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Плутарх говорил правду

13:31. 12 марта 2019 Просмотров - 291 Один комментарий Опубликовал:
Плутарх — древнегреческий философ и мыслитель, которого многие современные ученые часто называют выдумщиком и фантазером. Основная работа Плутарха, которую он написал во второй половине I века — книга "Сравнительные жизнеописания", в которой он рассказывает биографию различных правителей Рима и Греции и сопоставляет их между собой.

Современные исследования, как правило не полагаются на это произведение, так как древний мыслитель был достаточно неточен, когда приводил различные факты.

Однако недавние археологические открытия привели к восстановлению репутации Плутарха. В одной из глав своей книги он описывает вторжение в Грецию малазийского Понтийского царства. Это произошло в 86 году н. э., тогда римский генерал Сулла блистательно отбил атаки иноземцев. Ключевая битва случилась недалеко от города Хайронея. До последнего времени ученые так и не могли найти точное место боя.

Буквально несколько лет назад греческие археологи обнаружили странного вида табличку, на которой были написаны два имени собственных и приписка "аристис", что в переводе означает "герои".

В "жизнеописаниях" Плутарх пишет, что понтийские войска разбили два лагеря, причем таким образом, что Сулла не мог вести бой напрямую, его положение было слишком невыгодным. Однако местные жители, по имени Гомолойх и Анаксидам (именно эти имена написаны на табличке), решили помочь римлянам и показали им обходной путь. Ночью вся армия Суллы незаметно и тихо пробралась в тыл к понтийцам и неожиданно напала. Враг был застигнут врасплох, армия понтийцев сразу же начала нести чрезвычайные потери и была вынуждена бежать, так и не дав отпора. После блистательной победы Сулла решил увековечить имена людей, благодаря которым вторжению был положен конец. Он приказал вытесать гранитную табличку с их именами и поставить ее на берегу реки, возле которой имел место бой.

Через двадцать лет после такого поражения Понтийское царство навсегда перестало существовать, так и не оправившись от войны с римлянами. Западная его часть была захвачена Римской республикой, которая разделили ее на две провинции: Вифиния и Понт. Кстати именно там через несколько лет Гай Юлий Цезарь сказал свою крылатую фразу "Пришел, увидел, победил". А восток бывшего Понтийского царства был разграблен и превращен в типичное клиентское государство. То есть фактически было вассалом Римской империи, вынужденным обеспечивать Рим провизией и войсками.

Таким образом, Плутарх косвенно восстановил свою репутацию, записав имена людей, помогших Сулле одержать верх над понтийцами. Эта часть "жизнеописаний оказалась точной".

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8455313.html

Метки: истории, плутарх

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Один комментарий»

  • 11867 10153
    Ирбис 12 марта 2019 в 13:57 Ссылка
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    Пожалуйста подлинник покажите! Все эти переписанные яко бы книги, не стоят и ломанного гроша. Все эти фентези появились как раз в 16 веке и никакого отношению к прошлому человечества не имеют.

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