9 марта – международный день борьбы с империализмом

В ответ на призывы Гуайдо к оппозиции выйти на митинг против Мадуро 9 марта, Мадуро объявил этот день "Днем борьбы с империализмом" и призвал венесуэльцев выйти на митинги в поддержку чавистов и против американского империализма.По заявлению Мадуро, планы США по подрыву верности армии провалились и теперь они пытаются привлечь на свою сторону профсоюзных лидеров, дабы повысить численность оппозиционных митингов и продемонстрировать, что у Гуайдо еще есть шансы захватить власть, подрывая позиции Мадуро и чавистов в гос.секторе.Для 9 марта уже даже придумано обоснование – именно 9 марта 2015 года Обама подписал бумагу, где назвал Венесуэлу угрозой для США. Соответственно, данная дата будет символом сопротивления американскому империализму.Соответственно, митинги 9 марта станут своеобразным смотром сил перед следующим этапом борьбы.Первоначальный план США очевидно провалился, но от планов по свержению Мадуро Вашингтон не отказался, поэтому раскачка ситуации будет продолжена и как представляется, одними только митингами дело не ограничится.И да, стоит отметить, что помимо PDVSA в Москву переводят свои офисы другие гос.корпорации Венесуэлы занимающиеся золотом, сталью, железной рудой, алюминием и т.д. Информация официально подтверждена вице-президентом Венесуэлы Родригес.Как не трудно догадаться, для обеспечения безопасности суверенных активов Венесуэлы, Россия сейчас является более стабильной страной, нежели страны-сателлиты США, которые под угрозой санкций вынуждены выполнять те или иные прихоти Вашингтона, даже без возможности сохранить лицо.Как показал свежий пранк с Абрамсом, США активно пытаются наклонять своих сателлитов, чтобы заставить их нарушать международное право, доба блокировать венесуэльские государственные активы и усилить социально-экономический кризис в Венесуэле. Вся эта история наглядно показывает, почему текущая мировая финансовая система так или иначе отомрет вместе с поздневашингтонским мироустройством. И в этом отношении ситуация с захватом суверенных активов Венесуэлы будет иметь долгоиграющие последствия, так как она подрывает последние иллюзии на тему "банковской тайны", "защиты банковских вкладов" и "гарантий от лучших западных банков". Многие "не демократические" страны теперь лишний раз задумаются о том, что деньги хранимые в Лондоне или Цюрихе, внезапно могут быть блокированы или переданы в пользование другим структурам по рескрипту из Вашингтона. Соответственно, интерес к конструированию независимых от Вашингтона финансовых институтов будет возрастать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4823034.html