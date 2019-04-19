Медведев и Сталин. Европа в огне. Итоги конкурса

В очередном выпуске видеоблога были подведены итоги конкурса, который проходил для подписчиков моего ютуб-канала. Победителя определила специальная программа, которая в случайном порядке выбирает комментарий под видео и тем определяет выигравшего.

Поздравляем… а вот кого поздравлять с выигрышем пяти книг, вы увидите в конце видеоблога.

А сначала мы обсудили новости из Европы и России…

Хронометраж:

00:00 — о выступлении Медведева в Госдуме

03:18 — о причинах популярности Сталина в народе

11:33 — про сгоревший Собор Парижской Богоматери

21:45 — о втором туре выборов на Украине

29:52 — итоги конкурса

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Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102875