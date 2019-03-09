Юрий Алексеевич Гагарин- 85!

Спасибо, Юрий Алексеевич, за космос!

Неофициальная съёмка.Юрий Гагарин и его черная «Волга». 1967 годКрым, лето 1961 года.Охота на уток. Осень 1966 годаЛето 1963 года.Осень 1965 года.Праздник в «Звездном городке» Весна 1965 года. Слева — Юрий Гагарин, справа — Алексей Леонов.Крым, лето 1961 года.С Фиделем КастроКапитан хоккейной команды космонавтов «Наши». 1963 годГагарин и фотограф Юрий АбрамочкинС дочерьмиПодарок французов: спортивный автомобиль Matra Djet. 1965 год.Осень 1966 годаС дочерьми

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8439442.html