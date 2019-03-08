Японцы хотели бы «решать» вопрос о русских Курилах в тиши. В России же справедливо требуют гласности

После нелицеприятных обменов мнениями дипломатами двух стран об условиях и перспективах заключения японо-российского мирного договора и выдвижения требования Москвы к Токио признать итоги Второй мировой войны и принадлежность всех Курил России в Японии заговорили о «пересмотре стратегии» переговоров. При этом было признано, что едва ли удастся заключить уже в июне с.г. во время визита президента Путина в Осаку якобы уже согласованное «рамочное соглашение», включающее разрешение так называемого «территориального вопроса», то есть «возвращения» Японии российских Курильских островов.

По сообщению японского информационного агентства «Дзи-дзи», премьер Японии Синдзо Абэ понял, что это неосуществимо. К такому выводу его-де подтолкнула встреча 22 января с Путиным, которая не продемонстрировала заметного прогресса в вопросе мирного договора. По словам цитируемого высокопоставленного японского чиновника, «прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, невозможно в принципе». О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях: он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. Отмечается, что в связи с этим в Токио уже начали сомневаться, сможет ли премьер решить это дело в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. «В окружении Абэ уже обсуждается, что необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся», — сообщало «Дзи-дзи».

Иллюстрация: Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 2019

Смысл и содержание «новой стратегии» не раскрываются, известно лишь пожелание японской стороны продолжать переговоры «в тиши». В связи с этим интерес был проявлен к состоявшимся на днях в Москве переговорам заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Обратило внимание, что российская официальная информация о содержании переговоров весьма сдержана и дозирована. Общественности сообщено лишь, что на переговорах «обсуждались вопросы, касающиеся современного состояния и перспектив развития российско-японских отношений, в том числе подготовки намеченных на текущий год двусторонних политических контактов». В сообщении МИД РФ на сей раз не упомянуто, что в ходе переговоров «обсуждался мирный договор», хотя японские СМИ это подчеркивают.

Так, общенациональная телевизионная корпорация NHK сообщила, что на переговорах Моргулова с Мори «стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с заключением мирного договора, включая территориальный вопрос. Их обсуждения основывались на результатах встречи министров иностранных дел Японии и России, которая состоялась в прошлом месяце. Однако, согласно дипломатическим источникам, в позициях двух сторон сохраняется разница в отношении вопроса суверенитета четырех островов. Мори и Моргулов планируют провести стратегический диалог в Токио 2 апреля. Встреча министров иностранных дел двух стран также состоится в Японии в ближайшем будущем».

Вулкан Расшуа. Курильские острова

Следует отметить, что в Японии немало противников попыток Абэ как-то смягчить тон требований «северных территорий», временно, на период переговоров, воздержаться от публичного употребления искажающих исторические факты пропагандистских клише — «исконные территории Японии», «незаконная оккупация четырех северных островов». При этом Абэ продолжает утверждать, что на южнокурильские острова якобы «распространяется суверенитет Японии».

Немало в Японии и тех, кто требует «прекратить заигрывать с Путиным» и занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Недовольные есть не только среди парламентской оппозиции, но и внутри возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/101365