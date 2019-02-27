Так мы в Афганистане победили или капитулировали?

Концептуал СМИ Надо ли было вмешиваться?

Либеральный парадокс восприятия итогов советского присутствия в Афганистане. На днях случился юбилей. Ровно тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года состоялся вывод советского контингента из ДРА. Конфликт, длившийся десять лет, закончился, однако его результаты остаются неосмысленными и по сей день. Напомню, что в перестроечные времена события того периода поливались грязью и трактовались как безусловное поражение, тогда как сейчас постепенно наступает отрезвление.



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