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Завораживающий старинный дом в Нижнем Новгороде (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

20:25. 27 февраля 2019 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Завораживающий старинный деревянный дом в Нижнем Новгороде на улице Маслякова. Зачем строители делали красивые изогнутые фронтоны, когда можно было обойтись прямыми? Почему фронтоны имеют разную форму? Современные архитекторы строят простые коробки, для жизни хватает. Зачем было так напрягаться и украшать строение?

Сборник видео “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tOl5r0p2G2I

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