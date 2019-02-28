Как Венесуэлу лишили золота в Банке Англии
15:02. 28 февраля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как Венесуэлу лишили золота в Банке Англии
В начале ноября 2018 г. впервые стало известно, что Банк Англии в Лондоне задерживает и блокирует изъятие 14 т золота, принадлежащего Центральному банку Венесуэлы (Banco Central de Venezuela (BCV)). Тогда Reuters и Times сообщили, что, согласно неназванным британским чиновникам, задержка вызвана трудностью и стоимостью получения страховки для транспортирования золота в Венесуэлу, а также «стандартными мерами по предотвращению отмывания денег».
Как я объяснил в статье BullionStar от 15 ноября «Банк Англии отказывается возвращать Венесуэле 14 т золота» (Bank of England refuses to return 14 tonnes of gold to Venezuela), объяснения задержки, данные Reuters и Times, полностью надуманны, и настоящая причина блокировки изъятия золота BCV – это, вне сомнений, совместное вмешательство американских и британских властей. Как я писал тогда:
«Причины невозможности для Венесуэлы изъять свое золото из Банка Англии, озвученные официальными источниками в статьях Reuters и Times, полностью надуманны. Более логичное и вероятное объяснение таково, что США, посредством Белого дома, Казначейства США и Госдепа, сговорились с британским Министерством иностранных дел (МИД) и Казначейством Великобритании, чтобы заставить Банк Англии задержать и не допустить запрошенное Венесуэлой изъятие золота».
Мое предсказание сбылось, так как 25 января (спустя два с половиной месяца) Bloomberg в «эксклюзивном сообщении» подтвердил, что:
«Решение Банка Англии ответить отказом на запрос чиновников Мадуро (Maduro) об изъятии золота было принято после того, как высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майкла Помпео (Michael Pompeo) и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton), оказали давление на своих британских коллег, чтобы те помогли отрезать венесуэльский режим от его заморских активов, согласно источнику, пожелавшему остаться неизвестным».
Неясно, почему Bloomberg понадобилось так много времени, чтобы сказать очевидное, но уже изначально для любого, кто следил за ситуацией, в этой саге был совершенно предсказуем интервенционистский сценарий американцев и британцев. Такое вмешательство Банка Англии от имени США и Великобритании демонстрирует полное пренебрежение правами государств на владение золотом, и теперь Банк Англии фактически расторг договор о попечительном хранении золота с центральным банком другой страны.
Чтобы предсказать переворот – следите за золотом
Еще интереснее то, что тактика Банка Англии по затягиванию изъятия золота BCV позволила предсказать текущие действия западных властей против Мадуро и сигнализирует о том, как давно этот поддерживаемый иностранными государствами переворот планировался в Вашингтоне и в других местах. Рассмотрим кое-какие факты и их даты.Как минимум с начала сентября 2018 г. Банк Англии начал препятствовать изъятию клиентом – центральным банком (BCV) государственной собственности (золотых слитков), вверенной BCV Банку Англии по договору о попечительном хранении.
Почему с начала сентября? Потому что, как говорилось в сообщении Reuters от 5 ноября, запрос об изъятии золота BCV «находился на рассмотрении почти два месяца». А значит, изначальный запрос BCV об изъятии должен был быть направлен как минимум в начале сентября. И так как запрос BCV об изъятии золота в начале сентября удовлетворен не был, значит, Банк Англии уже тогда имел инструкции о затягивании, а следовательно, британские и американские власти уже тогда были замешаны.
Возможно, обеспокоенность Банка Англии, МИД Великобритании и Госдепа США возникла еще в апреле 2018 г., и тогда же могли зародиться планы о затягивании и блокировке изъятия золотых слитков BCV. В том месяце BCV заплатил Citibank $172 млн за возвращение в Банк Англии золотых слитков, отданных BCV в качестве залога в золотой своп-операции с Citibank. Согласно статье Reuters за июнь о завершении этого золотого свопа между BCV и Citi, «стратегия BCV – вернуть золото».
Таким образом, когда своп был завершен в апреле прошлого года, Банк Англии и соответствующие наблюдатели (Казначейство Великобритании, МИД Великобритании, Госдеп США, Казначейство США и т. д.) знали, что BCV снова имеет права на золотые слитки, находящиеся в хранилищах Банка Англии, и хочет «вернуть золото». Так что возможно также, что запрос BCV к Банку Англии об изъятии золота мог находиться на рассмотрении как минимум с мая.
Затягивание в ожидании поддержки
Теперь также очевидно, что Банк Англии реализовал свою тактику затягивания в ожидании вступления в силу новых американских санкций, а также начала нового президентского срока Мадуро 10 января 2019 г., когда США и их союзники заговорили о перевороте.
1 ноября США подписали указ №13850, налагающий санкции на венесуэльскую золотую промышленность и настоятельно рекомендующий глобальной золотой индустрии не вести дела с Венесуэлой и ее золотым сектором. Чтобы как-то ввести в курс дела общественность и контролировать общественное мнение в подготовке к вмешательству Вашингтона, несколькими днями позже некие «британские чиновники» предоставили Reuters и Times надуманные истории, впоследствии опубликованные Reuters (первая публикация https://www.reuters.com/article/us-venezuela-gold-exclusive/exclusive-venezuela-seeks-to-repatriate-550-million-of-gold-from-britain-sources-idUSKCN1NA1Q7) и затем Times (вторая публикация https://www.thetimes.co.uk/article/maduro-scrambles-to-bring-venezuela-s-gold-back-from-the-uk-0p29xp99w).
Что касается выборов, то Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы еще 20 мая 2018 г., но инаугурация прошла лишь 10 января этого года. Так как все больше стран стали осуждать новый срок Мадуро и поддерживать малоизвестного председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо (Juan Guaidó), способность Банка Англии оттянуть время до 10 января означала, что такая тактика затягивания будет выглядеть более удобоваримо, так как теперь невыполнение обязательств по договору о хранении государственного золота сможет затеряться среди шумихи в СМИ и стать всего лишь малозначительной деталью разгорающегося конфликта.
В определенной степени Банку Англии удалось успешно это провернуть. В начале декабря Банк Англии застопорил переговоры с председателем BCV Каликсто Ортегой Санчесом (Calixto Ortega Sánchez) и венесуэльским министром финансов Симоном Серпой Дельгадо (Simón Zerpa Delgado), прилетевшими в Лондон из Каракаса, чтобы провести встречу с требованием об изъятии золота. Подробнее см. в статье BullionStar от 18 декабря «Золото Венесуэлы в подвешенном состоянии из-за разборок в Банке Англии» (Venezuela’s gold in limbo amid tug-of-war at the Bank of England).
Затягивание Банка Англии также позволило поддерживаемой США венесуэльской оппозиции в декабре вставить собственные палки в колеса, когда венесуэльские оппозиционные политики Хулио Борхес (Julio Borges) (бывший председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и основатель партии «За справедливость») и Карлос Веккио (Carlos Vecchio) (сооснователь партии «Народная воля») потребовали от управляющего Банка Англии Марка Карни (Mark Carney) «отказать в передаче 14 т золота».
Золота больше – ставка выше
Сразу после повторной инаугурации Мадуро стало известно о ряде интригующих обстоятельств, связанных с золотом BCV в Банке Англии. Данные обстоятельства заслуживают внимания и кратко рассмотрены ниже.
Во-первых, BCV в декабре 2018 г. существенно повысил свои ставки, увеличив свои резервы золота в Банке Англии. Сделал он это посредством закрытия еще одного золотого свопа, в этот раз с испытывающим сейчас проблемы Deutsche Bank. Об этом говорилось в сообщении Reuters из Каракаса от 21 января. Согласно Reuters, золотые резервы BCV в Банке Англии:
«…в декабре более чем удвоились до 31 т, или примерно $1.3 млрд, после того как Венесуэла вернула средства, взятые взаймы у Deutsche Bank посредством соглашения о финансировании с использованием золота в качестве залога, известного как своп…
…Согласно договору, подписанному с Deutsche Bank в 2015 г., Венесуэла заложила 17 т золота в обмен на кредит».
После увеличения количества золота на кону с 14 т до 31 т напряжение между BCV и Банком Англии еще больше возросло. Если 14 т золота – это много, то 31 т – это значительно больше.
В декабре я посчитал, сколько золотых слитков хорошей поставки равно 14 т, и написал, что «получится порядка 1125 золотых слитков», то есть 27% от изначальных 4,089 золотых слитков, отданных BCV Банку Англии на хранение в конце 2011 г. Я тогда говорил:
«Сейчас Банк Англии заморозил порядка 1125 золотых слитков. Если золото находится на попечении, то оно должно быть зарезервировано и распределено, и BCV должен знать серийный номер каждого слитка.
… BCV, по крайней мере, следует выложить в открытый доступ список весов и серийных номеров всех этих золотых слитков, чтобы они не могли быть конфискованы или использованы Банком Англии или слитковыми банками в других целях, таких как продажа другим центральным банкам или индексным фондам с золотым обеспечением».
Если 14 т – это примерно 1,125 золотых слитков, то 31 т – это примерно 2,491 золотой слиток хорошей поставки. Следовательно, теперь BCV нужно изъять из лондонских хранилищ Банка Англии порядка 2,500 оптовых золотых слитков. Цифра немалая и должна вызвать «обеспокоенность» у управляющих хранилищ Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association (LBMA)) и Банка Англии, так как замораживание 2500 крупных золотых слитков, принадлежащих другому государству, запятнало репутацию Лондонского рынка золота. «Обеспокоены» также должны быть другие центральные банки мира (более 70 центральных банков – клиентов), держащие свое золото в хранилищах Банка Англии в Лондоне.
Гуайдо и Мадуро
В конце января в Bloomberg также было официально подтверждено, что декабрьская поездка председателя венесуэльского центрального банка Ортеги Санчеса и министра финансов Серпы Дельгадо в Лондон была пустой тратой времени, что в очередной раз подтвердило тактику затягивания, предпринятую членом «Группы тридцати» и управляющим Банка Англии Марком Карни. Согласно статье Bloomberg от 25 января:
«Переговоры были безуспешными, и после этого контакты двух сторон были прерваны. Чиновники центрального банка в Каракасе получили приказ больше не пытаться связаться с Банком Англии. По словам венесуэльского чиновника, центральным банкирам сказали, что сотрудники Банка Англии не ответят им, сославшись на формальности…»
27 января в Reuters появилось сообщение, что венесуэльская политическая оппозиция, неудовлетворенная декабрьским письмом Борхеса и Веккио Марку Карни с требованием «отказать в передаче 14 т золота», пошла еще дальше и уговорила претендента на венесуэльское президентство Хуана Гуайдо написать дополнительные письма премьер-министру Великобритании Терезе Мэй (Theresa May) и управляющему Банка Англии Карни, где утверждалось, что Мадуро собирался продать золото BCV. «Я пишу, чтобы попросить вас остановить эту незаконную транзакцию», – говорилось в письмах Гуайдо, согласно Reuters. Примечательно, что письмо Гуайдо Терезе Мэй стало его первым письмом главе иностранного правительства, что показывает, насколько отчаянно США и Великобритания хотят заблокировать доступ к этой 31 т золота. Кто говорил, что золото – всего лишь коллекционный металл?
28 января в дело также вмешался МИД Великобритании, когда министр иностранных дел Алан Дункан (Alan Duncan) с невозмутимым лицом сказал британскому парламенту во время парламентских дебатов, что судьба 31 т золота:
«…зависит от решения Банка Англии, а не правительства… Именно Банк Англии должен вынести решение по этому вопросу».
Дункан успешно забыл упомянуть, что «высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майкла Помпео, оказали давление на своих британских коллег» (т. е. на Дункана), чтобы те помогли заблокировать заморские активы Венесуэлы.
Таким образом, британское правительство – абсолютный соучастник блокировки запроса BCV об изъятии золота из Банка Англии, но делает вид, будто это независимое решение Банка Англии – вот уже много месяцев затягивающего удовлетворение запроса об изъятии.
Заключение
Пожалуй, самый забавный аспект во всей этой саге – это то, что какие-либо центральные банки еще считают, что Банк Англии и Лондонский рынок золота свободны от политических рисков и что Лондон – все еще надежное и безопасное место для центральных банков, чтобы хранить золотые слитки и торговать ими.
Еще 30 января 2012 г., во время последней транспортировки золота обратно в Каракас по приказу бывшего венесуэльского президента Уго Чавеса (Hugo Chavez), тогдашний глава BCV Нельсон Мерентес (Nelson Merentes) сказал:
«Золото, хранящееся в BCV [в Каракасе], достигнет 86% от общего количества, тогда как остаток, порядка 50 т, останется в банках, где республике нужно иметь открытые счета для международных финансовых операций».
Мерентес, конечно же, имел в виду хранилища Банка Англии, где BCV оставил на хранении 4,089 слитков хорошей поставки, репатриировав 12,819 слитков хорошей поставки в Каракас. Общий вес этих 4,089 золотых слитков хорошей поставки в хранилищах Банка Англии составлял примерно 50.8 т. Забавно, что спустя семь лет венесуэльское золото, оставленное в Лондоне для международных финансовых операций, заблокировано тем самым попечителем, который должен был заботиться об этом золоте по поручению другого центрального банка.
Точно так же всем самоуверенным европейским центральным банкирам, возражавшим против репатриации их странами золота из Лондона, аргументируя это безопасным хранением в международном торговом центре, теперь придется отречься от своих заявлений о том, что хранилища Банка Англии не подвержены политическим рискам и риску конфискации.
Лишь несколько примеров: немецкий Бундесбанк хранит в Лондоне 432 т золота, как утверждается, «чтобы иметь возможность быстро обменивать золото на иностранные валюты в зарубежных центрах торговли золотом».
Австрийский центральный банк держит примерно 84 т золота в Банке Англии в Лондоне и 56 т в Цюрихе, оправдывая это тем, что «разные места хранения помогают австрийскому центральному банку снизить риск концентрации, имея при этом возможность при необходимости использовать золото на золотых рынках Лондона и Цюриха».
Бундесбанк также утверждает:
«Часть золотых резервов Бундесбанка, остающихся за границей, может, в частности, быть задействована в чрезвычайной ситуации. Поэтому часть резервов будет оставаться… в Лондоне, крупнейшем мировом центре торговли золотом.
В случае кризиса золото может быть использовано в качестве залога или продано по месту хранения за границей без необходимости в транспортировке. Так Бундесбанк сможет получить наличность в иностранной резервной валюте».
Центральный банк Венгрии проявил проницательность, когда купил у Банка Англии в октябре прошлого года 28.4 т золота и сразу же репатриировал все это золото в Будапешт, защитив его от конфискации и политического вмешательства в скомпрометировавшем себя теперь Банке Англии. Поскольку в хранилищах Банка Англии держат свое золото многие правительства и государства, представляющие разные политические системы, некоторым центральным банкам сейчас как минимум стоит задаться вопросом, не пора ли забрать свое золото из Лондона.
Похоже, репутация Банка Англии как непредвзятого и безопасного места хранения золота и торговли им за короткое время необратимо испортилась.
Ронан Мэнли (аналитик компании Bullion Star)
https://goldenfront.ru/articles/view/bank-anglii-razryvaet-zolotoj-popechitelskij-kontrakt-s-cb-venesuely/ – цинк
https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/bank-of-england-tears-up-its-gold-custody-contract-with-venezuelas-central-bank/ – оригинал на английском языке
На заглавной фотографии силовики, охраняющие репатриированное из Лондона золото венгерского центрального банка
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4809620.html