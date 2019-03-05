Путин, Индия/Пакистан, УкроЕвровидение, гибридизация Лукашенко
Концептуальные итоги недели. Девятнадцатый выпуск
Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
– Индия/Пакистан;
- Украина не будет посылать своего участника на Евровидение;
- Лукашенко и книга «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы»;
- Либеральная активистка Мария Баронова трудоустроилась на телеканал “Russia Today”;
- Леонид Федун продаёт футбольный клуб “Спартак” (Москва) Алишеру Усманову;
- Марш посвященный памяти Бориса Немцова;
- Хорошие новости.
Основы развития человечества и главные проблемы современного общества – в книгах:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Зелёная книга, Муаммар Каддафи
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-indiya-pakistan-ukroevrovidenie-gibridizatsiya-lukashenko