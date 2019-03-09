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Прививки УБИВАЮТ?

23:06. 9 марта 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Даже врачи призывают ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВАКЦИН. Прививки УБИВАЮТ МОЗГ. Ужасающие научные

исследования

Текст: Алёна Намлиева https://vk.com/alena_namlieva

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HNRqKnsaMLo

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Один комментарий»

  • 21891 14382
    Ликвидатор 10 марта 2019 в 0:41 Ссылка
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