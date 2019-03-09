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Юрий Алексеевич Гагарин- 85!

15:58. 9 марта 2019 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал:
Спасибо, Юрий Алексеевич, за космос!


Неофициальная съёмка.

Юрий Гагарин и его черная «Волга». 1967 год

4
Крым, лето 1961 года.

17
Охота на уток. Осень 1966 года

1
Лето 1963 года.

2
Осень 1965 года.

3
Праздник в «Звездном городке» Весна 1965 года. Слева — Юрий Гагарин, справа — Алексей Леонов.

5

6
Крым, лето 1961 года.

8
С Фиделем Кастро

10
Капитан хоккейной команды космонавтов «Наши». 1963 год

11

12
Гагарин и фотограф Юрий Абрамочкин

13

7
С дочерьми

9

14
Подарок французов: спортивный автомобиль Matra Djet. 1965 год.

16
Осень 1966 года

18
С дочерьми

(фото: via)


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8439442.html

Метки: гагарин, космонавт, космос, фото

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