Aurus: российский «танк», способный «отвоевать» большую часть Европы и мира (ВИДЕО)

Глава женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый российский автомобиль представительского класса Aurus Limousine «настоящим танком», который способен отвоевать у того же Rolls Royce значительную часть европейской аудитории.

Хефти уверен, что новое детище российского автопрома будет хорошо продаваться в Европе. Она вполне способна заинтересовать представителей правительств европейских стран, а так же просто состоятельных людей.

В этом плане Aurus вполне способен конкурировать с самыми популярными автомобилями высшего класса. В том числе и с самым известным представительским авто в мире Rolls Royce.

Ранее американское издание Carscoops также высоко оценила новый российский люксовый автомобиль. По мнению экспертов портала, в чертах экстерьера Aurus можно заметить частичку Bentley и Rolls Royse.

Однако от этих автомобилей российскую марку выгодно отличает продуманный и стильный интерьер салона, дорого отделанный деревом с металлическими вставками.

Кроме этого, нельзя не отметить высокую технологичность Aurus. Некоторые технологические решения российских инженеров оставляют позади даже Maybach 62 и Rolls-Royce Phantom.

С недавнего времени российский Aurus стал официальным автомобилем президента РФ Владимира Путина. В ближайшее время автомобили этой марки станут доступными для покупки частным лицам.

Уже сейчас можно говорить о том, что на Aurus наблюдается спрос иностранных покупателей. В частности, на него обратили внимание шейхи из Саудовской Аравии, которые известны своей любовью к люксовым автомобилям.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»