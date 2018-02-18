Новости Украины и Новороссии 18 февраля 2018
- 15:36 Делегация из Германии и Норвегии прибудет в ДНР в понедельник, — МИД ДНР.
- 15:14 Марш за импичмент Порошенко.
- 14:55 Разoблaчение агeнта ФCБ укрaинскими СМИ.
- 14:19 «Авакова, собаку, повесить на гилляку!» — по Киеву идут колонны протестующих (ВИДЕО).
- 09:52 Настоящая дебандеризация: как Польша начала то, о чём мы только говорим (ФОТО).
- 09:03 Санкциями и давлением мы заставим Россию «продвинуться в вопросе миротворцев», — экс-генсек НАТО.
- 07:30 «Ты сепар!» Как морпехи ВСУ убивают друг друга на Донбассе — расследование.
- 06:00 О героическом идиотизме (ВИДЕО).
- 01:26 Ни о чем не договорились.
- 00:47 Зачем Порошенко срывает переговоры?.
- Вчера 23:37 «Порошенко что-то спутал», — в Совфеде ответили на заявление президента Украины о возобновлении диалога.
Делегация из Германии и Норвегии прибудет в ДНР в понедельник, — МИД ДНР
Делегация, состоящая из политиков и членов гуманитарных организаций Германии и Норвегии, посетит ДНР в понедельник, 19 февраля.
Об этом говорится в заявлении МИД Донецкой Народной Республики.
«В понедельник под патронатом министерства иностранных дел ДНР в Донецкую Народную Республику прибывает делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии», — сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ДНР.
Основной целью визита называют «развитие народной дипломатии между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегия и ДНР».
В делегацию вошли председатель фракции партии Левые в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер, предприниматель из Нижней Саксонии Сергеж Функ, представитель общественной организации «Народная дипломатия» в Норвегии Хендрик Вебер, а также представители гуманитарных организаций «Asorix e. V» и «Счастливые дети Германии».
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Марш за импичмент Порошенко
В Киеве проходит марш за импичмент Порошенко, которым дистанционно из Голландии верховодит Саакашвили.
Собралось более 12 тыс. человек.
По содержанию повестки митинга ничего нового – стандартный набор лозунгов и призывов, которые сам Саакашвили уже неоднократно озвучивал. Основной посыл – Порошенко геть!
Харьков.
Николаев.
Онлайн-трансляции.
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Разoблaчение агeнта ФCБ укрaинскими СМИ
Реальное разоблачение. Наконец.
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«Авакова, собаку, повесить на гилляку!» — по Киеву идут колонны протестующих (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в эти минуты в Киеве проходит марш за импичмент Порошенко.
Очевидцы сообщают, что колонна скандирует: «Авакова, собаку, повесить на гилляку!».
Сейчас марш движется по улице Владимирской, визуально людей на улицы вышло довольно много, но официальных данных от МВД Украины пока не поступало.
Кроме того, неподалёку от Михайловской площади началась встреча «ветеранов» Дебальцевского котла.
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Настоящая дебандеризация: как Польша начала то, о чём мы только говорим (ФОТО)
Отказ в «карте поляка» по идеологическим соображениям не останавливает украинцев, желающих получить работу в Польше. Ради трудоустройства они даже готовы рискнуть взносом за посреднические услуги в размере €2,5 тыс. — в случае отрицательного решения консула деньги не возвращаются. Причём отказывать Польша стала чаще.
Об этом RT рассказали соискатели рабочих мест с Украины. Эксперты считают, что это может ещё больше осложнить отношения Варшавы и Киева.
Как идеологические споры о Бандере и Волынской резне отражаются на жизни граждан Украины, разбирался RT.
Неудобные вопросы
Украинцам, которые хотят получить работу на территории соседней Польши, при собеседовании в консульстве теперь нужно отвечать на ряд необычных вопросов. Представители польского МИД выборочно спрашивают соискателей, как они относятся к радикальным националистическим организациям, Украинской повстанческой армии (УПА)* и Волынской резне.
Польское издание Rzeczpospolita приводит слова руководителя организации «Евромайдан Варшава» Натальи Панченко: «Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своём ответе относительно Бандеры, тогда «До свидания, Польша».
Эту информацию подтверждают опрошенные RT соискатели с Украины.
Киевлянин Николай Коваленко проходил собеседование в консульстве Польши полторы недели назад.
«В самом конце общения офицер прищурился и спросил, что я думаю о лидере ОУН-УПА. Я понял, куда ветер дует, и сказал, что считаю его деятельность преступной. После этого мне вопросов больше не задавали», — рассказывает он RT.
Коваленко разрешение на въезд и трудоустройство получил. Однако двум другим собеседницам RT повезло меньше. Ольга Ковпак и Наталья Антонова обращались в консульства Западной Украины.
«У нас в семье уважают Степана Бандеру, родители всегда вывешивают флаг ОУН-УПА* на нашем доме в Закарпатской области, поэтому для меня это принципиальный вопрос. После отказа в „карте поляка“ я намерена добиваться разрешения на работу в Чехии», — рассказывает Ковпак.
Антонова добавляет, что на вопрос о Волынской резне она «никак не отреагировала», и тоже получила отказ.
«Вопрос о Бандере не является обязательным при оформлении документов. Видимо, консулы понимают существующие тренды и задают его дополнительно», — отметил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.
О националистах и Волынской резне теперь очень часто спрашивают на собеседовании, рассказал RT директор киевской компании-посредника, которая помогает оформить «карту поляка».
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Акция украинских националистов / РИА Новости
«Карта поляка» — это специальная программа для иностранных граждан, у которых есть польские корни, или для тех, кто занимается продвижением и популяризацией польской культуры за рубежом. Карта позволяет работать на территории Польши без получения разрешения на работу, путешествовать по странам ЕС.
Как рассказали RT представители киевской компании-посредника, обладатель карты через год может претендовать на получение польского гражданства.
«На Украине, особенно в западной ее части, много людей с польскими корнями, поэтому желающих получить документ довольно много, — говорит собеседник RT. — Для её оформления украинцу надо собрать полный пакет документов и пройти собеседование».
Средняя стоимость услуг компаний-посредников — €2–2,5 тыс. за оформление одной «карты поляка». Причём в случае провала на собеседовании взнос не возвращают.
Таким образом, копить на «карту поляка» рядовому украинцу, чья зарплата, по данным Государственной службы статистики, не превышает €258 (8,8 тыс. грин), приходится около года. При этом самостоятельно обратиться в консульство крайне затруднительно: выполнить все требования, например, найти документальное подтверждение тех самых польских корней, большинству соискателей не представляется реальным.
Собеседник RT говорит, что «люди готовы платить», ведь перспективы переехать в Польшу зачастую оказываются «дороже денег».
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Отголоски прошлого
Эксперты связывают появление вопросов об отношении к Бандере, ОУН-УПА и идеям радикального национализма с политической обстановкой на Украине и с польско-украинскими отношениями.
В начале февраля Польша приняла закон о «бандеровской идеологии». Теперь за отрицание Волынской резни и пропаганду националистических идей можно стать фигурантом уголовного дела, получив штраф или даже трёхлетний срок.
Киева назвал закон «неприемлемым». А представители националистов добились права использовать флаг ОУН-УПА наряду с государственным.
14 февраля националисты «Чёрного комитета» (входит в «Правый сектор»*) разместили на здании консульства Польши в Киеве провокационный плакат — «доску польских преступлений против Украины».
Акция украинских националистов у здания консульства Польши в Киеве, 14 февраля 2018 г. / Facebook / © chor.komitet
Радикалы заявили, что устроили акцию в ответ на «антиукраинские шаги Польши», в частности, на принятие «антибандеровского» закона.
«В течение последних двух лет польские политики и чиновники целенаправленно, последовательно и настойчиво будоражили польское общество псевдоисторическими фактами об „украинцах-преступниках“ от эпохи Богдана Хмельницкого и до наших дней», — говорится в заявлении националистов.
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В начале февраля в одном из отелей на западе Украине произошёл конфликт между поляками, которые сняли с гостиницы красно-чёрный флаг ОУН-УПА, и собственником заведения, которого поддержали местные активисты. Польских гостей заставили вернуть флаг на место, после чего выгнали из гостиницы, не возвратив деньги за проживание.
То, что «бандеровская идеология» и рост радикального национализма на Украине приводят к ухудшению отношений между Незалежной и Польшей, признают и украинские дипломаты.
«Степан Бандера и Волынская резня становятся огромным камнем преткновения между двумя странами. Мы пока не намерены давать ответ Польше, поскольку надеемся на мирное урегулирование вопроса», — рассказал источник RT в украинском МИД.
Об изрядном охлаждении отношений между Варшавой и Киевом говорят и политологи.
«Растущий национализм на территории Украины не нужен Европе. Польше и ЕС не нравится потребительское отношение со стороны украинцев, которые утверждают, что им все должны», — сказал в интервью RT эксперт Центра политического анализа Андрей Кошкин.
Кошкин считает, что недовольство будет прятаться «за улыбками, реверансами, но в итоге украинцам придется искать для трудоустройства другие страны».
Глава Центра системного анализа и программирования Ростислав Ищенко предполагает, что из-за Бандеры у Украины не будет «сложностей с Италией, Чехией или Португалией».
«Чем дальше от границы, тем проще. Однако если Венгрия или Польша проголосуют за решение ОБСЕ об официальном запрете Бандеры, то все страны под этим подпишутся. Но инициировать такое решение самостоятельно они не будут», — сказал Ищенко в беседе с RT.
Анна Голубченко
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* запрещенные в России экстремистские группировки
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Санкциями и давлением мы заставим Россию «продвинуться в вопросе миротворцев», — экс-генсек НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что давление «заставит Россию продвинуться в вопросе миротворческой миссии» в Донбассе.
Об этом он заявил журналистам в Мюнхене.
«Очень важно сохранять давление на Россию. Американское решение усилить санкции, передать оружие увеличило давление на Россию, и нам нужно сохранять его для того, чтобы заставить россиян действительно продвинуться, в том числе и в вопросе миротворческой миссии», — заявил Расмуссен.
Он также прокомментировал подготовленный Институтом Хадсона доклад «Может ли ООН объединить Украину», напомнив, что в документе предлагается ввод более 20 тысяч военных и 4 тысяч гражданских, включая полицейских, но вопрос в том, кто будет принимать участие.
«Сперва Украина и Россия должны достичь соглашения по вопросу миротворческих сил. Я бы посоветовал посмотреть на европейские страны, которые не являются членами НАТО», — сказал Расмуссен.
Сам он, конечно, хотел бы видеть в составе миссии именно членов НАТО, но Россия будет, очевидно, против: «Потому мы советуем участие, например, Финляндии, Швеции, Австрии».
Говоря про перспективы Белоруссии, которую тоже упомянули в докладе, Расмуссен пояснил мотивацию автора тем, что можно было включать страны, которые считаются «партнерами другой стороны, а именно России». Но белорусы хоть и имеют дружественные отношения с РФ, крайне обеспокоены «российской инфильтрацией на Украину, атаками на неё, и они задают себе вопрос: кто может стать следующим?»
С мая 2016 года Расмуссен занимает пост советника президента Украины.
Как сообщала «Русская Весна», глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз может начать поэтапно снимать санкции с России, если удастся реализовать идею ввода миссии ООН в Донбасс.
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«Ты сепар!» Как морпехи ВСУ убивают друг друга на Донбассе — расследование
В деле об убийстве четырех морских пехотинцев из 36 отдельной бригады морской пехоты, которых застрелили двое сослуживцев, появились новые подробности.
По информации источника издания «Страна.уа» в военной прокуратуре, вместе с двумя убийцами — 21-летним матросом из Одесской области и 20-летним младшим сержантом из Киевской области, 14 февраля был задержан еще один мужчина — гражданский. Но его роль в этом инциденте пока неясна.
Судя по первым показаниям задержанных морпехов, конфликт произошел на почве пьянки, устроенной бойцами в ночь с 13 на 14 февраля. В ходе совместных посиделок двоим «молодым» было предложено убрать последствия пьянки — помыть посуду, выбросить объедки и помыть захламленное помещение. 21-летний уроженец Одесской области отказался — после этого «старослужащие» решили физически повоспитывать непокорного «салагу».
После драки «старослужащие» легли спать, а их избитые сослуживцы, допив оставшийся алкоголь, около четырех утра 14 февраля решили разобраться с обидчиками с помощью автоматов. После бойни двое молодых морпехов попытались имитировать взрыв в помещении, для чего заложили несколько гранат и толовых шашек и подожгли дом.
По стечению обстоятельств гранаты не взорвались, пожар был потушен соседями. Бойцы решили сбежать, но были задержаны еще до того, как они доехали до Мариуполя.
Интересно, что 36 отдельная бригада морской пехоты считается одной из самых «залетных» подразделений в «АТО» .
Нынешнее убийство своих же сослуживцев в бригаде — далеко не первое! До него морские пехотинцы убивали друг друга еще два раза.
Первый случай произошел два года назад — 25 февраля 2016 года в селе Песчаное под Мариуполем. Старший матрос — гранатометчик со своим сослуживцем праздновал день рождения. После изрядного количества выпитой водки у морпехов возник «идеологический» спор, во время которого собутыльник заявил гранатометчику, что тот алкоголик, и даже возможно — «сепар». Старший матрос не смог перенести обиды и выпустил в своего товарища весь магазин автомата Калашникова. За это убийца получил 11 лет лишения свободы.
Второй случай произошел 13 апреля 2017 года. И также в ходе пьянки и последовавшей затем драки — морской пехотинец всадил в грудь своему сослуживцу три пули из автомата в селе Водяном под Волновахой.
Собственно, стрельба и убийства своих же сослуживцев — не единственные криминальные «залеты» в 36 бригаде. В реестре судебных решений «Страна.уа» насчитала несколько сотен преступлений, совершенных морпехами.
Почти половина из них — дезертирство и самовольные отлучки, в том числе и с табельным оружием. Другая половина — драки, употребление наркотиков и спиртного, кражи, в том числе друг у друга, а также превышение служебных обязанностей. В принципе, большая часть всех зарегистрированных случаев относится к той самой «неуставщине», о ликвидации которой неоднократно отчитывались чиновники МО Украины.
Как сообщают украинские СМИ, рост количества суицидов в ВСУ в сравнении с январем 2017 года составил 47%. А в минобороны Украины признали, что не могут сдержать рост самоубийств в армии.
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О героическом идиотизме (ВИДЕО)
Среди нас полно людей, которые уверены, что жизнь с одной ногой лучше, чем жизнь с двумя. Никогда бы в это не поверил, если бы долгие годы не наблюдал подобных индивидов в реальной действительности.
Они спокойно, и даже радостно, превращают своё существование в ад, а потом «пышаются» тем, что живут в этом аду. При этом объяснить, для чего они пилят себе ноги, убиваются об стену и загоняют себя и других в преисподнюю, эти загадочные существа не могут.
Я их классифицировал как «свидомикус вульгарис». Их главный психологический признак — героический идиотизм…
Андрей Ваджра
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Ни о чем не договорились
Для тех, кто высказывал опасения, а ну как в этот раз обсуждение ввода миротворцев на Донбасс сдвинется с мертвой точки.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал свою версию срыва переговоров «нормандской четверки». По его мнению, с делегацией Германии «что-то пошло не так».
«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз в немецкой делегации», — написал он в своем Twitter.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не подтвердил встречу в Мюнхене «нормандской четверки». Он пояснил, что представители России, Украины и Франции готовы к переговорам, однако глава МИД Германии Зигмар Габриэль срочно вернулся в Берлин.
Кроме того, Лавров рассказал, что «все очень подробно обсудил» с Климкиным. В свою очередь, украинский министр заявил, что «ни о чем не договорился» с Лавровым «из-за позиции России». Дипломаты говорили об обмене и освобождении пленных и политических заключенных на Украине и о миротворческой миссии ООН в Донбассе.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/17/1683110.html – цинк
В принципе, это было предельно очевидно, так как предпосылок для какого-либо деятельного компромисса между США и РФ по Украине на данный момент нет. А раз нет компромисса, то и подобные сделки на данном этапе оторваны от реальности, так как в видение США и РФ, они предлагают оппонентам существенно уступить, на что Вашингтон и Москва пойти не готовы.
Поэтому как обычно договорились договариваться дальше.
Относительно срыва переговоров в "нормандском формате", то на мой взгляд им приписывают излишнюю значимость. Предыдущие раунды переговоров в этом формате не привели к решению украинского вопроса и срыв одного из таких раундов, существенной роли не сыграет, тем более, что США не представлены в этом формате, а как показывает практика выполнения Минских соглашений и переговоров в "нормандском формате", договоренности с европейцами без участия США не имеют критического значения для изменения ситуации на Украине.
Вполне понятно, почему с озвученным планом, который уже несколько месяцев обсуждался Волкером и Сурковым, так носится Волкер. Время идет, прогресса по Украине нет. Как амбициозный деятель, Волкер очевидно хочет на этом деле возвыситься, отсюда и его широкая медийная активность, выходящая даже за пределы достаточно стандартных комментариев представителей Государственного Департамента США. Отсутствие прогресса будет означать помимо прочего и персональную неудачу Волкера как представителя Трампа и возможно приведет к его замене на другую фигуру с другим планом.
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Зачем Порошенко срывает переговоры?
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«Порошенко что-то спутал», — в Совфеде ответили на заявление президента Украины о возобновлении диалога
Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на конференции в Мюнхене заявил, что готов вести диалог с Россией только после «возобновления территориальной целостности Украины», подразумевая под этим возвращение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента.
«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия», — написал он на своей странице в соцсети.
«Эмоции — не политика», — добавил сенатор.
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