Главная » Видео, Мировоззрение

Человек 6-ой расы. Кристина Прокопова и Людмила Магкеева

10:05. 27 февраля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Человек 6-ой расы

Прокопова Кристина и Магкеева Людмила Петровна

В этой передаче рассказывается о том, какими качествами должен обладать человек, живущий в нашем мире.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y9ReD71JOgY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Африканские мигранты в Южной Америке
Оригинал взят у yuri_shap2015 в Африканские мигранты в Южной АмерикеВ истории мира очень важное место занимает открытие Америки. Все мы знаем как она открывалась, как развивалась, и как её осваивали.Обычно основное внимание уделяется Карибскому бассейну и ...
Зачем США гонят беженцев в Европу
Бесконечный поток беженцев в Европу стал результатом действий США и их сателлитов на Ближнем Востоке. Это действие имеет далеко идущие последствия. Но так ли всё просто на самом деле, как нам объясняют «мировые СМИ»? Комментарий по этому поводу даёт мой ...
Что изменит приговор Улюкаеву? Валентин Катасонов
Концептуал СМИ Пока сажают «мелких мышей», «крысы» продолжают грабить страну Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов комментирует приговор вынесенный бывшему министру экономического развития ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
... благотворно может быть воспитание современного человека, основанное на “Велесовой книге”, “...окружающий живой мир. Расширится сознание человека, в языке появятся забытые ...жезл оказался древнейшим календарем палеолитического человека, при помощи которого он ...
«Зачем нам нужно работать над собой?»
... и Людьми. Эволюция человека в настоящее время проходит... физическое тело, сколько сущность человека (совокупность его т.н....поняли, что эволюционное развитие человека сегодня заключается в развитии....н. «тонких» тел человека. А самыми первыми прорываются на...
В Уголовном кодексе появится статья "ересь"?
В Уголовном праве России появится новый состав преступления — ересь. Как рассказал Smixer.ru замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, в современной трактовке этот термин будет означать «любые формы ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>