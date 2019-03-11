В Совфеде отреагировали на заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
По словам политика, это заявление не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.
«В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не „ошибутся” в пользу граждан», — написал он на своей странице в Twitter.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей.
По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. Артемьев отметил, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. В связи с этим антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552337173
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“В Совфеде отреагировали на заявление…” Отреагировали… А дальше что?
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Ну все, отреагировали же!!!
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Это главное… А теперь – хоть трава не расти…
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а дальше -взять да всем и не платить ,пусть решают вопрос,официальное заявление не абы кого сделано ведь,но ведь слабы в коленках и очень все,все ,”пассионарии” разве что не платят
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Вот мучает меня вопрос? А что обозначает такая фраза, хищение в особо крупных размерах. Вот если правда посчитать по всей России, это же какая за год сумма будет? Но считать у нас некому, в школах уже давно арифметику не преподают, а по геометрии Лобачевского всё сходится. Там и правда 2+2 где то семь, восемь будет
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А прикол в том, что плаченные-переплаченные бабосики уже не вернуть, даже если этого захотят все. И виноваты в этом сами граждане, которые всезнайки по определению, а никакой не Путин. Мало того, что ни один всезнайка за 25 лет не удосужился проверить не только счёт в квитанции, которая ему приходит, но даже страну, которая в ней указана шифром ФД. То есть, всезнайки ДОБРОВОЛЬНО финансировали не только ХЗ откуда взявшуюся УпрКо, но ещё и сышыа и канадУ, что ваще уже зашкаливает по степени всезнайства, если не обращать внимания на статьи УК РСФСР касательно измены Родине…
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А дальше больше. В смысле, будем платить…