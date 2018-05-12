Американский агрессор: Как США атаковали советские войска и получали быстрое возмездие (ВИДЕО, ФОТО)

Запад и Россия — противостояние длиною в век.

9 мая 2018 года исполнилось 73 года со Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Значение этого события трудно переоценить не только для нашей страны, но и для всего мира в целом. Великая Отечественная Война является самой значимой вехой во Второй мировой войне, а соответственно и в современной истории, которую можно легко поделить на «до» и «после», проведя разделительную черту как раз под 1945 годом. Именно после сорок пятого года мировой порядок изменился, началось противостояние двух политических систем, началась холодная война.

В современной истории началом «Холодной войны» принято считать 5 марта 1946 года. Именно тогда Уинстон Черчилль, уже не являясь премьер-министром Великобритании, выступил в Вестминстерском колледже со своей знаменитой Фултонской речью. Так называемый «величайший британец в истории» в тот день произнес следующее: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен „железный занавес”. Коммунистические партии, которые были очень маленькими в восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тоталитарного контроля. Опасность коммунизма растёт везде, за исключением Британского содружества и Соединенных Штатов».

По своей сути, речь Черчилля не является отправной точкой для начала противостояния Советской и Западной систем, а лишь своеобразным официальным объявлением войны. Еще до окончания Второй мировой войны политическое руководство США и Великобритании знали, что следующим противником Запада на пути к мировому господству станет Советский Союз.

И проверять его на прочность начали уже в 1944 году, когда стало очевидно, что СССР одерживает верх в войне. 7 ноября 44 года несколько американских бомбардировщиков Б-29 в сопровождении истребителей П-38 «Лайтнинг» нанесли удар по советской колонне войск вблизи сербского города Ниш. В результате этого вероломного акта агрессии, погибли 38 советских солдат и офицеров.

Бомбардировщики B 29 Superfortress.

Поднявшиеся на перехват советские самолеты уничтожили как минимум три «Лайтнинга», заставив американцев ретироваться. После инцидент был назван штабом союзников «досадной ошибкой», а США принесли советской стороне извинения за случившееся.

Но есть несколько фактов, указывающих на ложь в заявлении американской стороны. Участник того боя летчик Борис Смирнов в своих мемуарах писал, что в кабине сбитого «Лайтнинга», нашли карту, где штаб 6-го гвардейского стрелкового корпуса был обозначен как цель для нанесения авиаудара. К тому же, командование США не могло не знать, что вблизи Ниша нет немецких войск. И дата 7 ноября — годовщина Великой Октябрьской революции, выглядит весьма неслучайной для подобного акта агрессии.

В любом случае, очередной «досадный инцидент» со стороны США не заставил себя ждать. В апреле 1945 года знаменитый советский летчик-ас Иван Кожедуб пополнил свой боевой счёт двумя американскими истребителями Ф-51 «Мустанг», которые снова якобы по ошибке попытались атаковать его над Берлином.

В архивах сохранилось еще несколько записей о подобных случаях, которые наводят на мысль, что они были совсем не случайны.

После 1945 года столкновения советских и западных военных прямо или косвенно возникали повсюду по мере нарастания противостояния СССР и США: война в Корее, в которой советские летчики нанесли несколько тяжелых поражений своим заокеанским оппонентам; Вьетнам, которому Советский Союз помог отразить американскую агрессию поставками оружия и отправкой в страну своих военных специалистов.

Подобные «гибридные войны» вспыхивали по всему земному шару, Лаос, Ангола, Египет, Сомали, Йемен, Мозамбик и другие государства становились полигоном столкновения интересов двух мировых гегемонов. Апогеем стал Карибский кризис, когда Америка в 1961 году приняла решение разместить ядерные ракеты на территории Турции, а Советский Союз, в ответ на это, тайно перебросил свои пусковые установки на Кубу.

Это был первый случай, когда советские ядерные силы были размещены за пределами СССР (в отличие от США). Мир тогда стоял на пороге гораздо более страшной войны, нежели Вторая мировая.

После событий в Демократической Республике Афганистан в 80-ых годах были брошены семена другого жуткого явления, плоды которого человечество пожинает до сих пор. Речь идет о международном терроризме — тогда, в Афганистане, с целью помешать интересам Советского Союза на Ближнем Востоке американской разведкой было создано несколько террористических организаций, которые поныне являются инструментом распространения хаоса в руках США.

Сегодня, противостояние между Российской Федерацией и Соединенными Штатами ощущается вновь, кроме этого, на мировую политическую арену вступают новые игроки, которые стремятся как можно скорее уйти от биполярной модели мирового порядка. В ответ американские партнеры не сидят сложа руки, вводя экономические санкции против неугодных им государств. Но надолго ли эти экономические войны и не приведут ли они к новому глобальному противостоянию? Вопрос остается открытым.

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