Новости Украины и Новороссии 18 февраля 2018

Отказ в «карте поляка» по идеологическим соображениям не останавливает украинцев, желающих получить работу в Польше. Ради трудоустройства они даже готовы рискнуть взносом за посреднические услуги в размере €2,5 тыс. — в случае отрицательного решения консула деньги не возвращаются. Причём отказывать Польша стала чаще.

Об этом RT рассказали соискатели рабочих мест с Украины. Эксперты считают, что это может ещё больше осложнить отношения Варшавы и Киева.

Как идеологические споры о Бандере и Волынской резне отражаются на жизни граждан Украины, разбирался RT.

Неудобные вопросы

Украинцам, которые хотят получить работу на территории соседней Польши, при собеседовании в консульстве теперь нужно отвечать на ряд необычных вопросов. Представители польского МИД выборочно спрашивают соискателей, как они относятся к радикальным националистическим организациям, Украинской повстанческой армии (УПА)* и Волынской резне.

Польское издание Rzeczpospolita приводит слова руководителя организации «Евромайдан Варшава» Натальи Панченко: «Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своём ответе относительно Бандеры, тогда «До свидания, Польша».

Эту информацию подтверждают опрошенные RT соискатели с Украины.

Киевлянин Николай Коваленко проходил собеседование в консульстве Польши полторы недели назад.

«В самом конце общения офицер прищурился и спросил, что я думаю о лидере ОУН-УПА. Я понял, куда ветер дует, и сказал, что считаю его деятельность преступной. После этого мне вопросов больше не задавали», — рассказывает он RT.

Коваленко разрешение на въезд и трудоустройство получил. Однако двум другим собеседницам RT повезло меньше. Ольга Ковпак и Наталья Антонова обращались в консульства Западной Украины.

«У нас в семье уважают Степана Бандеру, родители всегда вывешивают флаг ОУН-УПА* на нашем доме в Закарпатской области, поэтому для меня это принципиальный вопрос. После отказа в „карте поляка“ я намерена добиваться разрешения на работу в Чехии», — рассказывает Ковпак.

Антонова добавляет, что на вопрос о Волынской резне она «никак не отреагировала», и тоже получила отказ.

«Вопрос о Бандере не является обязательным при оформлении документов. Видимо, консулы понимают существующие тренды и задают его дополнительно», — отметил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

О националистах и Волынской резне теперь очень часто спрашивают на собеседовании, рассказал RT директор киевской компании-посредника, которая помогает оформить «карту поляка».

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Акция украинских националистов / РИА Новости

«Карта поляка» — это специальная программа для иностранных граждан, у которых есть польские корни, или для тех, кто занимается продвижением и популяризацией польской культуры за рубежом. Карта позволяет работать на территории Польши без получения разрешения на работу, путешествовать по странам ЕС.

Как рассказали RT представители киевской компании-посредника, обладатель карты через год может претендовать на получение польского гражданства.

«На Украине, особенно в западной ее части, много людей с польскими корнями, поэтому желающих получить документ довольно много, — говорит собеседник RT. — Для её оформления украинцу надо собрать полный пакет документов и пройти собеседование».

Средняя стоимость услуг компаний-посредников — €2–2,5 тыс. за оформление одной «карты поляка». Причём в случае провала на собеседовании взнос не возвращают.

Таким образом, копить на «карту поляка» рядовому украинцу, чья зарплата, по данным Государственной службы статистики, не превышает €258 (8,8 тыс. грин), приходится около года. При этом самостоятельно обратиться в консульство крайне затруднительно: выполнить все требования, например, найти документальное подтверждение тех самых польских корней, большинству соискателей не представляется реальным.

Собеседник RT говорит, что «люди готовы платить», ведь перспективы переехать в Польшу зачастую оказываются «дороже денег».

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Отголоски прошлого

Эксперты связывают появление вопросов об отношении к Бандере, ОУН-УПА и идеям радикального национализма с политической обстановкой на Украине и с польско-украинскими отношениями.

В начале февраля Польша приняла закон о «бандеровской идеологии». Теперь за отрицание Волынской резни и пропаганду националистических идей можно стать фигурантом уголовного дела, получив штраф или даже трёхлетний срок.

Киева назвал закон «неприемлемым». А представители националистов добились права использовать флаг ОУН-УПА наряду с государственным.

14 февраля националисты «Чёрного комитета» (входит в «Правый сектор»*) разместили на здании консульства Польши в Киеве провокационный плакат — «доску польских преступлений против Украины».



Акция украинских националистов у здания консульства Польши в Киеве, 14 февраля 2018 г. / Facebook / © chor.komitet

Радикалы заявили, что устроили акцию в ответ на «антиукраинские шаги Польши», в частности, на принятие «антибандеровского» закона.

«В течение последних двух лет польские политики и чиновники целенаправленно, последовательно и настойчиво будоражили польское общество псевдоисторическими фактами об „украинцах-преступниках“ от эпохи Богдана Хмельницкого и до наших дней», — говорится в заявлении националистов.

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В начале февраля в одном из отелей на западе Украине произошёл конфликт между поляками, которые сняли с гостиницы красно-чёрный флаг ОУН-УПА, и собственником заведения, которого поддержали местные активисты. Польских гостей заставили вернуть флаг на место, после чего выгнали из гостиницы, не возвратив деньги за проживание.

То, что «бандеровская идеология» и рост радикального национализма на Украине приводят к ухудшению отношений между Незалежной и Польшей, признают и украинские дипломаты.

«Степан Бандера и Волынская резня становятся огромным камнем преткновения между двумя странами. Мы пока не намерены давать ответ Польше, поскольку надеемся на мирное урегулирование вопроса», — рассказал источник RT в украинском МИД.

Об изрядном охлаждении отношений между Варшавой и Киевом говорят и политологи.

«Растущий национализм на территории Украины не нужен Европе. Польше и ЕС не нравится потребительское отношение со стороны украинцев, которые утверждают, что им все должны», — сказал в интервью RT эксперт Центра политического анализа Андрей Кошкин.

Кошкин считает, что недовольство будет прятаться «за улыбками, реверансами, но в итоге украинцам придется искать для трудоустройства другие страны».

Глава Центра системного анализа и программирования Ростислав Ищенко предполагает, что из-за Бандеры у Украины не будет «сложностей с Италией, Чехией или Португалией».

«Чем дальше от границы, тем проще. Однако если Венгрия или Польша проголосуют за решение ОБСЕ об официальном запрете Бандеры, то все страны под этим подпишутся. Но инициировать такое решение самостоятельно они не будут», — сказал Ищенко в беседе с RT.

Анна Голубченко

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* запрещенные в России экстремистские группировки