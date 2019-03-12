Если мужчина берёт в жёны и женщину с детьми. Как узнать свою половинку? Практики оздоровления.

Если мужчина берёт в жёны и женщину с детьми. Как узнать свою половинку. Будут ли практики для здоровья.



Ответы на вопросы Алексея Орлова к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.

Часть 1.



1. Мужчина берёт в жены женщину с детьми. Женщина получается входит в род мужчины. У него там уже бывшая жена и совместные дети.

Получается ли так, что женщина должна думать о будущем только его детей, т.к. она вошла в его род, а про своих забыть?!т.к. они из рода первого мужа.

Или все-таки, раз мужчина взял женщину с детьми, то он несет ответственность и за её детей? Как бы принимает их в свой род)) и как наследников.



2. Как узнать при образовании семьи, твоя ли это половинка?



3. Будут в семинаре практики, с помощью которых можно избавляться от заболеваний?



Желаем всем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uYR9f1f1O3c