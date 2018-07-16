О бедном художнике замолвите слово

Для тех, кто никогда не сталкивался с этими понятиями в жизни, поясню:

Три месяца пролетели совсем незаметно, и к концу лета я умела не только хорошо делать пряжу, освоив веретено и прялку, но и научилась неплохо ткать. Давным-давно нет моей бабушки Оксаны, куда-то пропал старый ткацкий станок, но навсегда осталась преданная любовь к рукоделию и к ткачеству особенно. А ещё остались смешившие меня поначалу бабушкины слова-названия: кудель (бабушка также называла её ласково: куделечка , або кужiль ), прялка (она же прялица , пряслица , пряха ), прясло ( пряслень , пряслешек ), пряслить , прядь ( прядиво , прядка , прядево )…

«И на этих рамках можно сделать настоящую ткань, как на моём сарафанчике?» – поинтересовалась я.

«Нравится? – подошла сзади бабушка. – Это ткацкий станок, он от моей бабушки, твоей прапрабабушки, и я потом научу тебя ткать».

Десятилетней я впервые приехала к маминым родителям, своим бабушке и дедушке, в село Запорожской области. Почему-то мне не хотелось оставаться здесь на три летних месяца каникул, и, скрывая слёзы, я ушла осматривать двор. Небольшой сарайчик, скорее навес, а в глубине стоит нечто непонятное, какие-то деревянные рамки с натянутыми нитками.



Кудель – обработанная специальным образом, вычесанная, сложенная в пучок и перевязанная заготовка для прядения. Из зафиксированной кудели двумя пальцами вытягивается тонкая щепотка волокон и скручивается в нить при помощи веретена или прялки.

Веретено или прялка – орудие плетения, прядения; то, чем прядут.

Прясло – часть прялки в виде кольца; извод плетения, витая вещь.

Пряслить – располагать на прясле.

Прядь – продукт (извод) прядения, плетения, прядь волос, прядка шерсти, то, что свито, свитая, скрученная нить, моток, вьюшка, клок, сбитый, свалянный в одно, кудер, кудло.

В действительности, проще не придумаешь: на прялке колышек, на нём намотано льняное прядиво или шерсть – и всё! Можно ещё проще: прикрепить шесток с куделью к ножке стола или табуретки. Одной рукой вытягивается щепотка волокон, другой крутится веретено! Только холодок и мурашки от мысли – этим «технологиям» тысячелетия, а они существуют и поныне (пусть и в усовершенствованном виде)!

Однако всё по порядку.

Первым материалом одежды человека была не ткань, а кожа животных: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Бытие, гл. 3. ст. 21).

Отнюдь неслучайно созвучие русск., ц.-сл., ст.-слав. одежда, укр. одяг, сербск. одеħа, белорусск. адзення, лит. audinys, лтш. audums – одежда, с одной стороны, и лтш. āda, лит. oda, устар. эст. oda – кожа, шкура, с другой стороны. Также, учитывая, что в том же эстонском есть падежные окончания -st и -ga, то должны были иметься и: odast – «из шкуры» и odaga – «со шкурой» (ср. со ставшими частью корня -жд– и -г в одежда и одяг).

Вероятно родственными являются также, с начальной к-(г-, х-): собственно кожа, тур. kişir – кора, кожица, скорлупа; вепсск. kezi –выделанная кожа животных; фин. kesi, эст. kesi, р.п. kee, kett – тонкая кожа, кожура, лузга, шелуха, плёнка; чудск. kettu – кожица (напр., змеи); саамск. kat – оленья кожа; эрз., мокш. ked’ – кожа; англ. coat – гл. покрывать; сущ. слой, покров; мех, шерсть; совр. пальто; нем. haut, исл., дат., шв., норв. hud, ст.-англ. hyd – кожа, шкура; совр. англ. hide – кожа, шкура; также гл. скрывать, прятать, равно как и славянск. кутаться, укутать; тюркск. кат – слой, пласт.[1]

Всё это слова, явно дошедшие до нас со времён культур Маглемозе и Кунда, при которых на севере Европы господствовали племена кочующих охотников-рыболовов, передвигавшихся в своих лодках-однодеревках и челнах из кожи на огромные расстояния по бескрайним водным бассейнам у тающего ледника, и соприкасавшихся в местах сборов и торгово-культурных обменов с оленеводческими племенами.[2]

В конце эпохи неолита периоды оседлого быта в Европе становятся продолжительнее. Возможно, что именно в это время свалявшаяся от долгой носки шерсть на звериной шкуре могла натолкнуть человека на мысль разделить волосяной покров и кожу, а потом использовать их по отдельности. И происходит шаг к цивилизации огромного значения – появляются (или заимствуются с более южных территорий? или, возможно, просто возрождаются после Потопа?) первые ткацкие приспособления, а в одежде появляется ткань.

«Первым ткацким устройством была плетельная рама, на которую натягивали нити основы (продольные) и закрепляли их вверху и внизу; уточную нить (поперечную, горизонтальную) проводили между нитями основы и прибивали (прижимали) к опушке ткани. В результате этого процесса переплетения, втыкания или всовывания нитей получалось единое тканевоеполотно».[3]

И всё же начало в ткачестве – это получить сырье, из которого можно соткать что-либо. Первым сырьём у человека стал войлок, вовна, волна (шерсть)[4] животных: овечья, козья, на юге верблюжья и т. п. Ремесло распространялось среди соседствующих племён и народов, продуктами ткачества торговали и обменивались, и название приспосабливалось к местным выговорам.

Окончательно ткачество как жизненно важное ремесло сформировалось в период освоения земледелия и получения растительных волокон: в северных регионах прежде всего льна и конопли.[5]

Шерстяные или растительные волокна следовало превратить в нитки[6], пряжу[7], то есть спрясть. Для прядения волокна обрабатывали специальным образом, вычёсывали, складывали в пучок и перевязывали. Как уже сказано выше, эта заготовка для прядения называется куделью.

Сплетать, плести (= лат. plecto, plexi, plectere)[8], крутить нить из волокон, тянуть и сучить нитку (при этом сучить более говорится о сдвоении готовой нитки). Вить, свивать волокна, скручивать, скреплять что-либо чем-либо, перевоем, перекрутом, мотать, сматывать. Есть и ещё десятки и десятки старинных определений и терминов:

«Пряжа, коли идёт на нитки, сучится или тростится с двух початков на один, сдваивается, а на точу сматывается прямо на мотовило (рогуля, вилка, с костылем на пятке): это мото или мотушка, которая белится или красится, распетливается на воробах (крест на стойке), с них мотается на вьюшку, насаженную на прут в станке; со вьюшки пряжа (для утока) переходит на цевку, надетую на кончик веретена, вставленного с кружалкой подле другого конца своего, в скальницу; цевка после вставляется в челнок, проткнутая спицей».[9]

Эти древние термины породили и невообразимое количество пословиц, поговорок и сравнений, ниже лишь крохотная их часть:

Тонко прясть – долго ждать.

Кикимора прядёт по ночам.

Мужик не прядёт, да без рубашки не ходит; а баба и прядёт, да не по две носит.

В городе ни ткут, ни прядут, да тоньше нашего ходят.

Немилое прялье, где милого нет.

Эка, прядева-то страсть, что некуда и класть!

Весь дом опряла, на всех.

Веретено – простейший инструмент, с которого началось развитие прядения. Это приспособление для вращения, которым создаётся нить. Веретено у разных народов выглядит по-разному, однако суть одинакова. Прялка появилась уже в процессе усовершенствования прядения как результат стремления к более удобному размещению для пряхи и более эффективному действию инструмента. Промежуточным этапом между веретеном и прялкой с колесом стала чарка. По сути, чарка представляет собой механическое веретено, приводящееся в движение не ловкостью пальцев пряхи, а крутящейся ручкой с приводом.

Следующий этап – создана деревянная самопрялка. Другими словами, механическая прялка с колесом. Намотка и кручение нити уже автоматизированы, а обе руки могут заняться сучением пряжи, что сразу же сказалось на качестве пряжи. Прялка приводится в действие тяжёлым колесом, которое раскручивается в нужную сторону. Скорость самопрялки можно плавно регулировать частотой нажатия на ножную педаль, связанную с колесом.

Прялки активно применяются и теперь, от самых простых, типа чарок, до самопрялок с электроприводом. И это не дань экзотике. У мастера, делающего пряжу самостоятельно, всегда значительно больше возможностей воплотить свой замысел, чем используя магазинную пряжу.

Веретено, а также прялка и все действия, связанные с прядением, считались символами жизни и непрерывности времени. Веретено выступает в качестве атрибута женских божеств, связанных с судьбой и смертью (греческие мойры, римские парки), которые сматывают на него нити человеческих жизней. Связь веретена с символикой судьбы отражена и в языке: напр., слова, обозначающие судьбу в нем.: werde, wurde, wird – «буду, будет» (ср. славянск. вертеть; лат. vertere – вращать; эст. vereta(ma) – катать, скатывать; крутить, вертеть).

Очень вероятна и связь веретена и времени: уст. русск. веремя, укр. вéремє, белорусск. вéреме. Ср. шв. fram, frami, framme – вперёд, впереди; позднее, позже; движение или направление вперёд, вверх; шв. framila – мчаться, примчаться; шв. framtid – будущее (время).

Веретено отождествлялось и с осью мира (как в греческой мифологии, где веретено – атрибут богини судьбы Ананке). М. Шнайдер пишет, что веретено является атрибутом Великой матери, которая прядёт внутри каменной горы или у подножия Мирового дерева (скандинавские норны, прядущие нить судьбы у подножия ясеня Иггдрасиля).[10]

Есть что-то волшебно-завораживающее в движении веретена, в его простых и совершенных формах и пропорциях. Иногда кажется, что всю атрибутику и технологию ручного ткачества человечеству просто подарили, обучив этим пользоваться! Прошли тысячелетия, но ведь технология ткачества никак принципиально не изменилась. Несравнимо качество нынешнего сырья для ткачества. Да, стали совершенными ткацкие станки и управляет ими компьютер, многие процессы вообще не требуют присутствия человека, но это всё равно основа и утóк!

Не менее объёмна и кудель (и как предмет, и как семантическое поле вокруг названия данного предмета). Осмелюсь предположить, что она напрямую связана с (если не лежит в основе) ц-сл. хѫдогий, худогий (мастерский, искусный) и широко используемых сегодня слов художество (мастерство, искусство) и художник.

Над сравнениями М. Фасмера для слова художник[11] явно довлел образ художника-живописца: вот он держит в своей мастерской руке кисть – герм. hand – рука (кисть руки). Довлеет этот образ художника с кистью в руке над последователями немецкой компаративистики второй половины 19 века и поныне (см. выступление доктора филологических наук Светланы Бурлак на форуме, состоявшемся в январе 2017 года, где она пересказала укоренившиеся гипотезы о «заимствованиях» слов по строго определённым схемам, прописанным немецкими компаративистами 19 века, в том числе при образовании слова «художник».)[12]