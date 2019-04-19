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Медведев и Сталин. Европа в огне. Итоги конкурса

09:27. 19 апреля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога были подведены итоги конкурса, который проходил для подписчиков моего ютуб-канала. Победителя определила специальная программа, которая в случайном порядке выбирает комментарий под видео и тем определяет выигравшего.
Поздравляем… а вот кого поздравлять с выигрышем пяти книг, вы увидите в конце видеоблога.
А сначала мы обсудили новости из Европы и России…

Хронометраж:
00:00 — о выступлении Медведева в Госдуме
03:18 — о причинах популярности Сталина в народе
11:33 — про сгоревший Собор Парижской Богоматери
21:45 — о втором туре выборов на Украине
29:52 — итоги конкурса

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Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

P.S.  Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102875

Метки: блог, Видео

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