Реакция немцев на речь Путина

После речи Путина все немецкие СМИ в своем репертуаре — «Путин хвастун, путин угрожает Европе, Путин угрожает всей Европе. И снова он всем нам угрожает». И как обычно, ни одно СМИ не показало речь Путина ни по телевидению, ни в письменной форме в газетах, чтобы немцы ни в коем случае не смогли узнать, о чем же говорит Путин на самом деле.Поэтому Меркель хочет теперь всеми силами запретить канал «Russia Today» в Германии, ведь этот канал озвучил речь путина на немецком языке и показал ее немцам.Давайте теперь посмотрим на комментарии немцев, которым все-таки удалось послушать Путина. Что же они на это говорят? И что удивляет, негативных отзывов немцев просто-напросто нет. Может быть, кто-то сейчас подумает, что мы специально собрали только позитивные комментарии, а негативные проигнорировали. Специально для этого в описании под видео мы даем ссылку на комментарии немцев. Читайте комментарии. Сразу становится ясно и понятно, почему Меркель делает все, чтобы граждане Германии ни в коем случае не слушали речи Путина.Итак, начнем. «Да, он хоть чувствует, думает и действует для своего народа. Я думаю, что такое отношение должно быть стандартом во всем мире. Поэтому на такой пост нужно выбирать людей не из-за связей и не из-за денег, а только за их умения».«Хорошие дела он делает для своей страны и для ее жителей. В Германии себе даже такого представить нельзя».«Если бы Россия была не вынуждена вести погоню в вооружении, которая стоит много денег и ресурсов, они бы такую большую страну построили бы уже таким образом, что в России бы уже уровень жизни был бы больше, чем у нас. Нам нельзя и дальше ухудшать отношения между Россией и Германией. Благодаря друг другу мы можем только выиграть. И с помощью нового шелкового пути даже Европу сделать богатой. Стыдно, какую политику ведут Евросоюз, НАТО и США против нашей воли. НАТО тем самым угрожает не только России, но и нам тоже. Что за сумасшествие?».«Да, конечно, 220 евро для нас звучит не очень много. Но на эти деньги в России можно купить больше, чем у нас. Да и важно, куда движется страна. Россия движется постоянно вверх, а у нас постоянно вниз».«С этого мужчины наше правительство должно брать пример».«Что за президент? Мое великое уважение. Такой программы от нашего правительства мы никогда не дождемся. Наше правительство может только одно: поднимать налоги и поднимать сами себе зарплату. Спасибо большое за перевод».«Можно нам такого в Германию заполучить?».«А почему у нас в Германии нет такой программы по строительству квартир? Раньше у нас говорили: учиться у Советского Союза – значит, учиться побеждать».«Россия может гордиться таким героем, как Путин. И гордиться мозгами Лаврова. И мы можем радоваться, что такие люди есть. Спасибо. Уважение к престарелым людям – это правильно. А где у нас на западе такое? Раньше еще у нас людей чему-то обучали. А сейчас? А в России ценят знания. Россия великая. Красивая природа, да и теплая одежда у них тоже есть. Может, пора задуматься о переезде?».«Недаром я переехал жить в Россию. После распада ГДР мне вручили паспорт Германии. Но я прожил 23 года в Швейцарии. А теперь я уже год живу на ПМЖ В России. Спасибо, Путин. Спасибо, Дума».«Расскажи бывшему жителю ГДР, как там?».«Очень хорошо. Да, это суровая страна. Но все равно со многими возможностями. Дела на моей ферме идут в разы лучше, чем я себе мог только представить. Да, мой русский язык еще не очень хорош, но все будет. Я нашел здесь многих друзей. И никто из них мной не пользуется».«А в наших немецких СМИ ничего не слышно о том, что Путин рассказал. Невероятно».«Спасибо, «Russia Today». Путин – умный человек, который думает о своем народе. И он всегда делает все для сохранения мира. А от наших политиков мы получаем только ложь и предательство».«Я очень благодарен каналу «Russia Today» за хороший перевод. Классно, когда понимаешь».«Я уже здесь сижу полтора часа, слушаю и смотрю речь Путина на планшете. Это хорошая речь. А слушая речь Меркель, я даже не могу выждать двух минут».«Путин выглядит очень естественно. Привет из Вены».«Спасибо. Хорошая искренняя речь. Он много думает о том, как он может помочь своему народу. И начали действовать реформы. У нас в германии мы об этом только мечтать можем. Спасибо, что показали его речь».«Уважение господину Путину, это называется политика для народа. О такой политике мы на западе уже 40 лет мечтаем».«Таких хороших слов никогда еще никакой политик не произносил».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8381539.html