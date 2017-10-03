Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 октября 2017

Вернувшийся из Сирии депутат Саблин рассказал о том, как российские военные поднимают боевой дух сирийских солдат.

Выступая перед участниками «Тропы “Боевого Братства”» Дмитрий Саблин сообщил, что несколько дней назад он вернулся из Сирии, куда ездил в качестве главы депутатской группы по связям с парламентом САР. В ходе поездки российская делегация побывала в различных провинциях и провела ряд встреч с российскими и сирийскими военнослужащими.

Он поведал, что сирийцы смотрят на русских «как на полубогов», а российские военные одним лишь своим присутствием поднимают боевой дух бойцов САА:

«Если рядом есть трое русских, можно уже ничего не бояться», — подчеркнул первый зампред «Боевого Братства».

«И там ты понимаешь, что мы действительно в чем-то особенные», — добавил Саблин.

Депутат напомнил собравшимся на «Тропе “Боевого Братства”» слова президента Владимира Путина о том, что есть страны, где живёт больше людей, есть страны с более совершенными технологиями, однако Россия и ее народ по-прежнему востребованы в мире, а это очень много значит.

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