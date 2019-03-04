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Индия — Пакистан, Трамп — Северная Корея, выборы на Украине

09:57. 4 марта 2019 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога, записанного совместно с РИА ФАН, мы обсудили основные новости.

Хронометраж:

00:00:08 – Суть и предыстория конфликта между Индией и Пакистаном
00:14:16 – Ким Чен Ын не сдает позиции
00:20:21 – Выборы на Украине заведомо сфальсифицированы и их итоги нельзя признавать

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Краткая текстовая версия блога от РИА ФАН:

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном. В чем суть претензий сторон?

Исторические корни конфликта заложены ещё в конце Второй мировой войны, когда англичане разделили свою колонию — Британскую Индию на две части по принципу конфессиональной принадлежности. Таким образом, были созданы два государства — Индия и Пакистан.

В основе сегодняшнего конфликта некая террористическая группировка, которая совершила теракт и потребовала присоединения штата Джамму Кашмир к Пакистану. В результате взрыва погибло 45 человек.

США делают из Украины второй Пакистан. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Можно рассматривать индо-пакистанский конфликт как маленькую войну между Китаем и США. Пакистан сотрудничает с Китаем, а у Индии с Поднебесной давние противоречия, в том числе и по поводу территории штата Джамму Кашмир. И тогда по принципу «враг моего врага — мой друг» — Индия обращается за поддержкой к США.

Но и это ещё не конечная точка отсчета конфликта. Все, как обычно, завязано на том, что США не хотят уступать контроля. А ситуация вот в чем: существует организация БРИКС, куда входит Индия, Китай, Россия, Бразилия и ЮАР. Сейчас запускается собственная платежная система этих стран. А это значит, что кредитные карточки и платежи будут ходить внутри государств, создавая тем самым альтернативную платежную систему. Американцы, разумеется, не хотят терять свою монополию.

Эта задача очень похожа на то, что было к Крымом. И надо сказать, что США в ближайшее время постараются сделать из Украины второй Пакистан.

Прошедшие переговоры Трампа и Ким Чен Ына не принесли особых успехов, санкции остаются в силе. Закономерен ли такой исход переговоров?

США делают из Украины второй Пакистан. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Исход, конечно, закономерный, когда обе стороны не собираются сдавать своих позиций. В этой ситуации встреча и есть результат. Попытки США договориться с Кореей, это попытка лишить Пекин союзника, который находится в зависимости от Китая, и лоялен китайскому руководству. Если бы у американцев получилось соединить Северную и Южную Корею, то на границе с Поднебесной образовалось бы враждебное государство, полностью подконтрольное США. В Китае Дональд Трамп видит главного соперника. США хотят додавить Россию, чтобы силами русских бить по Пекину.

Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму, а Тимошенко предложила начать его импичмент. Как идет предвыборная гонка на Украине?

США делают из Украины второй Пакистан. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Владимир Зеленский пошутил, что кандидатов много, а по итогам выборов в тюрьму сядет только один. Но это будет не Петр Порошенко. Все последние действия Юлии Тимошенко, попытавшейся начать процедуру импичмента, вызваны отчаяньем. Она понимает, что не проходит во второй тур, и на этом её политическая карьера закончится. Пока что все идет к тому, что Вашингтон сделал ставку на Порошенко. Однозначно можно сказать, что выборы на Украине будут сфальсифицированы, и Россия не должна признавать их результаты. А поэтому по итогам выборов можно начинать выдавать российское гражданство всем жителям Донбасса.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101227

Метки: блог, Видео

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Один комментарий»

  • 95 23
    Vselenov 4 марта 2019 в 10:44 Ссылка
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    “Индия — Пакистан, Трамп — Северная Корея, выборы на Украине”
    У Старикова крыша уже поехала. Связать столько слов в одно бессмысленное предложение, смыл только поймёт шизофреник не лечащийся.

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