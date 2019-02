Как Венесуэлу лишили золота в Банке Англии

В начале ноября 2018 г. впервые стало известно, что Банк Англии в Лондоне задерживает и блокирует изъятие 14 т золота, принадлежащего Центральному банку Венесуэлы (Banco Central de Venezuela (BCV)). Тогда Reuters и Times сообщили, что, согласно неназванным британским чиновникам, задержка вызвана трудностью и стоимостью получения страховки для транспортирования золота в Венесуэлу, а также «стандартными мерами по предотвращению отмывания денег».Как я объяснил в статье BullionStar от 15 ноября «Банк Англии отказывается возвращать Венесуэле 14 т золота» (Bank of England refuses to return 14 tonnes of gold to Venezuela), объяснения задержки, данные Reuters и Times, полностью надуманны, и настоящая причина блокировки изъятия золота BCV – это, вне сомнений, совместное вмешательство американских и британских властей. Как я писал тогда:Мое предсказание сбылось, так как 25 января (спустя два с половиной месяца) Bloomberg в «эксклюзивном сообщении» подтвердил, что:Неясно, почему Bloomberg понадобилось так много времени, чтобы сказать очевидное, но уже изначально для любого, кто следил за ситуацией, в этой саге был совершенно предсказуем интервенционистский сценарий американцев и британцев. Такое вмешательство Банка Англии от имени США и Великобритании демонстрирует полное пренебрежение правами государств на владение золотом, и теперь Банк Англии фактически расторг договор о попечительном хранении золота с центральным банком другой страны.Еще интереснее то, чтоРассмотрим кое-какие факты и их даты.Почему с начала сентября? Потому что, как говорилось в сообщении Reuters от 5 ноября, запрос об изъятии золота BCV «находился на рассмотрении почти два месяца». А значит,Возможно, обеспокоенность Банка Англии, МИД Великобритании и Госдепа США возникла еще в апреле 2018 г., и тогда же могли зародиться планы о затягивании и блокировке изъятия золотых слитков BCV. В том месяце BCV заплатил Citibank $172 млн за возвращение в Банк Англии золотых слитков, отданных BCV в качестве залога в золотой своп-операции с Citibank. Согласно статье Reuters за июнь о завершении этого золотого свопа между BCV и Citi, «стратегия BCV – вернуть золото».Таким образом,Так что возможно также, что запрос BCV к Банку Англии об изъятии золота мог находиться на рассмотрении как минимум с мая.Теперь также очевидно, что1 ноября США подписали указ №13850, налагающий санкции на венесуэльскую золотую промышленность и настоятельно рекомендующий глобальной золотой индустрии не вести дела с Венесуэлой и ее золотым сектором. Чтобы как-то ввести в курс дела общественность и контролировать общественное мнение в подготовке к вмешательству Вашингтона, несколькими днями позже некие «британские чиновники» предоставили Reuters и Times надуманные истории, впоследствии опубликованные Reuters (первая публикация https://www.reuters.com/article/us-venezuela-gold-exclusive/exclusive-venezuela-seeks-to-repatriate-550-million-of-gold-from-britain-sources-idUSKCN1NA1Q7 ) и затем Times (вторая публикация https://www.thetimes.co.uk/article/maduro-scrambles-to-bring-venezuela-s-gold-back-from-the-uk-0p29xp99w ).Что касается выборов, то Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы еще 20 мая 2018 г., но инаугурация прошла лишь 10 января этого года. Так как все больше стран стали осуждать новый срок Мадуро и поддерживать малоизвестного председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо (Juan Guaidó),В начале декабря Банк Англии застопорил переговоры с председателем BCV Каликсто Ортегой Санчесом (Calixto Ortega Sánchez) и венесуэльским министром финансов Симоном Серпой Дельгадо (Simón Zerpa Delgado), прилетевшими в Лондон из Каракаса, чтобы провести встречу с требованием об изъятии золота. Подробнее см. в статье BullionStar от 18 декабря «Золото Венесуэлы в подвешенном состоянии из-за разборок в Банке Англии» (Venezuela’s gold in limbo amid tug-of-war at the Bank of England).Сразу после повторной инаугурации Мадуро стало известно о ряде интригующих обстоятельств, связанных с золотом BCV в Банке Англии. Данные обстоятельства заслуживают внимания и кратко рассмотрены ниже.Во-первых, BCV в декабре 2018 г. существенно повысил свои ставки, увеличив свои резервы золота в Банке Англии. Сделал он это посредством закрытия еще одного золотого свопа, в этот раз с испытывающим сейчас проблемы Deutsche Bank. Об этом говорилось в сообщении Reuters из Каракаса от 21 января. Согласно Reuters, золотые резервы BCV в Банке Англии:После увеличения количества золота на кону с 14 т до 31 т напряжение между BCV и Банком Англии еще больше возросло. Если 14 т золота – это много, то 31 т – это значительно больше.В декабре я посчитал, сколько золотых слитков хорошей поставки равно 14 т, и написал, что «получится порядка 1125 золотых слитков», то есть 27% от изначальных 4,089 золотых слитков, отданных BCV Банку Англии на хранение в конце 2011 г. Я тогда говорил:Если 14 т – это примерно 1,125 золотых слитков, то 31 т – это примерно 2,491 золотой слиток хорошей поставки. Следовательно, теперь BCV нужно изъять из лондонских хранилищ Банка Англии порядка 2,500 оптовых золотых слитков. Цифра немалая и должна вызвать «обеспокоенность» у управляющих хранилищ Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association (LBMA)) и Банка Англии, так какВ конце января в Bloomberg также было официально подтверждено, что декабрьская поездка председателя венесуэльского центрального банка Ортеги Санчеса и министра финансов Серпы Дельгадо в Лондон была пустой тратой времени, что в очередной раз подтвердило тактику затягивания, предпринятую членом «Группы тридцати» и управляющим Банка Англии Марком Карни. Согласно статье Bloomberg от 25 января:27 января в Reuters появилось сообщение, что венесуэльская политическая оппозиция, неудовлетворенная декабрьским письмом Борхеса и Веккио Марку Карни с требованием «отказать в передаче 14 т золота», пошла еще дальше и уговорила претендента на венесуэльское президентство Хуана Гуайдо написать дополнительные письма премьер-министру Великобритании Терезе Мэй (Theresa May) и управляющему Банка Англии Карни, где утверждалось, что Мадуро собирался продать золото BCV., – говорилось в письмах Гуайдо, согласно Reuters.28 января в дело также вмешался МИД Великобритании, когда министр иностранных дел Алан Дункан (Alan Duncan) с невозмутимым лицом сказал британскому парламенту во время парламентских дебатов, что судьба 31 т золота:Дункан успешно забыл упомянуть, что «высшие должностные лица США, включая госсекретаря Майкла Помпео, оказали давление на своих британских коллег» (т. е. на Дункана), чтобы те помогли заблокировать заморские активы Венесуэлы.Таким образом,Пожалуй, самый забавный аспект во всей этой саге – это то, что какие-либо центральные банки еще считают, что Банк Англии и Лондонский рынок золота свободны от политических рисков и что Лондон – все еще надежное и безопасное место для центральных банков, чтобы хранить золотые слитки и торговать ими.Еще 30 января 2012 г., во время последней транспортировки золота обратно в Каракас по приказу бывшего венесуэльского президента Уго Чавеса (Hugo Chavez), тогдашний глава BCV Нельсон Мерентес (Nelson Merentes) сказал:Мерентес, конечно же, имел в виду хранилища Банка Англии, где BCV оставил на хранении 4,089 слитков хорошей поставки, репатриировав 12,819 слитков хорошей поставки в Каракас. Мерентес, конечно же, имел в виду хранилища Банка Англии, где BCV оставил на хранении 4,089 слитков хорошей поставки, репатриировав 12,819 слитков хорошей поставки в Каракас. Общий вес этих 4,089 золотых слитков хорошей поставки в хранилищах Банка Англии составлял примерно 50.8 т. Забавно, что

