Медведев и Сталин. Европа в огне. Итоги конкурса
В очередном выпуске видеоблога были подведены итоги конкурса, который проходил для подписчиков моего ютуб-канала. Победителя определила специальная программа, которая в случайном порядке выбирает комментарий под видео и тем определяет выигравшего.
Поздравляем… а вот кого поздравлять с выигрышем пяти книг, вы увидите в конце видеоблога.
А сначала мы обсудили новости из Европы и России…
Хронометраж:
00:00 — о выступлении Медведева в Госдуме
03:18 — о причинах популярности Сталина в народе
11:33 — про сгоревший Собор Парижской Богоматери
21:45 — о втором туре выборов на Украине
29:52 — итоги конкурса
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P.S. Предыдущие выпуски:
- Саудиты против доллара, Зеленко и Порошенский
- Энергокризис в Венесуэле, теракт в Новой Зеландии, НОД — Единая Россия и о Н.Н.Платошкине
- Зачем Японии авианосец, а России союзное государство с Белоруссией
- О цифровизации и росте цен
- Сначала реальная экономика, потом — экономика цифровая
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102875