Реакция немцев на речь Путина
18:34. 26 февраля 2019 Просмотров - 392 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
После речи Путина все немецкие СМИ в своем репертуаре — «Путин хвастун, путин угрожает Европе, Путин угрожает всей Европе. И снова он всем нам угрожает». И как обычно, ни одно СМИ не показало речь Путина ни по телевидению, ни в письменной форме в газетах, чтобы немцы ни в коем случае не смогли узнать, о чем же говорит Путин на самом деле.
Поэтому Меркель хочет теперь всеми силами запретить канал «Russia Today» в Германии, ведь этот канал озвучил речь путина на немецком языке и показал ее немцам.
Давайте теперь посмотрим на комментарии немцев, которым все-таки удалось послушать Путина. Что же они на это говорят? И что удивляет, негативных отзывов немцев просто-напросто нет. Может быть, кто-то сейчас подумает, что мы специально собрали только позитивные комментарии, а негативные проигнорировали. Специально для этого в описании под видео мы даем ссылку на комментарии немцев. Читайте комментарии. Сразу становится ясно и понятно, почему Меркель делает все, чтобы граждане Германии ни в коем случае не слушали речи Путина.
Итак, начнем. «Да, он хоть чувствует, думает и действует для своего народа. Я думаю, что такое отношение должно быть стандартом во всем мире. Поэтому на такой пост нужно выбирать людей не из-за связей и не из-за денег, а только за их умения».
«Хорошие дела он делает для своей страны и для ее жителей. В Германии себе даже такого представить нельзя».
«Если бы Россия была не вынуждена вести погоню в вооружении, которая стоит много денег и ресурсов, они бы такую большую страну построили бы уже таким образом, что в России бы уже уровень жизни был бы больше, чем у нас. Нам нельзя и дальше ухудшать отношения между Россией и Германией. Благодаря друг другу мы можем только выиграть. И с помощью нового шелкового пути даже Европу сделать богатой. Стыдно, какую политику ведут Евросоюз, НАТО и США против нашей воли. НАТО тем самым угрожает не только России, но и нам тоже. Что за сумасшествие?».
«Да, конечно, 220 евро для нас звучит не очень много. Но на эти деньги в России можно купить больше, чем у нас. Да и важно, куда движется страна. Россия движется постоянно вверх, а у нас постоянно вниз».
«С этого мужчины наше правительство должно брать пример».
«Что за президент? Мое великое уважение. Такой программы от нашего правительства мы никогда не дождемся. Наше правительство может только одно: поднимать налоги и поднимать сами себе зарплату. Спасибо большое за перевод».
«Можно нам такого в Германию заполучить?».
«А почему у нас в Германии нет такой программы по строительству квартир? Раньше у нас говорили: учиться у Советского Союза – значит, учиться побеждать».
«Россия может гордиться таким героем, как Путин. И гордиться мозгами Лаврова. И мы можем радоваться, что такие люди есть. Спасибо. Уважение к престарелым людям – это правильно. А где у нас на западе такое? Раньше еще у нас людей чему-то обучали. А сейчас? А в России ценят знания. Россия великая. Красивая природа, да и теплая одежда у них тоже есть. Может, пора задуматься о переезде?».
«Недаром я переехал жить в Россию. После распада ГДР мне вручили паспорт Германии. Но я прожил 23 года в Швейцарии. А теперь я уже год живу на ПМЖ В России. Спасибо, Путин. Спасибо, Дума».
«Расскажи бывшему жителю ГДР, как там?».
«Очень хорошо. Да, это суровая страна. Но все равно со многими возможностями. Дела на моей ферме идут в разы лучше, чем я себе мог только представить. Да, мой русский язык еще не очень хорош, но все будет. Я нашел здесь многих друзей. И никто из них мной не пользуется».
«А в наших немецких СМИ ничего не слышно о том, что Путин рассказал. Невероятно».
«Спасибо, «Russia Today». Путин – умный человек, который думает о своем народе. И он всегда делает все для сохранения мира. А от наших политиков мы получаем только ложь и предательство».
«Я очень благодарен каналу «Russia Today» за хороший перевод. Классно, когда понимаешь».
«Я уже здесь сижу полтора часа, слушаю и смотрю речь Путина на планшете. Это хорошая речь. А слушая речь Меркель, я даже не могу выждать двух минут».
«Путин выглядит очень естественно. Привет из Вены».
«Спасибо. Хорошая искренняя речь. Он много думает о том, как он может помочь своему народу. И начали действовать реформы. У нас в германии мы об этом только мечтать можем. Спасибо, что показали его речь».
«Уважение господину Путину, это называется политика для народа. О такой политике мы на западе уже 40 лет мечтаем».
«Таких хороших слов никогда еще никакой политик не произносил».
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8381539.html
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Простые граждане Европы неоправданно идеализируют ВВП. Они не понимают, что ВВП не лучше чем Ангела Хорстовна, а возможно даже и хуже, так как уровень жизни у германцев намного выше, чем у дорогих россиян.
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Харон, ты почему забросил переправу на реке Стиксе? А ну марш на рабочее место. Не хрен тут срать.
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Хочешь, тебя переплыву. Сизифа на пенсию отправлю, а ты за него ишачить будешь. Причем без перерыва на пocpaть! И уж тем более без перерыва на пожрать. Так что cpaть и жрать будешь на ходу, по принципу: как oбocpaлcя, так нажрался, или что пocpaл то и пожрал.
Привет копрофагу.
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Извеняй Харон. Я понял почему ты не на работе. Тебя просто уволили с работы по психиатрическому диагнозу. Передавай большой привет главврачу своей психушки и по совместительству моему старому другу.
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Да, да! Доводилось мне лично бывать в дypкax, и даже в нескольких. Я даже с профессором Преображенским лично знаком. К стати я у него тебя видел. Мы, понимаешь с Филипп Филиппычем сидим за столом, попиваем водочку, ведём научную беседу. А ты вокруг нас носишься как наскипедаренный и про какой то абырвал тявкаешь.