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Путин, Индия/Пакистан, УкроЕвровидение, гибридизация Лукашенко

08:30. 5 марта 2019 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Девятнадцатый выпуск

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

– Индия/Пакистан;
- Украина не будет посылать своего участника на Евровидение;
- Лукашенко и книга «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы»;
- Либеральная активистка Мария Баронова трудоустроилась на телеканал “Russia Today”;
- Леонид Федун продаёт футбольный клуб “Спартак” (Москва) Алишеру Усманову;
- Марш посвященный памяти Бориса Немцова;
- Хорошие новости.

Основы развития человечества и главные проблемы современного общества – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Зелёная книга, Муаммар Каддафи

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-indiya-pakistan-ukroevrovidenie-gibridizatsiya-lukashenko

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