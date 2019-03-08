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Японцы хотели бы «решать» вопрос о русских Курилах в тиши. В России же справедливо требуют гласности

16:48. 8 марта 2019 Просмотров - 202 4 коммент. Опубликовал:
Источник: ИА REGNUM @ Анатолий Кошкин

После нелицеприятных обменов мнениями дипломатами двух стран об условиях и перспективах заключения японо-российского мирного договора и выдвижения требования Москвы к Токио признать итоги Второй мировой войны и принадлежность всех Курил России в Японии заговорили о «пересмотре стратегии» переговоров. При этом было признано, что едва ли удастся заключить уже в июне с.г. во время визита президента Путина в Осаку якобы уже согласованное «рамочное соглашение», включающее разрешение так называемого «территориального вопроса», то есть «возвращения» Японии российских Курильских островов.

По сообщению японского информационного агентства «Дзи-дзи», премьер Японии Синдзо Абэ понял, что это неосуществимо. К такому выводу его-де подтолкнула встреча 22 января с Путиным, которая не продемонстрировала заметного прогресса в вопросе мирного договора. По словам цитируемого высокопоставленного японского чиновника, «прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, невозможно в принципе». О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях: он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. Отмечается, что в связи с этим в Токио уже начали сомневаться, сможет ли премьер решить это дело в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. «В окружении Абэ уже обсуждается, что необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся», — сообщало «Дзи-дзи».

Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 2019

Иллюстрация: Kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 2019

Смысл и содержание «новой стратегии» не раскрываются, известно лишь пожелание японской стороны продолжать переговоры «в тиши». В связи с этим интерес был проявлен к состоявшимся на днях в Москве переговорам заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Обратило внимание, что российская официальная информация о содержании переговоров весьма сдержана и дозирована. Общественности сообщено лишь, что на переговорах «обсуждались вопросы, касающиеся современного состояния и перспектив развития российско-японских отношений, в том числе подготовки намеченных на текущий год двусторонних политических контактов». В сообщении МИД РФ на сей раз не упомянуто, что в ходе переговоров «обсуждался мирный договор», хотя японские СМИ это подчеркивают.

Так, общенациональная телевизионная корпорация NHK сообщила, что на переговорах Моргулова с Мори «стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с заключением мирного договора, включая территориальный вопрос. Их обсуждения основывались на результатах встречи министров иностранных дел Японии и России, которая состоялась в прошлом месяце. Однако, согласно дипломатическим источникам, в позициях двух сторон сохраняется разница в отношении вопроса суверенитета четырех островов. Мори и Моргулов планируют провести стратегический диалог в Токио 2 апреля. Встреча министров иностранных дел двух стран также состоится в Японии в ближайшем будущем».

Вулкан Расшуа. Курильские острова
Вулкан Расшуа. Курильские острова

Следует отметить, что в Японии немало противников попыток Абэ как-то смягчить тон требований «северных территорий», временно, на период переговоров, воздержаться от публичного употребления искажающих исторические факты пропагандистских клише — «исконные территории Японии», «незаконная оккупация четырех северных островов». При этом Абэ продолжает утверждать, что на южнокурильские острова якобы «распространяется суверенитет Японии».

Немало в Японии и тех, кто требует «прекратить заигрывать с Путиным» и занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Недовольные есть не только среди парламентской оппозиции, но и внутри возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101365

Метки: чит.клуб

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4 коммент.»

  • 8 0
    суржик 8 марта 2019 в 17:29 Ссылка
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    Путин не частное лицо а первое лицо государства Россия.Поэтому договорняки не должны присутствовать при вопросах о территориях данных государств.

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  • 2627 1929
    Oleg 8 марта 2019 в 18:09 Ссылка
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    В 1905 г. тоже начиналось с Японии. Потом первая революция. Чуть позже в 17 ещё две. В итоге кто победил? Народная власть победила и японцев и буржуинское иго в России.

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  • 11830 10116
    Ирбис 8 марта 2019 в 18:42 Ссылка
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    Япония требует от России возврата Курильских островов, но в тоже время она почему-то подзабыла о гораздо более важных в стратегическом отношении территориях. Речь идет об островах западного и центрального сектора Тихого океана, которые были переданы США в 1946-1947 годах.
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  • 921 869
    Хан_Уман 8 марта 2019 в 19:03 Ссылка
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    До тех пор пока ВВП не скажет категорично нет, они так и будут скулить.
    А японцев видно ещё и США сзади подгоняют…

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