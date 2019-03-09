Переворот во тьме: Венесуэла стала жертвой кибератаки США

Самой известной кибератакой США стало нападение в 2010 году на атомную электростанцию Ирана. Вчера ситуация повторилась. Жертвой стала Венесуэла. Ночью практически по всей стране было отключено электричество. Власти Каракаса обвиняют в этом США.

То, что вирус Stuxnet, который привел к остановке работы АЭС в Иране осенью 2010 года, был использован правительством США известный факт. Будучи госсекретарем США Хиллари Клинтон и не скрывала этого. По ее заявлению в 2011 году «проект по разработке вируса Stuxnet оказался успешным, и иранская ядерная программа была отброшена на несколько лет назад». Видимо свой успешный опыт США решили применить и в Венесуэле.

На текущий момент США пытается сменить правительство в Боливарианской Республике. Для этого Вашингтон использует различные методы. Например, Госдеп создал и подкармливает оппозицию в стране. Правда попытка «цветной революции» все же сорвалась - народ не поддержал самозванца Гуайдо. Тогда Белый дом решил раскачать ситуацию в стране по-другому. Вашингтон ввел экономические санкции, которые должны были подорвать экономику независимого государства. Но, несмотря на все тяготы, жители республики все равно не хотят видеть ставленника США в качестве президента своей страны.

Вчера правительственные хакеры нанесли новый удар. В ночь на 8 марта практически на всей территории Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Законный президент Николас Мадуро назвал случившееся «электрической войной» со стороны США, а министр связи и информации Хорхе Родригес пояснил причины блэкаута.

Хакеры из США атаковали систему контроля контроля ГЭС «Эль-Гури» и в целях безопасности работники станции остановили работу важнейшего объекта страны.

Вашингтон пока отрицает свою причастность к кибератаке, пытаясь свалить всю вину на якобы «плохое состояние электрических сетей». Но факты утверждают обратное.

Вмешательство США во внутренние дела Боливарианской Республики ради контроля нефтяных месторождений переходит всякие границы. Еще хорошо, что из-за непримиримой позиции в Совбезе ООН России, Китая и других стран Вашингтон не начал военное вторжение. Иначе для Венесуэлы все закончилось бы плачевно. Примеров того, что происходит после установления «демократии по американскому образцу» с помощью военных предостаточно. Яркий пример – Ирак и Ливия. Больше никто не хочет «такой помощи» от американцев.

Источник: https://patriot.d3.ru/ssha-napali-na-gidrostantsiiu-venesuely-1750776/?sorting=rating