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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 марта 2019

10:07. 9 марта 2019 Просмотров - 276 Нет комментариев Опубликовал:

Турция и РФ начали совместное патрулирование в Идлибе

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Место казни ИГИЛ в Ракке превратили в красивый парк

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Лицензия на массовые убийства: США не будут считать убитых от «демократических бомб и ракет»

Лицензия на массовые убийства: США не будут считать убитых от «демократических бомб и ракет» | Русская весна

Военный контингент США раскидан по всей планете. ВВС США орудуют в Афганистане, Йемене, Сирии и Пакистане. Теперь о случайных жертвах американских операций среди мирного населения не будет никаких сведений.

Президент США Дональд Трамп решил отменить указ предшественника, Барака Обамы, о необходимости предоставления сведений о количестве погибших мирных жителей на территории других стран в результате действий американской армии.

Это означает, что США смогут нести «демократию» в массы без какого-то ни было осуждения со стороны ООН и правозащитных организаций. Информация будет засекречена. Единственное, Пентагон останется вынужден отчитываться о гибели граждан Конгрессу.

Решение отозвать указ Обамы Дональд Трамп не обосновал.

Ранее стало известно, что коалиция во главе США в десятки раз занижала количество смертей среди мирного населения в результате авиаударов по Ираку и Сирии.

Только за прошедший год в Сирии погибло несколько сотен ни в чем неповинных граждан. В период с августа 2014 до конца 2018 года погибло как минимум 1190 гражданских лиц. За это время коалиция США нанесла порядка 33 тысяч авиаударов. Зачастую они носили необоснованный характер.

По сообщениям российского Центра примирения сторон, за все время существования военной базы Эт-Танф американские войска не провели ни одной операции против террористов ИГИЛ*.

США не имеет разрешения на военные действия ни со стороны официального Дамаска, ни со стороны Совета безопасности ООН.

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Ева Лисовская, для «Русской Весны»

*запрещённая в России террористическая организация

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Новые американские базы в Ираке

Две новые американские базы, которые разворачиваются в иракской провинции Анбар, недалеко от границ Сирии и Иордании.
По официальной трактовке – на эти базы будут выводиться войска из Сирии.

По сути, эти базы должны играть ту же роль, которую сейчас играет база в оккупированном сирийском Ат-Танфе, оказывая давление на шиитский мост.
Разумеется, эти базы были бы не нужны, если бы США не планировали выводить войска из Сирии.
С другой стороны, это не означает, что они не будут цепляться за Ат-Танф.
Также стоит помнить о том, что одновременно со строительством новых баз в провинции Анбар, в Багдаде продолжается работа по проталкиванию закона о выводе американских войск из Ирака.

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Эксклюзив от Блохина. Показательные выступления сирийских военных после курса обучения

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Метки: главное, компиляция

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