В Совфеде отреагировали на заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.

По словам политика, это заявление не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.

«В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не „ошибутся” в пользу граждан», — написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей.

По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. Артемьев отметил, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. В связи с этим антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.

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