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Так мы в Афганистане победили или капитулировали?

17:39. 27 февраля 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Надо ли было вмешиваться?

Либеральный парадокс восприятия итогов советского присутствия в Афганистане. На днях случился юбилей. Ровно тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года состоялся вывод советского контингента из ДРА. Конфликт, длившийся десять лет, закончился, однако его результаты остаются неосмысленными и по сей день. Напомню, что в перестроечные времена события того периода поливались грязью и трактовались как безусловное поражение, тогда как сейчас постепенно наступает отрезвление.

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tak-my-v-afganistane-pobedili-ili-kapitulirovali

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