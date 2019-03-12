Плутарх говорил правду
13:31. 12 марта 2019 Просмотров - 291 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Плутарх — древнегреческий философ и мыслитель, которого многие современные ученые часто называют выдумщиком и фантазером. Основная работа Плутарха, которую он написал во второй половине I века — книга "Сравнительные жизнеописания", в которой он рассказывает биографию различных правителей Рима и Греции и сопоставляет их между собой.
Современные исследования, как правило не полагаются на это произведение, так как древний мыслитель был достаточно неточен, когда приводил различные факты.
Однако недавние археологические открытия привели к восстановлению репутации Плутарха. В одной из глав своей книги он описывает вторжение в Грецию малазийского Понтийского царства. Это произошло в 86 году н. э., тогда римский генерал Сулла блистательно отбил атаки иноземцев. Ключевая битва случилась недалеко от города Хайронея. До последнего времени ученые так и не могли найти точное место боя.
Буквально несколько лет назад греческие археологи обнаружили странного вида табличку, на которой были написаны два имени собственных и приписка "аристис", что в переводе означает "герои".
В "жизнеописаниях" Плутарх пишет, что понтийские войска разбили два лагеря, причем таким образом, что Сулла не мог вести бой напрямую, его положение было слишком невыгодным. Однако местные жители, по имени Гомолойх и Анаксидам (именно эти имена написаны на табличке), решили помочь римлянам и показали им обходной путь. Ночью вся армия Суллы незаметно и тихо пробралась в тыл к понтийцам и неожиданно напала. Враг был застигнут врасплох, армия понтийцев сразу же начала нести чрезвычайные потери и была вынуждена бежать, так и не дав отпора. После блистательной победы Сулла решил увековечить имена людей, благодаря которым вторжению был положен конец. Он приказал вытесать гранитную табличку с их именами и поставить ее на берегу реки, возле которой имел место бой.
Через двадцать лет после такого поражения Понтийское царство навсегда перестало существовать, так и не оправившись от войны с римлянами. Западная его часть была захвачена Римской республикой, которая разделили ее на две провинции: Вифиния и Понт. Кстати именно там через несколько лет Гай Юлий Цезарь сказал свою крылатую фразу "Пришел, увидел, победил". А восток бывшего Понтийского царства был разграблен и превращен в типичное клиентское государство. То есть фактически было вассалом Римской империи, вынужденным обеспечивать Рим провизией и войсками.
Таким образом, Плутарх косвенно восстановил свою репутацию, записав имена людей, помогших Сулле одержать верх над понтийцами. Эта часть "жизнеописаний оказалась точной".
Современные исследования, как правило не полагаются на это произведение, так как древний мыслитель был достаточно неточен, когда приводил различные факты.
Однако недавние археологические открытия привели к восстановлению репутации Плутарха. В одной из глав своей книги он описывает вторжение в Грецию малазийского Понтийского царства. Это произошло в 86 году н. э., тогда римский генерал Сулла блистательно отбил атаки иноземцев. Ключевая битва случилась недалеко от города Хайронея. До последнего времени ученые так и не могли найти точное место боя.
Буквально несколько лет назад греческие археологи обнаружили странного вида табличку, на которой были написаны два имени собственных и приписка "аристис", что в переводе означает "герои".
В "жизнеописаниях" Плутарх пишет, что понтийские войска разбили два лагеря, причем таким образом, что Сулла не мог вести бой напрямую, его положение было слишком невыгодным. Однако местные жители, по имени Гомолойх и Анаксидам (именно эти имена написаны на табличке), решили помочь римлянам и показали им обходной путь. Ночью вся армия Суллы незаметно и тихо пробралась в тыл к понтийцам и неожиданно напала. Враг был застигнут врасплох, армия понтийцев сразу же начала нести чрезвычайные потери и была вынуждена бежать, так и не дав отпора. После блистательной победы Сулла решил увековечить имена людей, благодаря которым вторжению был положен конец. Он приказал вытесать гранитную табличку с их именами и поставить ее на берегу реки, возле которой имел место бой.
Через двадцать лет после такого поражения Понтийское царство навсегда перестало существовать, так и не оправившись от войны с римлянами. Западная его часть была захвачена Римской республикой, которая разделили ее на две провинции: Вифиния и Понт. Кстати именно там через несколько лет Гай Юлий Цезарь сказал свою крылатую фразу "Пришел, увидел, победил". А восток бывшего Понтийского царства был разграблен и превращен в типичное клиентское государство. То есть фактически было вассалом Римской империи, вынужденным обеспечивать Рим провизией и войсками.
Таким образом, Плутарх косвенно восстановил свою репутацию, записав имена людей, помогших Сулле одержать верх над понтийцами. Эта часть "жизнеописаний оказалась точной".
(via)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8455313.html
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Пожалуйста подлинник покажите! Все эти переписанные яко бы книги, не стоят и ломанного гроша. Все эти фентези появились как раз в 16 веке и никакого отношению к прошлому человечества не имеют.