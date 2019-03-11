Зачем Японии авианосец, а России союзное государство с Белоруссией

Что общего между Вашингтоном и Римом, какое будущее ждет Союзное государство и зачем Японии первый авианосец – эти темы мы обсудили в очередном выпуске видеоблога, записанного с РИА ФАН.

Хронометраж:

00:00:06 – Должна ли каждая демократия слушаться США

00:07:28 – Что хотел А.Г. Лукашенко

00:16:20 – Против кого начинается гонка вооружений в Японии

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P.S. Краткая текстовая версия блога с сайта РИА ФАН:

Лукашенко хотел возглавить Союзное государство. Николай Стариков.

Что общего между Вашингтоном и Римом, какое будущее ждет Союзное государство и чем грозит России японская оборона. Об этом и не только расскажет писатель и общественный деятель Николай Стариков.

США рассматривают введение новых санкций против тех, кто поддерживает действующий режим Венесуэлы. Это такая «яростная борьба за демократию», или Америка уже открыто заявляет, что госперевороты делаются ее руками?

— Это, действительно, с их точки зрения борьба за демократию. А то, что в ходе этой борьбы происходит смена политического режима и переориентация целого государства, ну это и есть свидетельство того, что демократия победила. Ведь каждая демократия должна слушаться США, поскольку Штаты являются примерно тем же, чем Рим для католиков. И удивляться тому, что США говорят, пытаются подкупить, надавить в Венесуэле не приходится. При этом, нет никакой разницы, кто стоит у руля американского государства. В чем разница для России, американский президент от партии демократов, который делает госпереворот на Украине и президент США от партии республиканцев, который пытается сделать госпереворот в Венесуэле? Никакой.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Россия и Беларусь — какие экономические разногласия могут поставить под удар отношения братских народов? Может ли наше экономическое партнерство держаться только на ОПК?

— Изложу свою точку зрения. Что такое Союзное государство? Это, по большому счету, ЕС, США или СССР. Перейдем к Союзному государству России и Беларуси. По сути, это прототип системы, которая, с одной стороны, должна интегрироваться, а, с другой, —расширяться. В итоге Союзное государство России и Белоруссии есть, но оно не наполнено тем самым смыслом, ради которого создавалось.

Сейчас произошел обмен заявлениями. Это не ссора, это не развал, это не кризис, это такое семейное выяснение отношений. Поэтому трагедии нет, но нам надо двигаться, чтобы у нас была одна позиция по всем вопросам. И тогда мы действительно будем Союзным государством, и тогда мы можем приглашать к вступлению в него другие страны, в первую очередь Украину.

wikipedia.org

В Японии заговорили о создании первого (после Второй мировой войны) авианосца. Правда, обещают, что самолеты не будут базироваться на нем постоянно, а только в случае угрозы извне. Значит ли это, что Япония решила обзавестись оборонительной системой или даже полноценными вооруженными силами? Такую тенденцию задает Токио или все-таки Вашингтон? Нужно ли России готовить ответ, учитывая споры вокруг Курильских островов и баз НАТО?

— Внешняя угроза это кто? Японии кто угрожает? Непонятные международные террористы? И нужен ли авианосец, чтобы с ними бороться? Для борьбы с ними ни авианосцы, ни большие крейсеры не нужны. Кто ещё может угрожать Японии? Ответ простой: соседи. Кто соседи: Китай, Северная и Южная Корея и Россия.

Для нас появление этого авианосца несет определенную угрозу. Нам что-то от Японии нужно? Нет. Японии от нас? Да, Курильские острова. По сути, начинается закамуфлированная гонка вооружений. Создание нового японского флота. А вообще-то их конституция запрещает создание армии, там силы самообороны. Американцы начинают милитаризацию Японии, пытаются создать в регионе напряженность или даже спровоцировать войну. Россия это понимает. В настоящее время на Курильских островах идет перевооружение, размещение новых воинских частей и замена устаревшего вооружения.