Новый фильм по работам Академика Углова

Перейдите, пожалуйста, по ссылке, чтобы принять участие в создании фильма:

http://donation.obshee-delo.ru/



Дорогие друзья, наверняка вы знаете, сейчас мы продолжаем работу над новым фильмом, в основу которого легли работы академика Федора Григорьевича Углова. Мы уверены, что этот фильм сохранит жизни, семьи, спасет судьбы многих и многих детей.

Почти все сцены уже собраны на финальном монтаже. Сейчас идет производство компьютерной графики. Скоро приступит к работе цветокорректор и специалист по звуку. Фильм будет проходить стадию фокус-групп и редакции.



Все материалы “Общего дела”: фильмы, мультфильмы, можно по-настоящему назвать “народными”: они создаются на пожертвования людей.

Собранные средства не идут на зарплаты или аренду офиса, они покрывают только необходимые расходы на производство. Смету фильма можно увидеть по ссылке ниже.

Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь в создании нового фильма. Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим общим делом!

Перейдите, пожалуйста, по ссылке, чтобы принять участие.

http://donation.obshee-delo.ru/



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PzZS6Cca9fk