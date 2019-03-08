Новый фильм по работам Академика Углова
Перейдите, пожалуйста, по ссылке, чтобы принять участие в создании фильма:
http://donation.obshee-delo.ru/
Дорогие друзья, наверняка вы знаете, сейчас мы продолжаем работу над новым фильмом, в основу которого легли работы академика Федора Григорьевича Углова. Мы уверены, что этот фильм сохранит жизни, семьи, спасет судьбы многих и многих детей.
Почти все сцены уже собраны на финальном монтаже. Сейчас идет производство компьютерной графики. Скоро приступит к работе цветокорректор и специалист по звуку. Фильм будет проходить стадию фокус-групп и редакции.
Все материалы “Общего дела”: фильмы, мультфильмы, можно по-настоящему назвать “народными”: они создаются на пожертвования людей.
Собранные средства не идут на зарплаты или аренду офиса, они покрывают только необходимые расходы на производство. Смету фильма можно увидеть по ссылке ниже.
Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь в создании нового фильма. Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим общим делом!
Перейдите, пожалуйста, по ссылке, чтобы принять участие.
http://donation.obshee-delo.ru/
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