Путин, Индия/Пакистан, УкроЕвровидение, гибридизация Лукашенко

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Девятнадцатый выпуск

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



– Индия/Пакистан;

- Украина не будет посылать своего участника на Евровидение;

- Лукашенко и книга «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы»;

- Либеральная активистка Мария Баронова трудоустроилась на телеканал “Russia Today”;

- Леонид Федун продаёт футбольный клуб “Спартак” (Москва) Алишеру Усманову;

- Марш посвященный памяти Бориса Немцова;

- Хорошие новости.



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