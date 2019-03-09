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Aurus: российский «танк», способный «отвоевать» большую часть Европы и мира (ВИДЕО)

03:21. 9 марта 2019 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал:
Aurus: российский «танк», способный «отвоевать» большую часть Европы и мира (ВИДЕО) | Русская весна

Глава женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый российский автомобиль представительского класса Aurus Limousine «настоящим танком», который способен отвоевать у того же Rolls Royce значительную часть европейской аудитории.

Хефти уверен, что новое детище российского автопрома будет хорошо продаваться в Европе. Она вполне способна заинтересовать представителей правительств европейских стран, а так же просто состоятельных людей.

В этом плане Aurus вполне способен конкурировать с самыми популярными автомобилями высшего класса. В том числе и с самым известным представительским авто в мире Rolls Royce.

Ранее американское издание Carscoops также высоко оценила новый российский люксовый автомобиль. По мнению экспертов портала, в чертах экстерьера Aurus можно заметить частичку Bentley и Rolls Royse.

Однако от этих автомобилей российскую марку выгодно отличает продуманный и стильный интерьер салона, дорого отделанный деревом с металлическими вставками.

Кроме этого, нельзя не отметить высокую технологичность Aurus. Некоторые технологические решения российских инженеров оставляют позади даже Maybach 62 и Rolls-Royce Phantom.

С недавнего времени российский Aurus стал официальным автомобилем президента РФ Владимира Путина. В ближайшее время автомобили этой марки станут доступными для покупки частным лицам. 

Уже сейчас можно говорить о том, что на Aurus наблюдается спрос иностранных покупателей. В частности, на него обратили внимание шейхи из Саудовской Аравии, которые известны своей любовью к люксовым автомобилям.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1552064286

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 148 112
    Женечка 9 марта 2019 в 11:32 Ссылка
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    -Все думают, что у тебя Роллс Ройс
    -Можно ездить на красный свет
    -Заменяет корочку ФСБ
    -Удобно плевать в рожу авто хамам (никто не ответит)
    -Можно не платить за бензин
    -Можно говорить, что знаешь Путина лично
    -
    -Хрен купишь
    -В салоне воняет коррупцией и бюрократией (вонь усиливается, если на заднем сидении кто то сидит)
    -Все показывают пальцем и говорят, что ты му..ак, но, правда, негромко
    -С заднего сидения постоянно кто то орет и отвлекает от вождения
    -Нет запчастей на авторазборе
    -В багажник не входит С-300 и булава
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