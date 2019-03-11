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В Совфеде отреагировали на заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

23:46. 11 марта 2019 Просмотров - 320 7 коммент. Опубликовал:
В Совфеде отреагировали на заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.

По словам политика, это заявление не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.

«В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не „ошибутся” в пользу граждан», — написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей. 

По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. Артемьев отметил, что в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. В связи с этим антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552337173

Метки: Новости

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7 коммент.»

  • 18705 16305
    Вячеслав 12 марта 2019 в 11:16 Ссылка
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    “В Совфеде отреагировали на заявление…” Отреагировали… А дальше что?

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  • 11867 10153
    Ирбис 12 марта 2019 в 13:11 Ссылка
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    Вот мучает меня вопрос? А что обозначает такая фраза, хищение в особо крупных размерах. Вот если правда посчитать по всей России, это же какая за год сумма будет? Но считать у нас некому, в школах уже давно арифметику не преподают, а по геометрии Лобачевского всё сходится. Там и правда 2+2 где то семь, восемь будет

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  • 9038 5116
    Maleos 12 марта 2019 в 14:28 Ссылка
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    А прикол в том, что плаченные-переплаченные бабосики уже не вернуть, даже если этого захотят все. И виноваты в этом сами граждане, которые всезнайки по определению, а никакой не Путин. Мало того, что ни один всезнайка за 25 лет не удосужился проверить не только счёт в квитанции, которая ему приходит, но даже страну, которая в ней указана шифром ФД. То есть, всезнайки ДОБРОВОЛЬНО финансировали не только ХЗ откуда взявшуюся УпрКо, но ещё и сышыа и канадУ, что ваще уже зашкаливает по степени всезнайства, если не обращать внимания на статьи УК РСФСР касательно измены Родине…

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  • 286 207
    Max 12 марта 2019 в 14:46 Ссылка
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    А дальше больше. В смысле, будем платить…

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