Юрий Алексеевич Гагарин- 85!
15:58. 9 марта 2019 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Спасибо, Юрий Алексеевич, за космос!
Неофициальная съёмка.
Юрий Гагарин и его черная «Волга». 1967 год
Крым, лето 1961 года.
Охота на уток. Осень 1966 года
Лето 1963 года.
Осень 1965 года.
Праздник в «Звездном городке» Весна 1965 года. Слева — Юрий Гагарин, справа — Алексей Леонов.
Крым, лето 1961 года.
С Фиделем Кастро
Капитан хоккейной команды космонавтов «Наши». 1963 год
Гагарин и фотограф Юрий Абрамочкин
С дочерьми
Подарок французов: спортивный автомобиль Matra Djet. 1965 год.
Осень 1966 года
С дочерьми
Неофициальная съёмка.
Юрий Гагарин и его черная «Волга». 1967 год
Крым, лето 1961 года.
Охота на уток. Осень 1966 года
Лето 1963 года.
Осень 1965 года.
Праздник в «Звездном городке» Весна 1965 года. Слева — Юрий Гагарин, справа — Алексей Леонов.
Крым, лето 1961 года.
С Фиделем Кастро
Капитан хоккейной команды космонавтов «Наши». 1963 год
Гагарин и фотограф Юрий Абрамочкин
С дочерьми
Подарок французов: спортивный автомобиль Matra Djet. 1965 год.
Осень 1966 года
С дочерьми
(фото: via)
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8439442.html
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