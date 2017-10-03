Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 октября 2017
- 00:09 ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших взрывы в метро и ТЦ Москвы.
- Вчера 23:09 ИГИЛ сделали новое заявление по поводу теракта в Лас-Вегасе.
- Вчера 22:23 Сирия: «Если рядом есть трое русских, можно ничего не бояться» — российские военные поднимают боевой дух бойцов САА (ФОТО).
- Вчера 22:05 Военная обстановка в Сирии. 02.10.2017.
ФСБ задержала террористов ИГИЛ, готовивших взрывы в метро и ТЦ Москвы
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ИГИЛ сделали новое заявление по поводу теракта в Лас-Вегасе
Через подконтрольное им «информагентство» террористы сообщают, что Стивен Паддок, он же принявший недавно Ислам «Абу Абд аль-Барр» — «солдат Халифата, откликнувшийся на призыв Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан „крестоносной“ коалиции».
Всего в ходе нападения, по словам ИГИЛ*, было убито и ранено около 600 человек.
По официальным данным, на этот момент известно о 58 погибших и 515 раненых.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: «Если рядом есть трое русских, можно ничего не бояться» — российские военные поднимают боевой дух бойцов САА (ФОТО)
Вернувшийся из Сирии депутат Саблин рассказал о том, как российские военные поднимают боевой дух сирийских солдат.
Выступая перед участниками «Тропы “Боевого Братства”» Дмитрий Саблин сообщил, что несколько дней назад он вернулся из Сирии, куда ездил в качестве главы депутатской группы по связям с парламентом САР. В ходе поездки российская делегация побывала в различных провинциях и провела ряд встреч с российскими и сирийскими военнослужащими.
Он поведал, что сирийцы смотрят на русских «как на полубогов», а российские военные одним лишь своим присутствием поднимают боевой дух бойцов САА:
«Если рядом есть трое русских, можно уже ничего не бояться», — подчеркнул первый зампред «Боевого Братства».
«И там ты понимаешь, что мы действительно в чем-то особенные», — добавил Саблин.
Депутат напомнил собравшимся на «Тропе “Боевого Братства”» слова президента Владимира Путина о том, что есть страны, где живёт больше людей, есть страны с более совершенными технологиями, однако Россия и ее народ по-прежнему востребованы в мире, а это очень много значит.
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Военная обстановка в Сирии. 02.10.2017
Обзор военной обстановки в Сирии к исходу 2 октября 2017 года.
Дейр-эз-Зор
В районе Дейр-эз-Зора, армия продолжает зачистку городских кварталов, но как вполне очевидно, оптимистические заявления про зачастку города за одну неделю, выглядели несколько опережающими реальность. Опыт взятия крупных городов всеми участниками войны, демонстрирует, что ИГИЛ так просто из крупных городов не уходит и боевиков приходится оттуда долго и мучительно выковыривать. Вопрос лишь в сроках и жертвах.
Плацдарм САА на северном берегу реки увеличился, в том числе за счет переправленных подкреплений и бронетехники, но промедление с форсированием реки и отвлечение части сил на отражение контрударов ИГИЛ, позволило курдам выиграть необходимый темп, чтобы отыграть имевшее место отставание от САА и включиться в гонку за нефтью Дейр-эз-Зора.
В районе трассы снабжения Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор продолжаются ожесточенные бои "пожарных команд" с отрядами ИГИЛ, активно использующими смертников. О полном отражении наступления боевиков на мой взгляд говорить преждевременно (по боям в районе Кабаиба идут противоречивые сведения), но как представляется, численное и техническое превосходство неизбежно скажется. Боевики не смогли взять Сухну, но ряд небольших поселков по-прежнему под их контролем.
В направлении Маядина САА возобновила попытки продвижения, которое в том числе призвано лишить боевиков возможности свободно перебрасывать резервы на другие участки.
Как представляется, все происходящее, является частью комплексной стратегии США по борьбе за зоны влияния в Восточной Сирии. Уж очень складно получается.
Небольшая ретроспектива:
1. 19-20 сентября "Ан-Нусра" проводит масштабное наступление в Северной Хаме. САА перебрасывают туда часть резервов, включая те, которые могли быть использованы для операций в районе Дейр-эз-Зора. Наступление отбито, но бои переходят в позиционную стадию и переброшенные силы связаны боями в районе Маана. Наступление позиционируется боевиками как протест против соглашений в Астане, которые фактически поделили Идлиб на зоны влияния в ущерб США и Саудовской Аравии.
2. Через структуры SDF в адрес САА и России озвучиваются угрозы со стороны США. Россия в ответ указывает на то, что американцы контактируют ИГИЛ, дабы обеспечить передачу территорий курдам и бомбит курдов в районе завода Конико. Позднее публикуются данные технической разведки указывающие на наличие американской техники в районах контролируемых ИГИЛ. США игнорируют эти обвинения.
3. Погибает российский генерал, командир бригады морпехов и еще несколько военных. МО РФ прямо обвиняет США в том, что информация о передвижении российских военных советников передавалась ИГИЛ. По командованию российской группировки нанесен серьезный удар, что также могло сказаться на управлении войсками в районе Дейр-эз-Зора. Формально США все отрицают. Боевики убивают лидеров племенных отрядов, заключивших соглашение с САА.
4. Начинается контрнаступление ИГИЛ, перерезается трасса снабжения Сухна-Дейр-эз-Зор, осуществляется попытка захвата Сухны. САА пытается сохранить темп операции, продолжает переправу войск на северный берег, для развития наступления к нефтяным полям на востоке.
5. Пожарные команды начинают зачистку набеговых групп ИГИЛ, Темп операции боевиков подерживается нападением на Аль-Карьятейн. Дабы поднять моральный дух боевиков, выходит сообщение Багдади, который якобы жив. В боевых действиях боевики используют в том числе и отряды переброшенные из Ирака. Идут нападения в районе Сухны и Т-2. САА вводит в бой механизированное резервы, боевиков постепенно перемалывают. САА и Хэзбалла несут существенные потери, как впрочем и ИГИЛ. В Восточном Хомсе БПЛА США бомбит Хэзбаллу.
6. В итоге, за 2 недели, САА и союзники были связаны боями с ИГИЛ и Ан-Нусрой, в результате чего были понесены существенные потери и снижен темп операций в районе Дейр-эз-Зора и границы с Ираком. Наступление на Маядин остановилось и стабильный фронт к югу от Евфрата, позволил ИГИЛ бросить накопленные в районе Маядина силы для набеговых операций против растянутых коммуникаций САА, используя оперативный выступ между Дейр-эз-Зором и Т-2.
7. Иран несколько менее активно участвует сейчас в сирийских событиях, так как он озабочен проблемой Иракского Курдистана, для потенциальной борьбы с которым в центральные районе Ирака переброшены существенные силы "Хашд-Шааби" (в том числе и к Киркуку). Иран в последние дни резко увеличил концентрацию своих войск на границе с Курдистаном. Возможно (но не обязательно), осложнение ситуации в Ираке, может сказаться на развитии операций в приграничных районах Сирии, где обычно верховодили иранские "прокси".
8. Как представляется, происходящее является частью гибридной-сетецентричной войны между США и РФ на территории Сирии, где наступление боевиков позволило SDF отыграть отставание под Дейр-эз-Зором, пока сирийцы разбирались с проблемами в Северной Хаме и в Дейр-эз-Зоре. Не обязательно, что США направляли эти атаки, но то что они их используют в своих интересах, достаточно очевидно.
Гонка на северном берегу Евфрата. Фронт в направлении Маядина стабилизировался. Курды несколько опережают САА в темпе продвижения к восточным районам провинции.
Обходной маневр США фактически калькирует действия Сирии, РФ и Ирана при обходе американских плацдармов в Табке и Ат-Танфе.
Выглядит так, что серией точечных ударов раздергали резервы, внесли дезорганизацию путем "удара по штабам", провели массированную информационную атаку и вынудили САА ликвидировать многочисленные "пожары" на коммуникациях. В этой связи, САА конечно будет трудно поддерживать том же высокий темп операций, который наблюдался в первой половине сентября в районе Дейр-эз-Зора и Маадана. Попутно, ставятся палки в колеса Ирану, который пытается взять под контроль сирийско-иракскую границу и укрепляет Хэзбаллу. В этом отношении риторический вопрос Лаврова на тему того, с кем же США воюют в Сирии, отражают двусмысленное поведение США, которые прикрываясь войной с ИГИЛ, ведут вполне открытую борьбу с российским и иранским влиянием в Сирии, которая становится все более жесткой. Главное тут не то, на сколько дней боевики удержались на трассе под Шолой и Сухной, и не то, насколько они смогут удержаться в Аль-Карьятейне. Главное тут – борьба за темп на северном берегу Евфрата, где находится главный приз, который может в ту или иную сторону качнуть стратегический баланс в сирийской войне в противоборстве российско-иранской и американской коалиций. Боевики и их действия, тут не более чем инструмент, который используется в интересах большой стратегии. Примерно также США пытались манипулировать Третьим Рейхом на завершающем этапе второй мировой войны, дабы не допустить расширения влияния Советского Союза. Так что с исторической точки зрения ничего нового не происходит. Просто мы наблюдаем, как постепенно идет к концу война с Халифатом и на смену ей идет следуюющий этап, когда внешним игрокам все труднее согласовывать свои интересы реализуемые через различные инструменты гибридной войны. Противоречия проявляются все более жестко и открыто.
Со стороны командования САА и российского Генштаба, будет крайне важно не только довершить операции по ликвидации "пожаров" на коммуникациях (что я думаю вполне рабочий момент), но и недопустить ситуации, когда из-за проблем в центральной Сирии или на коммуникациях группировки Дейр-эз-Зора, будет приостановлено продвижение к нефти Дейр-эз-Зора. Это один из тех факторов, которые будут играть существенную роль в прямых разборках с США по поводу будущего Северной Сирии. Тут Россия всегда сохраняет возможность использовать фактор Турции, которая давно предлагает России оказать более существенное давление на курдов. Но на данный момент этот вариант судя по всему не считается приоритетным.
Поэтому вполне понятно, почему командование идет на риск и продолжает переброску сил на другой берег при проблемах на коммуникациях – идет борьба за темп развития операции, результат которой будет иметь стратегические последствия. Как видим, это желание встречает очень серьезное противодействие. Адептам дружбы с США привет.
Восточный Хомс. Аль-Карьятейн.
К вечеру 2 октября, армия вернула под свой контроль холмы вокруг Аль-Карьятейна, который был захвачен боевиками после выступления спящих ячеек в самом городе и отрядов пришедших из пустыни.
На данный момент идут бои за западную часть города. Саму операцию боевиков, имевшую достаточно сложную конструкция предусматривавшею взаимодействие спящих ячеек, разведку диспозиции САА в этом районе и подход подкреплений боевикам извне, разведка судя по всему прошляпила (уже не первый раз в ходе войны), в результате чего пришлось спешно перебрасывать подкрепления из провинций Хомс и Дамаск, чтобы ликвидировать последствия. Надолго боевики в городе не задержатся, но произошедшее выявляет как сохраняющиеся проблемы с вскрытием оперативных замыслов противника, так и пробелы в фильтрации Аль-Карьятейна, где сохранилось подпольное присутствие боевиков (или же была допущена скрытая инфильтрация боевиков в город, что могло быть связано с пробелами в работе местного ГБ или же фактов предательства). Как результат, за просчеты заплатило жизнями несколько десятков сирийских солдат и ополченцев, помимо тех, кто смог с боями отступить из города и дождаться подкрепления, которые сейчас выбивают боевиков из города и зачищают предполье. Также существенные потери понесены и в материальной части. По оценочным данным, в самом городе окопалось около 300 боевиков + примерно 100-150 действует в предполье. Против них сирийцы уже сосредоточили порядка 1000-1200 человек + группировка увеличивается за счет подходящих подкреплений.
Подъездная дорога к Аль-Карьятейну. Часть холмов вокруг города к вечеру уже была занята армией.
Достаточно болезненный щелчок по носу, напоминающий о кровавых последствиях недооценки противника. ИГИЛ не упустил возможность напомнить, что даже в условиях стратегического поражения Халифата, отряды боевиков еще способны наносить весьма существенные удары и среди уцелевших командиров боевиков еще остались те, кто способен умело спланировать и осуществить сложные операции. В общем, хотелось бы верить, что из этой истории сделают выводы и будут более внимательно следить за подобными планами боевиков.
Акербатский котел
Акербатский котел продолжает неумолимо сжиматься. Наиболее ожесточенное сопротивление боевики оказывают в западной части котла, куда оттеснены сохранившие боеспособность отряды. Бои там идут достаточно упорные и САА там также несет потери, хотя у боевиков осталось совсем мало артиллерии и тяжелой техники. Попытки добиться полной капитуляции котла с вывозом боевиков к Маядину судя по всему к успеху не привели, поэтому САА сейчас стремиться рассечь котел на две части, дабы доваривать котел по частям. Между группировкой наступающей к югу от Акербата и войска двигающимися из Восточного Хомса, осталось несколько километров. Попытки боевиков деблокировать Акербатский котел за счет ударов по коммуникациям САА в Дейр-эз-Зоре или же набега на Аль-Карьятейн, на мой взгляд находятся за пределами оперативных возможностей боевиков. Распространяемые пропагандой Халифата сообщения о том, что боевики якобы осадили Т-4 (авиабаза Тияс) сирийскими источниками не подтверждаются. Причиной слухов о боевых действиях в районе Тияса по всей видимости являются продолжающиеся бои на юге Акербатского котла, по которому ведет огонь артиллерия САА с позиций к северу от Т-4. Возможно и какое-то просачивание боевиков через стенки котла на юг и юго-восток. Стоит также отметить, что в Восточном Хомсе американский БПЛА нанес удар по позициям Хэзбаллы – 9 200х, 15 300х. Возможно, это "месть" за удар ВКС РФ по американским "прокси" в районе завода Конико.
Северная Хама.
Бои на фронте в Северной Хаме продолжились в позиционном ключе. Боевики после поражения в боях под Мааном и неудачных попыток срезать выступ к востоку от него, перешли к активной обороне, удерживая подступы к Эль-Латамину и Мореку, которые являются ключевыми пунктами их позиции в Северной Хаме. Обе стороны ввели в бой существенные силы, что хорошо видно и по активной работе ВВС Сирии и ВКС РФ. Активные бои ведут к существенным потерям с обеих сторон при незначительных тактических успехах – картина достаточно типичная для фронта в Северной Хаме. Впрочем, боевики одной стратегической цели все же добились, вынудив САА перебрасывать сюда подкрепления, которые могли бы пригодиться под Дейр-эз-Зором или где-нибудь в центральной Сирии.
В самом Идлибе продолжились столкновения между "Ан-Нусрой" и "Ахрар-аш-Шам" без определенного результата. Турция пока основные силы в Идлиб так и не ввела, ограничившись вооруженной полицией в приграничных районах. Возможно, делается ставка на косвенную поддержку "Ахрар-аш-Шам", которая должна выдавить "Ан-Нусру" из Идлиба, пользуясь тем, что значительная часть сил "Ан-Нусры" связана боями в Северной Хаме и к западу от Алеппо.
Сирийско-иракская граница. Т-2.
Попытки продвинуться к Абу-Кемалю вдоль границы с Ираком, на данный момент застопорились. Боевики достаточно умело контратаковали позиции иранских прокси в районе Т-2, а также группы действующие в районе границы. Бои с переменным успехом привели сначала к снижению темпов продвижения, а затем и к фактической приостановке наступления. Аналогичным образом замедлилось и наступление иракских войск к северу от Рутбы. Наступавшие отряды "Хашд-Шааби" также втянулись в маневренную войну в пустыне и поэтому амбициозные планы по стремительному выходу к Абу-Кемалю будут отодвинуты на более поздние сроки. Можно отметить, что фактически эти силы действующие в районе границы оказались выключены из развития операций в районе Дейр-эз-Зора. Удары наносились по расходящимся направлениям, в результате чего образовался оперативный выступ между Т-2 и Дейр-эз-Зором, который и был использован боевиками как для ударов по трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор, так и для контратак северного фланга группировки САА и иранских "прокси" наступавшей в районе Т2. Нельзя исключать, что здесь была допущена существенная ошибка на уровне планирования операций.
Ат-Танф.
Американцы с юга этому особенно не препятствуют – свое присутствие в этой районе они сокращают, акцентируя свою стратегию на Северной Сирии. Но гарнизон спецназа США в Ат-Танфе (примерно 150 человек + до 500 различных боевиков) они там сохраняют. В районе границы сирийско-иорданской границы продолжает операции и британский спецназ. Лагеря подготовки боевиков на территории Иордании, которые курировались ЦРУ и Иорданской военной разведкой, также никто не закрывал. Поэтому нельзя исключать, что вариант с Ат-Танфом США держат про запас, на случай эскалации в отношениях с Россией и Ираном. Иных причин нахождения американских войск в этом районе нет, ИГИЛ отсюда уже давно прогнали. САА пользуясь сворачиванием активности боевиков и закрытием передовых баз США, потихоньку сжимают полукольцо вокруг Ат-Танфа (не входя впрочем в обозначенный США "радиус безопасности"), а также продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы, что облегчается проведением переговоров между Сирией и Иорданией на предмет ситуации на границе в свете новых реалий. В конечном итоге, для Сирии крайне важно взять под контроль границу в районе Ат-Танфа, чтобы закрыть одну из дыр, через которую террористы попадали в страну. США в свою очередь постараются эту лазейку сохранить, на случай изменения своей стратегии в Сирии.
https://mediarepost.ru/online/online-siriya/132367-online-lenta-sirii-svodka-za-02102017-post-obnovlyaetsya.html – сводка военных событий в Сирии за 1-2 октября 2017 года.
https://centercigr.livejournal.com/69654.html – карта контроля ключевых нефтяных зон в Сирии
Фотографии выйдут отдельно в рубрике "Мгновения войны"
Арабская племенная конфедерация Дейр-эз-Зора.
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