Маразм крепчает: Европа вводит санкции против …ФСБ

Очередной выпуск видеоблога, подготовленный совместно с РИА ФАН, посвящён вопросам международной политики.

Хронометраж:

00:08 — Санкции наносят определённый ущерб, но в них нет ничего смертельного

00:38 — Санкции вводятся не «за что-то», а «для чего-то»

02:30 — Почему США не нужны хорошие отношения с Россией

04:32 — ЕС включил в черный список 8 российских военнослужащих и сотрудников ФСБ: в чём логика?

07:15 — Санкции против юридических лиц — борьба с конкурентами

09:35 — Санкционный список Канады

11:06 — Пересмотр верховенства международного права над законами России — приведение ситуации к здравому смыслу

14:28 — Нельзя из-за боязни судебной ошибки лишать народ права на правосудие

16:17 — Кто и почему сопротивляется законопроекту о борьбе с фейковыми новостями

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P.S. Текстовая версия от РИА ФАН:

Так ли страшны санкции? Что важнее российские законы или международное право? Почему любой человек должен быть против фейковых новостей? Об этом расскажет писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Новый пакет санкций стал для России очередным экономическим ударом, или мы уже привыкли к этому?

— Не надо преувеличивать влияние этих санкций. Какой-то ущерб они наносят, но нет ничего ужасного или смертельного. Новый пакет санкций приурочен к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, но его завернули в другую обертку. Несолидно Западу вводить санкции за то, что было пять лет назад, они каждый раз придумывают какие-то поводы. Были санкции за Крым, за Boeing, и за угнетение гомосексуалистов. Вот сейчас санкции введены за инцидент в Керченском проливе, за проведение выборов на Донбассе, хотя они проводились там многократно. Поэтому санкции вводятся не за что-то, а для чего-то. До тех пор пока мы не сможем давить на их болевые точки, они будут делать все, что захотят в сфере санкций.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пересмотреть верховенство международных норм над законами России. Каков был бы эффект от такого решения?

— Приведение ситуации к здравому смыслу, вот главный эффект от подобных предложений. У нас есть свое законодательство, мы суверенная страна, и в нашей Конституции есть пункт о том, что международное законодательство имеет приоритет над внутренним. Таких пунктов нет в Конституциях США, Франции, Германии, Испании, Японии. Мы должны в юридической плоскости от этого избавиться. Во-первых, требуется изменение Конституции. Далее, войдя в Совет Европы, мы получаем ограничение своего суверенитета в деле применения УК РФ. У нас смертная казнь не применяется, у нас мораторий. Почему? Так как мы вошли в Совет Европы. Депутаты Госдумы никак не могут принять закон о конституционном собрании. Все компетентны в этом вопросе, остается проявить политическую волю.

Какие силы и почему сопротивляются законопроекту о борьбе с фэйками? Ведь традиционные СМИ уже давно регулируются соответствующим законом, который не позволяет им сообщать заведомую ложь?

— Этому закону сопротивляются только те, кто хочет безнаказанно распространять лживые новости, будоражить общественность, создавать определенное общественное мнение на фактах, которых не существует. Это, по сути, элемент информационной войны. Любой человек должен быть за. То, что говорят СМИ, должно соответствовать действительности.

При чем тут свобода слова? Вы свободно говорите то, что существует. А если вы в чем-то сомневаетесь, проверьте. Ситуация с распространением лживых новостей о значительно большем количестве погибших в трагедии в Кемерове. Это же злодеяние. Ради получения информационной популярности кто-то начинает это тиражировать. Так нельзя. Если вы утверждаете, что это факт, несите за это ответственность. У СМИ эта ответственность существует. Правда, я не слышал, чтобы за распространение лживых новостей, каких-нибудь независимых журналистов лишали лицензии СМИ. А надо. И уровень доверия к СМИ повысится. Я не вижу ничего страшного в законе, который будет наказывать за распространение лживых новостей.