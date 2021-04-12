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День, который потряс мир: первые часы Юрия Гагарина на Земле

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Чуть больше часа с момента приземления. Юрий Гагарин в кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.
Авиабаза "Энгельс", 12 апреля 1961г. Фото: Бойчук А.И.* (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде").

Штаб 4-го Управления НИИ ВВС. В съемках принимали участие еще 2 кинооператора. Но они были без осветительных приборов, поэтому кинохроники
получится мало. Link



Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И


Правительственная связь ВЧ была только в кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.
Ю.Гагарин докладывает Н.Хрущеву о выполнении задания. Фото Бойчук А.И. (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде"). Link


Все ждут, когда Ю.Гагарин выйдет из штаба после телефонного разговора с Н.Хрущевым.


Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И.


Авиабаза "Энгельс" .Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И.


Авиабаза "Энгельс". Ю.Гагарин.12 апреля 1961г. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К. Фото Бойчук А.И. Было опубликовано в "Красной Звезде" 14 апреля 1961г.


Эмоции переполняли… Майор Хитрин Сергей Михайлович и Юрий Алексеевич Гагарин.
Именно Хитрин доставил на вертолете Ю.Гагарина с места посадки на авиабазу "Энгельс". Link


Первая улыбка Гагарина! Слева буфетчица Валентина Платонова, принесшая ему яблоки и сок.
Фото Бойчук А.И. (14 апреля 1961г фотография была опубликована в "Красной Звезде"). Link

Вот как описывает этот момент участник встречи – полковник (в/ч 62648) Камчатнов Сергей Илларионович: "Буфетчица, приносившая закуски и воду, вошла в кабинет и воскликнула:
-«Юрка это ты герой, а я думала какого героя тут надо накормить!»
Они обнялись, она его поздравила и расцеловала." … Все заулыбались.**


Ю.Гагарин.12 апреля 1861г Штаб 4Управления НИИ ВВС. Фото Бойчук А.И.


2 часа после приземления. Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.


Кабинет начальника 4Управления НИИ ВВС (в/ч 62648) генерал-лейтенанта Бровко И.К.Фото начальника фотослужбы в/ч 62648 капитана Бойчук А.И.


Юрий Гагарин покидает авиабазу "Энгельс". Дальше его путь в Куйбышев. Слева от Гагарина зам. главкома ВВС генерал-полковник авиации Ф. Агальцов. Справа-спортивный комиссар И. Г.Борисенко, который собирал данные для регистрации мировых рекордов, установленных космонавтом № 1. Link


Ю.Гагарин покидает штаб в/ч62648 и отправляется в Куйбышев.

Фото – А.И. Бойчук – начальник фотослужбы 4-го Управления НИИ ВВС (в/ч 62648).

 
Источник: https://varjag2007su.livejournal.com/8338148.html
Метки: гагарин, история ссср, космос
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27 22
    евгений час назад

      Корабль у Гагарина какой то серенький, если бы в те годы Роскосмосом заправлял Рогозин то корабль бы раскрасили под хохлому вот это было бы красота !

    • 7231 5919
      Женечка 50 мин. назад

        Не почивать на лаврах, а летать. Не заседать в комиссиях важно покачивая головой, а работать. Не расслабляться, а постоянно доказывать себе, что достоин полученных регалий и званий. Сейчас это трудно представить рассматривая нынешнюю шелуху.

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