Куда исчезло наше золото?

Источник: www.stoletie.ru

Крупнейшие банки США и Англии ведут себя как мошенники

Банк Англии ответил отказом на требование президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть стране 15 тонн венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии. Об этом сообщила газета «Таймс», ссылаясь на собственные источники. При этом власти Британии сослались на необходимость проведения некой процедуры по противодействию отмывания денег. Им будто бы надо выяснить, на что именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков стоимостью примерно 550 млн долларов.

«У Банка Англии, – пишет газета, – есть опасения, что господин Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственной выгоды». Хотя понятно, что проделать нечто подобное с золотым резервом страны глава государства никак не может, даже если бы вдруг и захотел.

О попытках Венесуэлы репатриировать золотые резервы первым сообщило агентство Рейтер. По данным его источников, президент аргументировал свою просьбу опасениями, что в итоге золото страны подпадет под международные санкции. Венесуэла, чья экономика переживает тяжелейший кризис и гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, а ее официальные лица — под санкциями США и ЕС. На днях действие санкций продлила администрация Дональда Трампа, а затем — Европейский союз.

Давление США и Запада на Венесуэлу началось ещё в 1998 году, когда к власти в этой богатой нефтью стране пришел народный лидер Уго Чавес. Он провозгласил независимый курс и бросил вызов диктату Вашингтона. В 2013 году после смерти Чавеса его политику на посту президента продолжил Николас Мадуро. Однако под ударами санкций и развязанной против строптивой республики экономической войны в Венесуэле обострился кризис, вырос государственный долг, ухудшилось положение населения.

Стране остро нужны средства для решения текущих проблем, по этой причине и понадобились средства золотого запаса. Однако Лондон золото Каракасу не возвращает, занимаясь фактически «золотым шантажом».

Другие тоже оказались в дураках

Пример того, как западные банки беззастенчиво прикарманивают золото других государств, далеко не нов. Незадолго до начала Второй мировой войны французское правительство, опасаясь вторжения германских войск, вывезло за границу значительную часть золотого запаса страны в США. Но после войны американцы стали затягивать процесс возвращения. Тогда решительный президент Шарль де Голль в 1965 году собрал все бумажные доллары, которые только смог, – полтора миллиарда наличными – и отправил их в США, предложив американскому президенту Линдону Джонсону обменять их по официальному курсу, 35 долларов за унцию золота. И самое главное, Париж настоял на том, что принадлежащие ему золотые слитки не будут храниться в подвалах Федерального банка Нью-Йорка, а переедут на родину.

Несколько лет назад Германия и Голландия попытались вернуть свои золотые запасы. Немецкий золотой резерв – второй в мире после американского – 3400 тонн, что по рыночной стоимости соответствует примерно 140 млрд евро. Всё это золото официально приобреталось на биржах Нью-Йорка и Лондона, где оно и оставалось – «на доверительном хранении». Оказалось, что примерно 45% золотого запаса Германии (порядка 1500 тонн драгоценного металла) хранилось в Федеральной резервной системе США, ещё 450 тонн – в Великобритании. Когда же два года назад депутаты бундестага сосчитали, сколько золота находится непосредственно в Германии, то были немало удивлены, насчитав лишь чуть более 1000 тонн.

В результате разразился бурный скандал. «Может ли считаться суверенной страна, две трети золотого запаса которой хранится за рубежом?» – спрашивали немецкие депутаты канцлера Ангелу Меркель. Но вернуть золото им так и не удалось.

Некоторые именно этим объясняют загадочную покорность Берлина по отношению к Вашингтону, который практикует свой «золотой шантаж».

А где золото России?

В августе 1914 года Российская империя занимала лидирующую позицию в мире – её золотой запас составлял 1 млрд и 695 млн рублей, что равнялось 1311 тоннам благородного металла. Но во время войны пришлось золотом гарантировать Англии возврат предоставленных военных кредитов. После войны размер запаса золота России оценивался в 1101 млн рублей. В августе 1918 года его большая часть в размере 505 тонн благородного металла была захвачена армией адмирала Колчака. Кстати, за то время, пока адмирал им распоряжался, количество драгметалла, помимо военных расходов, сократилось на 182 тонны, исчезновение которых является загадкой до сих пор.

В 1918 году, в связи с подписанием Брест-Литовского мирного договора, РСФСР отправила в Германию 98 тонн золота. Потом по баснословным ценам было закуплено 60 паровозов у Англии и Швейцарии. Они стоили стране порядка 200 тонн золота (!). Как пишет историк и писатель Арсен Мартиросян, в эти же годы в швейцарских банках соратники Ленина открыли счета на баснословные по тем временам суммы. Например, на имя Дзержинского был открыт вклад на сумму 85 млн швейцарских франков, на имя Ленина – на 75 млн, на имя Зиновьева – на 80 млн, на имя Троцкого – на 90 млн! Все эти вклады появились в период зарубежного вояжа Дзержинского, которого сопровождал личный представитель Якова Свердлова по фамилии Аванесов.

После смерти Ленина и вплоть до своей кончины Сталин проводил операцию «Крест» по поиску украденных у России «пламенными ленинцами» средств. Многое ему удалось вернуть, но многое так и пропало за границей.

К 1923 году золотой запас страны составлял всего лишь 400 тонн и продолжал таять, в 1928 году он составлял уже 150 тонн. Однако при Сталине начался стремительный подъем золотодобычи – до 320 тонн в год, благодаря чему в 1941 году золотой запас СССР составил уже 2800 тонн – второе место в мире.

Благодаря этому Советский Союз смог во время Второй мировой оплатить США поставки по ленд-лизу и имел средства для восстановления после военных потерь. Но в итоге правления Хрущева, Брежнева и Горбачева запас золота в стране почти иссяк. В 1991 году он составлял всего 290 тонн. Лишь когда президентом России стал Владимир Путин, страна вновь начала стремительное накопление благородного металла. В течение последних шести лет крупнейшим покупателем золота является Центральный банк РФ; в 2017 году Россия увеличила свои запасы на 224 тонны и, обогнав Китай, заняла пятое место в мире по запасам золота.

Однако часть нашего золота продолжает оставаться за океаном. Часть его Америка попросту украла. В своё время подсчётом российских денег, которые застряли в английских и американских банках во время Первой мировой, занимался известный советский историк, сотрудник Академии наук СССР, профессор Владлен Сироткин. По его расчётам, только с конца 1915-го и до конца 1916 года царское правительство отправило в США несколько партий золота в качестве залога для закупки оружия и бездымного пороха. Но ни оружие, ни порох до нашей страны так и не доехали.

Несколько лет назад депутаты Госдумы вознамерились было взыскать старые долги – прежде всего, с США. Был создан Международный экспертный совет по зарубежному российскому золоту, недвижимости и царским долгам, а позже в Госдуме организовали комиссию.

Но деятельность этих структур, как отмечал Сироткин в своих воспоминаниях, «искусственно притормаживалась». В 2010 году в Думе прошли слушания по вопросу взыскания иностранных долгов в пользу нашей страны, но с тех пор ничего так и не изменилось – «царское золото» нам возвращать никто не намерен.

Плакали денежки?

Мало того, в СМИ появилась информация, что США не возвращают «золотые долги» другим странам по той простой причине, что золота у них… попросту уже нет! Федеральный резерв США давно расстался с немецким золотом и использовал его в своих банковских операциях, считает доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы Василий Якимкин: «В США уже давно немецких слитков нет. Поэтому немецкое руководство убедили на самом высоком уровне отменить решение вернуть золото в Германию. Ясно, что американцы его продали и перепродали».

Так же считает один из первых российских миллионеров Герман Стерлигов: «Золотой запас с территории США давно вывезли, в том числе и германский. Форт-Нокс пуст, «общак» украли – так не «кидали» даже в России, даже в 90-е. Настоящие хозяева мира захапали почти весь золотой запас человечества. А ведь в Форт-Ноксе хранились и золотые запасы стран-сателлитов Америки».

Это признают даже некоторые эксперты в самих США. Так, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс недавно заявил: «Никто из стран, хранящих своё золото в Америке, не получит его обратно. На мировом рынке драгоценных металлов давно подозревали, что банки по поручению Федеральной резервной службы использовали все имевшиеся резервы, чтобы сбивать цены на золото последние несколько лет.

А после того как Штаты истратили своё золото, они начали распродавать и то, что было у них на хранении.

На мой взгляд, большая часть золотых запасов была исчерпана где-то в 2011 году. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у американских властей больше не существует».

Как кинули китайцев

Подтверждением этого невероятного факта может послужить история с так называемым китайским вольфрамовым золотом. В октябре 2009 года министерство финансов США отправило в Китай партию золота, 5600 слитков по 400 унций каждый. И тут впервые в истории китайцы поручили экспертам провести проверку слитков. И тут же разразился скандал – слитки оказались фальшивыми!

Как выяснилось, изготовлены они были из вольфрама, покрытого тончайшей амальгамой из настоящего золота. Регистрационные номера партии слитков указывали на то, что подделки поступили из банков Федеральной резервной системы в те времена, когда президентом США был Билл Клинтон. Ущерб от так называемой аферы Клинтона эксперты оценили в 600 млрд долларов.

Но, может быть, как считают некоторые эксперты, и не было никакой аферы? А то, что золото заменили вольфрамом, было попросту вынужденной мерой, призванной как-то скрыть банкротство США? Что это могло быть именно так, косвенно подтверждает недавний визит главы американского Минфина Стива Мнучина в Форт-Нокс. Он якобы проверил в этом хранилище золотой запас государства, который официально считается самым большим в мире, всего лишь за один день. Но по отчётам золота должно быть больше 8 тыс. тонн на сумму, превышающую 332 млрд долларов. Так что непонятно, как он мог проверить его наличие за такой короткий срок.

Как утверждают биржевые маклеры, Вашингтон вообще торгует драгоценным металлом только на бумаге или электронными записями, покупатель получает расписку о том, что он обладает определённым количеством золота. Слитков на руки никто не даёт и вообще их в глаза давно никто не видел.

Но так где же тогда все это золото? И не является ли нынешний «золотой шантаж» США и Англии на самом деле блефом?

Автор: Владимир Малышев