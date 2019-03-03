Как сбитый в Афганистане советский летчик устроил душманам “ад на земле”

На Афганской войне Сергей Александрович Соколов служил командиром звена истребителей-бомбардировщиков Су-17. 25 апреля 1984 года он совершал боевой полет, целью которого было уничтожение позиций ПВО моджахедов недалеко от кабульского аэродрома. Но его самолет, находящийся на высоте 1200 метров, был подбит ракетой, выпущенной из ПЗРК «Стингер», которыми афганцев через Пакистан снабжали США. Летчик успел катапультироваться из пылающей машины, однако его парашют раскрылся поздно и из-за жесткого приземления он получил несколько травм. На этом его проблемы не закончились.

Бой на земле

Моджахеды, желая захватить русского летчика живым, начали его окружать. Соколов не мог быстро бежать и был вынужден отстреливаться от нападавших. За более чем часовой бой Соколов успел убить несколько моджахедов, но и сам получил несколько ранений в ноги.

Над горами стояли низкие тучи, и поисковые вертолеты не могли приблизиться к месту нахождения сбитого летчика. Понимал это и Соколов, который впоследствии вспоминал, что, когда увидел, как улетает последний вертолет, сказал себе, что офицер ни при каких обстоятельствах не должен попасть в плен. Истратив все патроны и слабея от потери крови, Сергей, выдернув чеку гранаты, приготовился взорвать себя вместе с приблизившимися к нему «духами».

Спасение

Советским пилотам удалось совершить чудо. Вертолетчики на свой страх и риск пробились через тучи и огонь моджахедов и смогли эвакуировать летчика. В процессе погрузки Соколова на борт бойцы заметили зажатую у него в руке гранату с уже взведенной чекой. В ходе перелета в лазарет Ташкента летчику сделали операцию. В себя он пришел только через четыре дня. А тем временем в полк, где он служил, пришло известие о его гибели.

Два с половиной года Сергей Алексеевич находился в различных госпиталях. Он перенес 12 операций, 7 из которых были тяжелыми, однако стопа его левой ноги все равно осталась недвижимой. Из-за полученных травм Соколова списали, но он поступил на штурманский факультет и стал заниматься парашютными прыжками. После прыжка и удачного приземления на Северном полюсе указом президента Сергею Соколову присвоили звание Героя Российской Федерации.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/43194-kak-sbityy-v-afganistane-sovetskiy-letchik-ustroil-dushmanam-ad-na-zemle.html