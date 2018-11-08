Жизнь после смерти: американское мировое господство

При колоссальном тактическом выигрыше США нельзя не отметить далеко идущие и совсем не такие однозначные стратегические последствия их бесчестного и подлого нападения на близкого союзника, отношения с которым перед самым его расчленением находились формально на пике взаимопонимания и дружбы.

… Таким, если описывать очень кратко, был американский блицкриг 1991 года. Начался он с вероломного нападения на дружественную, союзную державу, без объявления войны и с камуфляжем военных действий (в основном, высадки наёмнических десантов в ключевые пункты) под «демократию». Ошеломляющий удар целиком и полностью достиг своих коварных целей. В считанные дни американская военщина сумела ликвидировать все центры и очаги сопротивления, деморализовать и обесточить и без того крайне вялую оборону противника, захватить группами десантно-диверсионного типа ключевые точки. Союзная страна, в один миг превратившаяся в уничтожаемого врага – перестала существовать. Блестяще сработал союз США с криминальными мафиями (возглавленными такими людьми, как Ельцин), бандиты и уголовники, всё воровское сообщество не подвели нанимателей – за что и были щедро вознаграждены мародёрством приватизации.

Прежде всего: позарившись на безграничное мировое господство США потеряли шанс на мир без войн и геноцидов, мир восходящего созидания и конструктивного сотрудничества.



Народы мира утратили шанс на конвергенцию социалистической и евро-демократической систем, на преодоление раскола цивилизации путём примирения лагерей.



Так была утрачена светлая перспектива для всех народов земли, включая и американский народ – что не замедлило сказаться на ухудшении и обострении его положения сразу же после американской пирровой победы.

США выступили поджигателем и основным агрессором мировой войны нового типа – гибридной, число жертв и разрушений в которой, накал ненависти – ныне никак не меньше, чем в первых двух мировых войнах. Они обратили на себя ненависть и презрения всего прогрессивного человечества, свернули с пути демократического развития, год от года всё более и более раскрываясь как каратели и террористы.

Ликвидация исторической России-СССР и подмена её на коллаборантскую фикцию в стиле Локотчины, РФ разрушила устои мирового порядка, всю систему сдержек и противовесов планетарной безопасности. Оказалось полностью попранным и уничтоженным международное право. Ныне его просто не существует, все отношения определяются, как в палеолите – грубой силой и террором.

Блицкригом, полностью разгромившим и поставившим на колени Россию, мировая гибридная война не могла закончиться, чего, может быть, её поджигатели тогда до конца не понимали. Народы планеты земля втягивались в мрачную и кровавую череду военных десятилетий, обрекались на целые поколения вперёд жить по законам военного времени.

Разгром исторической России стал только первым актом Мировой Гибридной войны, порождённой американским империалистическим хищничеством.



Война отменила все прекраснодушные плана развития, прогресса соединённого человечества, вернула худшую, до её начала подзабытую атрибутику чёрного варварства, тёмных веков.



На смену доверию пришли фобии и страх в отношениях между людьми и народами, разъединение и одичание военных лет очень тяжело сказалось на цивилизации, как таковой. «Развал СССР был величайшей трагедией для мировой цивилизации»[1] – уже в наши дни заявил нобелевский лауреат, академик РАН и член ГД РФ Жорес Алферов.

У мирного и военного времён – противоположные представления о целесообразности. Если в мирное время инженеры работают на благо человека и удовлетворение его потребностей, то в военное они же разрабатывают средства убийства и повреждения человека.

С началом мировой гибридной войны в 1991 году именно военная логика возобладала в мировой инженерии, совершенствовать учёные всех направлений (от физиков и химиков до экономистов и историков) стали именно средства убийства, физического и духовного увечья человека, средства повреждения его здоровья и ума. Предполагавшаяся эпоха сотрудничества наций оказалась сметена дарвинистской борьбой за существование.

После взятия американскими силами Москвы, ликвидации исторической России и завершения блицкрига 4-го Рейха остались десятилетиями гниющие раны-фронты. Таковы карабахский конфликт (и вообще возобновление геноцида армян), грузино-абхазский конфликт и грузино-осетинский конфликт, осетино-ингушский конфликт, гражданская война в Таджикистане, геноцид русских в Чечне, попытка геноцида русских в Приднестровье, геноцид русских на Украине, апартеид против русских в странах Балтии и т.п.

Число погибших в межнациональных конфликтах в 1988-96[2] годах составляет около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн человек. Но в целом потери от американской агрессии измеряются десятками миллионов жизней: это люди, умершие, в основном, от нищеты, голода, криминала.



Как подсчитал демограф Владимир Тимаков, реформы Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Сталина[3], притом что не дали (в отличие от сталинского времени) никакого развития страны, представляя из себя акт тупого геноцида, «окончательного решения русского вопроса» силами американской оккупационно-колониальной администрации.

В масштабах всей планеты были свёрнуты прогрессивные программы, и напротив, развёрнуты практики тёмного средневековья. Всё, что имело человечество – образование, медицина, социальное обеспечение, безопасность – стало хуже и примитивнее довоенного уровня, причём порой на порядок.

Опираясь на криминал и подонков, на бандеровцев и власовцев, США сами во многом стали заложником своей наёмной силы, переняли от неё кураж и практики беззакония, дикости, бесперспективного чёрного зверства и иррационального человеконенавистничества.

Из страны, которая до 1991 года являлась одним из очагов человеческой цивилизации, развитой и полноценной, технически и гуманитарно образованной, США, перерождаясь в паразитарную Орду, на наших глазах утратили лоск культурной нации, стали в прямом смысле слова Содомом и Гоморрой, позорищем человечества.

Как пишет в наши дни Алексей Санников, в западном (прежде всего американском – Н.В.) обществе произошли роковые «метаморфозы взгляда на труд в капитализме: от священного долга до участи неудачников». Например, один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин (1706–1790), в своем произведении «Время-деньги» писал «о своем трудолюбии так откровенно и подробно… для того, чтобы те из моих потомков, которые прочтут это, поняли важность этой добродетели».



В традиционном буржуазном этосе отношение к труду было, в основном, восторженным. Конечно же, огромную роль в этом играла религия. Крупнейший немецкий социолог Макс Вебер (1864–1920) в своем труде «Протестантская этика и дух капитализма» доказывает, что на формирование капиталистического трудолюбия решающим образом повлиял протестантизм.

В протестантской доктрине спасения огромную роль играет содержание и интенсивность труда, а также то, как используются результаты труда. Макс Вебер в «Протестантской этике…» пишет об этом так: «Чем больше имущество, тем сильнее, если аскетическое жизнеощущение выдержит искус богатства, чувство ответственности за то, чтобы имущество было сохранено в неприкосновенности и увеличено неустанным трудом во славу Божью». Английский экономист Уильям Петти (1623–1687) в своем «Трактате о налогах и сборах» писал: «Труд — отец и активный принцип богатства. Земля — его мать».

Позже еще более известный шотландский экономист Адам Смит (1723–1790) в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» не только признавал труд основным источником богатства, но и доказывал, что затраченный на производство какого-либо блага труд является наиболее универсальным экономическим мерилом стоимости. Таким образом, в классическом буржуазном этосе честный труд воспринимался как благо, обязанность и высокая добродетель.

Всякий, кто смотрел старые американские фильмы (до 1991 года) – воочию видел отношение прежнего американского общества к труду и созиданию, религиозность американских городков.

Но связавшись с ворами и подонками «перестройки» и «майданов», Американская Империя сама не заметила, как перескочила на культ воровского «фарта» с глубоким и всесторонним презрением к труду и честности.

«Машина Валленштейна» растлила американцев: агрессия давала деньги, а деньги давали успех агрессии, в этом замкнутом кругу найма и запуска вышибал для народов мира не осталось места ни американской фабрике, ни американской инженерии.

«Лёгкие деньги» воров с периферии империи вливались в её ядро, в метрополию и порождали аналогичные воровские практики в самом ядре. В массовом американском сознании напряжённый труд стал уделом «лузеров», неудачников.

«…Английская республика при Кромвеле в сущности разбилась об Ирландию» – писал некогда К. Маркс Л. Кугельману. Армия пуритан из армии революции стала армией мародёров. Ещё в большей степени это относится к США, индустрия и инженерия которых разбились о майданные технологии «цветных революций», грабительского неоколониализма.

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Всё это было малоочевидно в головокружительную эпоху американского блицкрига, покончившего с исторической Россией и овладевшего Москвой в считанные дни. К 1992 году военный и моральный авторитет США стали непререкаемы, их власть казалась абсолютной.

Но завоевателю пришлось на собственной шкуре ощутить старую истину: захватить власть – одно, а удержать её – совсем другое. Если так и не начавшаяся толком политика сотрудничества с СССР сулила миру конвергенцию систем, то американская гегемония не сулила миру ничего хорошего.



«Весна капитализма» обещала возродить и возродила в итоге самые гнилые и отвратительные практики, некогда и породившие в мире антикапиталистические и антиколониальные революции со всем их накалом страстей.

В историческом опыте СССР вместо бесценного кладезя опыта и достижений, которым все лучшие люди планеты призывали учиться – стали видеть «чёрную дыру» и «ужасы тоталитаризма». Демонизация поверженного противника (прямо скажем – не очень честно, подленько поверженного ударом в спину) – породила самоканонизацию и нелепый культ безгрешности Запада, в первую очередь – США.

Но давно уже известно (и снова подтвердилось), что любая излишне горячая защита рыночных практик от идей перераспределения выходит за рамки буржуазных демократий и переходит в стадию фашизации общества.

Ибо одно дело, когда частную собственность признают целесообразным средством, применение которого ограничено его целесообразностью. И совсем другое – когда в частной собственности, произволе и самодурстве собственника видят уже самоцель, ни с чем, кроме себя, не сообразный.

В таком случае традиционный для демократий конфликт права голоса с правом собственности решается однозначно в пользу собственности, а право голоса становится излишним, нелепым и нефункциональным. Но общество собственников, в котором право голоса потеряло значение – уже не демократия, а именно фашизм в его изначальном, без экзотики, формате!

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Американская глобальная победа в 90-е вскрыла концептуальную несостоятельностьпобедителей. Если коммунисты твёрдо знали, что будут строить после своей предполагаемой победы, то США совершенно не имеют образа будущего. Мира «после победы» для них просто не существует. Победу они воспринимают как развёрнутый в бесконечность грабёж и развёрнутое в бесконечность унижение побеждённых.

Американское торжество очень быстро стало приобретать характер средневекового ордынского ига, что, в числе прочего, включило в русских генетическую память о выживании под Ордой и «собирании сил» при внешней покорности и регулярной выплате дани. В XXI веке суждено было повторится ситуации времён Ивана Калиты и Дмитрия Донского (после Куликова поля ослабшая ордынская зависимость продолжалась ещё столетие).

Быстро вскрылась и другая сторона мирового господства 4-го Рейха: невозможность межнационального диалога. США разделили нации на «полезные» и «вредные», «полезным» можно (разрешено) всё, «вредным» – ничего. Были национализированы грабёж и убийство. С них сняли общую криминализацию, вменяя их только «плохим» народам.

Например, если серб убьёт албанца или бошняка – то это убийство, рассматриваемое, как преступление. А если албанец или бошняк зарежет серба – то это не более, чем свинью зарезать, не расследуется и не рассматривается.

То же самое: если чечен зарежет русского – то этого «как бы и не было», а вот если русский убьёт чечена – в силу вступает правовое осуждение, случай признаётся преступным. В такой ситуации (тем более при полной отмене международного права) – межнациональный диалог, выстроенный на признании и уважении законны интересов друг друга, просто невозможен!

Убийство «плохих» (обречённых на заклание) народов сразу же стало декриминализизовано, и в таковом виде существует доселе.



Например, любое количество убийства безоружных русских на Украине (даже когда речь идёт о тысячах жертв), включая и убийство детей, и стариков, и женщин – не принимается Западом в расчёт и как преступление не рассматривается. Даже формально не осуждается!

(Продолжение следует)

[1] https://newsland.com/user/4296757178/content/zhores-alfiorov-razval-sssr-byl-velichaishei-tragediei-dlia-mirovoi-tsivilizatsii/6201678

[2] По данным Владимира Мукомеля

[3] https://www.kp.ru/daily/26586.5/3601504/