировать ситуацию
- Невнимание или чрезмерное внимание к физическому телу
- Мысли о необходимости решать чужие проблемы (когда нас об этом не просят)
- Предубеждённость к людям по внешнему виду
- Чрезмерное уважение к себе
- Сарказм, юмор в Гуне Невежества(Тамас), стремление уколоть другого, пошутить, посмеяться над другим
Источник: http://2planeta.ru/news/40_priznakov_gordyni_iz_makhabkharaty_pjatoj_vedy/2019-03-13-72326
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Нормальные люди и так живут по этим правилам, даже не зная о них
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Прикинул на себя(а это тоже признак гордыни),и примерно половина признаков гордыни у меня есть,хотя жена считает что почти по всем параметрам у меня гордыня кроме двух.)))Выходит я очень гордый человек,почти бохх.)))
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А как понимать пункт 12 “Работа без меры?” Работать много – это гордыня? А лениться – это хорошо?
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Я этот пункт понимаю, как работу на показ, чтоб показать свою важность и незаменимость.
Мне не очень понятен пункт 29. Он противоречит пункту 22.
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Тут не только чтоб показать свою важность для других,но и для себя показать что ты крут если работаешь на износ,хотя это уже изуверством попахивает.)Ну и как бы не противоречить воле бога это не есть поклонение кумиру.Дело в том что ты свободен в поступках,а поклонение это неосознанный выбор,а нужно чтоб был осознанный.)
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Противоречия нет. В п. 22 имеется ввиду “не сотвори кумира” из каст, которые ниже касты учителей и брахманов.
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“Семь раз отМерь, один раз отрежь”. Работу нужно продумать, спланировать, прикинуть её стоимость, определить цели и задачи, собрать необходимые данные и их обработать и т.д. Это и будет Мера.
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Разумно. Если человек, приступая к работе, всего этого не сделает, значит, он просто глупый. Непонятно, при чём здесь гордыня?
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Видимо, игнорировал произвести расчёты, сделать подготовку к работе: я и так смогу, я всех шапками закидаю и т.д. “Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”.