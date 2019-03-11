Трудности борьбы за свободу в интернете
21:59. 11 марта 2019 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Как вы наверное догадываетесь, во главе с подобными прекрасными людьми, борьбу за "свободу интернета в России" ждет прекрасное будущее.
А некоторые еще искренне удивлялись, а почему митинг https://colonelcassad.livejournal.com/4833042.html за интернет такой вялый. С такими замечательными организаторами по другому и быть не могло.
Как тут не вспомнить классику.
В общем, отечественные либертарианцы держат марку.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4835801.html
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Вот как раз в свободной, правда от разума, после мадана на Украине и пришли к власти Sonya Blade и теперь там полная и безоговорочная победа над интернетом, только вот за неправильную, как кажется вот Sonya Blade там сажают на очень большой срок. Вот вопрос к власти, а по чему вы власть то не применяете вот именно к Sonya Blade? Это как это, кто то имеет право не пускать СМИ РФ в России? А как же Статья 144 УК РФ. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (действующая редакция)! Что трудно выявить кто писал, кто эти волонтёры? На каком праве они это могут делать? Это и есть ОПГ!