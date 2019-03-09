Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 марта 2019

Военный контингент США раскидан по всей планете. ВВС США орудуют в Афганистане, Йемене, Сирии и Пакистане. Теперь о случайных жертвах американских операций среди мирного населения не будет никаких сведений.

Президент США Дональд Трамп решил отменить указ предшественника, Барака Обамы, о необходимости предоставления сведений о количестве погибших мирных жителей на территории других стран в результате действий американской армии.

Это означает, что США смогут нести «демократию» в массы без какого-то ни было осуждения со стороны ООН и правозащитных организаций. Информация будет засекречена. Единственное, Пентагон останется вынужден отчитываться о гибели граждан Конгрессу.

Решение отозвать указ Обамы Дональд Трамп не обосновал.

Ранее стало известно, что коалиция во главе США в десятки раз занижала количество смертей среди мирного населения в результате авиаударов по Ираку и Сирии.

Только за прошедший год в Сирии погибло несколько сотен ни в чем неповинных граждан. В период с августа 2014 до конца 2018 года погибло как минимум 1190 гражданских лиц. За это время коалиция США нанесла порядка 33 тысяч авиаударов. Зачастую они носили необоснованный характер.

По сообщениям российского Центра примирения сторон, за все время существования военной базы Эт-Танф американские войска не провели ни одной операции против террористов ИГИЛ*.

США не имеет разрешения на военные действия ни со стороны официального Дамаска, ни со стороны Совета безопасности ООН.

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Ева Лисовская, для «Русской Весны»

*запрещённая в России террористическая организация