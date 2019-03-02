Физика и жизнь Жореса Алферова

Физика и жизнь

Умер выдающийся советский физик, академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов.О его творчестве хорошо в свое время написал Сергей Капица в предисловии к книге Алферова написанной еще до получения им Нобелевской премии, где перечислены основные вехи большого пути Алферова к мировой известности.1. Электрификация.2. Автомобиль.3. Самолет.4. Водоснабжение.7. Механизация сельского хозяйства.10. Холодильники.11. Дороги.15. Механизация быта.16. Медицинская техника.17. Нефтегазовая промышленность.19. Ядерная технология.20. Современные материалы.Сергей Капица. 2000 год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4813307.html