Aurus: российский «танк», способный «отвоевать» большую часть Европы и мира (ВИДЕО)
Глава женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый российский автомобиль представительского класса Aurus Limousine «настоящим танком», который способен отвоевать у того же Rolls Royce значительную часть европейской аудитории.
Хефти уверен, что новое детище российского автопрома будет хорошо продаваться в Европе. Она вполне способна заинтересовать представителей правительств европейских стран, а так же просто состоятельных людей.
В этом плане Aurus вполне способен конкурировать с самыми популярными автомобилями высшего класса. В том числе и с самым известным представительским авто в мире Rolls Royce.
Ранее американское издание Carscoops также высоко оценила новый российский люксовый автомобиль. По мнению экспертов портала, в чертах экстерьера Aurus можно заметить частичку Bentley и Rolls Royse.
Однако от этих автомобилей российскую марку выгодно отличает продуманный и стильный интерьер салона, дорого отделанный деревом с металлическими вставками.
Кроме этого, нельзя не отметить высокую технологичность Aurus. Некоторые технологические решения российских инженеров оставляют позади даже Maybach 62 и Rolls-Royce Phantom.
С недавнего времени российский Aurus стал официальным автомобилем президента РФ Владимира Путина. В ближайшее время автомобили этой марки станут доступными для покупки частным лицам.
Уже сейчас можно говорить о том, что на Aurus наблюдается спрос иностранных покупателей. В частности, на него обратили внимание шейхи из Саудовской Аравии, которые известны своей любовью к люксовым автомобилям.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1552064286
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-Все думают, что у тебя Роллс Ройс
-Можно ездить на красный свет
-Заменяет корочку ФСБ
-Удобно плевать в рожу авто хамам (никто не ответит)
-Можно не платить за бензин
-Можно говорить, что знаешь Путина лично
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-Хрен купишь
-В салоне воняет коррупцией и бюрократией (вонь усиливается, если на заднем сидении кто то сидит)
-Все показывают пальцем и говорят, что ты му..ак, но, правда, негромко
-С заднего сидения постоянно кто то орет и отвлекает от вождения
-Нет запчастей на авторазборе
-В багажник не входит С-300 и булава
Итог:в основном главная неисправность это ломающийся шильдик аурус, потому что остальные запчасти от Роллс Ройс и естественно выполнены очень качественно и надежно. А вот с шильдиком прям беда…