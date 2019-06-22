Формула жизни: как гордыня препятствует духовному росту?

Человек, желающий накопить личную силу, то есть жизненную энергию, которая нужна для того, чтобы преодолевать препятствия, без затруднений реализовывать свои намерения и работать над собой, обязан избавиться от гордыни.

Но для того, чтобы избавиться от гордыни, надо сначала ее распознать.

Давайте рассмотрим самые характерные признаки гордыни:

1. Гордыня прежде всего, проявляется чувством собственной непогрешимости и правоты и неправоты окружающих.

Такие люди чувствуют, что всегда правы, склонны критиковать кого-то, обсуждать, сплетничать и обвинять.

2. Следующее проявление гордыни – это жалость к себе.

Чувство собственной важности является скрытой жалостью к себе, человек чувствует себя несчастным, он испытывает боязнь и страх перед всем миром, и для того, чтобы защититься от него, выставляет на показ свою важность, значимость, достаток. Такой человек сконцентрирован только на себе, он начинает играть роль тирана или жертвы, из его жизни уходит собранность, трезвость и уравновешенность.

3. Отношение свысока, снисходительность.

Человек чувствует себя выше других, следовательно, всех людей считает ниже себя.

4. Покровительственное отношение к кому-либо.

Такое проявление гордыни находится рядом со снисходительностью. Обычно люди, которые помогают кому-то, требуют благодарности и уважения. От таких людей можно слышать: «Ты должен быть благодарным мне за то. Что я для тебя сделал!»

5. Унижение других и себя.

Есть люди, которые считают себя неудачниками, ни на что не способными, низки духом, и если видят кого-то выше себя, они готовы ползать перед ними на коленях. Но в то же время, если они замечают людей, ниже себя, вынуждают их вести себя точно так же.

6. Проявлением собственной важности есть мнение, что «без меня мир не сможет существовать».

Такие люди думают, что только от них все зависит, на них все держится: мир, работа, семья. Здесь существует тонкая грань между чувством ответственности и собственной важности.

7. Слишком серьезное отношение к себе.

У человека возникает чувство, что он очень важная персона. И это чувство дает ему повод раздражаться по поводу и без. И когда что-то в жизни складывается не так, как хочется, он может встать и уйти. Такую ситуацию часто можно видеть в семьях при разводе. Каждый из супругов считает, что тем самым проявляет силу своего характера, но это не так. Таким образом, они наоборот проявляют слабость.

8. Чрезмерная важность в свою очередь порождает другую проблему – человек начинает сосредотачиваться на том, что другие думают и говорят о нем. Он зациклен на своих проблемах и постоянно говорит о них, у него проявляется нарциссизм и самолюбование.

9. Хвастовство.

Чувство превосходства над другими. Человек начинает восхвалять свои достоинства. А делает это он потому, что у него есть комплекс неполноценности, и ему просто нужно получить одобрение окружающих, почувствовать свою значимость.

10. Отказ о помощи.

Гордый человек не позволяет другим людям себе помогать. А почему? Потому, что он хочет получить все плоды сам, он боится, что придется с кем-то делиться.

11. Желание получить славу, уважение и почет, возвыситься.

Люди приписывают себе заслуги и труды других людей. Но также в них присуща склонность делать из людей кумиров.

12. Мысль о том, что деятельность, которой занимается человек, нужнее и важнее всех остальных.

13. Соперничество.

Желание сделать плохо, больно сопернику. Любая конкуренция приводит к напряжению, вызывает агрессию, подсознательное желание унизить соперника, что в итоге приводит к срывам и болезням.

14. Стремление осуждать людей за их ошибки, поступки и действия.

Такой человек сознательно ищет в людях недостатки, мысленно их наказывает, все это делается с чувством гнева, раздражения и ненависти. Иногда даже хочется проучить человека.

15. Использование слов, значение которых другим людям непонятно.

Обычно этим пороком страдают ученые.

16. Нежелание делиться своими знаниями.

17. Нежелание благодарить и прощать. Обидчивость.

18. Нечестность к себе и к другим людям.

Такой человек может не выполнять своих обещаний, специально вводить людей в заблуждение, врать.

19. Сарказм.

Стремление съязвить, зло подшутить над человеком, обидеть едким замечанием или грубостью.

20. Нежелание признавать, что у вас есть недостатки – духовные проблемы и гордость.

Из книги Синельникова В.В. «Формула жизни. Как обрести личную силу»