Прививки УБИВАЮТ?
23:06. 9 марта 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Даже врачи призывают ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВАКЦИН. Прививки УБИВАЮТ МОЗГ. Ужасающие научные
исследования
Текст: Алёна Намлиева https://vk.com/alena_namlieva
Текст: Алёна Намлиева https://vk.com/alena_namlieva
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Американский телеканал Fox News заявил, что «российские тролли и боты» пытаются подорвать единство взглядов общества в США на прививки; по мнению канала, тролли поддерживают обе стороны конфликта с целью «посеять раздор» в социуме.
Перевод передачи представлен ИноТВ.
Корреспондент Fox News Дэн Спринджер сообщил, что по результатам исследования, российские тролли и боты оставили в соцсетях США тысячи сообщений, подрывающих общественное доверие к вакцинам. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/usa/41843717/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink