Чуть больше часа с момента приземления. Юрий Гагарин в кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.

Авиабаза "Энгельс", 12 апреля 1961г. Фото: Бойчук А.И.* (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде").

Штаб 4-го Управления НИИ ВВС. В съемках принимали участие еще 2 кинооператора. Но они были без осветительных приборов, поэтому кинохроники

получится мало. Link





Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И



Правительственная связь ВЧ была только в кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.

Ю.Гагарин докладывает Н.Хрущеву о выполнении задания. Фото Бойчук А.И. (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде"). Link



Все ждут, когда Ю.Гагарин выйдет из штаба после телефонного разговора с Н.Хрущевым.



Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И.



Авиабаза "Энгельс" .Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И.



Авиабаза "Энгельс". Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И. Было опубликовано в "Красной Звезде" 14 апреля 1961г.



Эмоции переполняли… Майор Хитрин Сергей Михайлович и Юрий Алексеевич Гагарин.

Именно Хитрин доставил на вертолете Ю.Гагарина с места посадки на авиабазу "Энгельс". Link



Первая улыбка Гагарина! Слева буфетчица Валентина Платонова, принесшая ему яблоки и сок.

Фото Бойчук А.И. (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде"). Link

Вот как описывает этот момент участник встречи – полковник (в/ч 62648) Камчатнов Сергей Илларионович: "Буфетчица, приносившая закуски и воду, вошла в кабинет и воскликнула:

-«Юрка это ты герой, а я думала какого героя тут надо накормить!»

Они обнялись, она его поздравила и расцеловала." … Все заулыбались.**



Ю.Гагарин.12 апреля 1861г Штаб 4Управления НИИ ВВС. Фото Бойчук А.И.



2 часа после приземления. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.



Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС (в/ч 62648) генерал-лейтенанта Бровко И.К.Фото начальника фотослужбы в/ч 62648 капитана Бойчук А.И.



Юрий Гагарин покидает авиабазу "Энгельс". Дальше его путь в Куйбышев. Слева от Гагарина зам. главкома ВВС генерал-полковник авиации Ф. Агальцов. Справа-спортивный комиссар И. Г.Борисенко, который собирал данные для регистрации мировых рекордов, установленных космонавтом № 1. Link



Ю.Гагарин покидает штаб в/ч62648 и отправляется в Куйбышев.

Фото – А.И. Бойчук – начальник фотослужбы 4-го Управления НИИ ВВС (в/ч 62648).