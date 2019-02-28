Россия планирует стать в числе первых, запустивших 5G в стране

Пока Вашингтон борется с Huawei за рынок 5G в Европе своим излюбленным приемом шантажом и угрозами, Россия усиливает сотрудничество с компанией и планирует оказаться в числе первых, кто запустить новый высокоскоростной стандарт.

Как утверждают эксперты, та страна, которая первая запустит 5G получит большое конкурентное преимущество. США продвигает американских производителей, несмотря на противодействие Европы. Ситуация напоминает историю с «Северным потоком -2». Чтобы войти на европейский рынок со своим СПГ, американцы пытаются остановить Россию. Не получается. Газопровод строится вопреки всем козням Белого дома.

Давление на Китай и негосударственную компанию Huawei со стороны США продолжается довольно долго. Дошло до того, что в Канаде по запросу США арестовали дочку основателя компании.

И пока США бодается с Китаем, Россия налаживает взаимовыгодное сотрудничество с Huawei.

В 2019 году компания намерена заняться подготовкой кадров для внедрения 5G-решений в России. Помимо этого будут открываться первые пилотные зоны нового стандарта. В этом году компания будет проводить трансформацию оборудования для повсеместного внедрения 5G.

Глава российского Huawei отметил, что внедрение сети 5G в России может занять всего полгода: от утверждения стандарта правительством до его коммерческой эксплуатации.

Для справки: технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Новые технологии будут особенно востребованы в сферах «интернет вещей», беспилотного транспорта и цифровизации промышленности. С развитием 5G видео высокой четкости можно получить увидеть трансляцию игр виртуальной реальности в режиме реального времени. Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году.