Мы не дураки и не поверим в сказку про агрессию русских, — простые немцы

Пока аналитики рассуждают об «опасностях» газопровода «Северный поток — 2», простые немцы не дают себя обмануть. Немецкая газета «Меркур» опубликовала подборку писем читателей, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами иных политиков платить за газ больше, лишь бы поддержать Украину. Мы не дураки и не поверим в сказку про агрессию русских, сколько бы нам ее не вдалбливали, пишут читатели.

Издание опубликовало подборку писем читателей в ответ на статьи Георга Анастасиадиса «Балтийской газопровод: вопрос о Европе» и Маркуса Мэклера «Проблемы с путинским газом» от 15 января.

По непонятным причинам, все время утверждается, что у России будет больше возможностей перекрыть нам газ после ввода в строй балтийского газопровода, чем если газ будет и дальше идти через Украину. Как это понимать? В обоих случаях газ идет из России, и в России в любой момент могут перекрыть кран, поэтому никакой разницы нет.

Если же взглянуть на все с экономической точки зрения, то предпочтение следует отдать «Северному потоку — 2», потому что так потребителям не придется платить миллиарды в качестве пошлины за транзит газа через Украину.

Ведь транзитные расходы всегда перекладывают на потребителей. Почему же Германия должна настаивать на обязанности и дальше оплачивать пошлину за транзит газа через Украину?

Вальтер Херцог, Оттерфинг

Тут я хочу возразить: речь идет не о Европе, а о США. Конечно, мы — вассалы Трампа. Его посол, как и отсутствие реакции на его высказывания, иллюстрируют это весьма наглядно. В традиционной манере господин Анастасиадис пытается возбудить в нас страх перед Россией. Господин Мэклер помогает ему в этом, предостерегая от «путинского газа».

Но, вероятно, немцы еще не настолько напуганы, чтобы дать навязать себе вместо дешевого русского газа в два раза более дорогой американский сланцевый газ в качестве гарантии безопасности по принципу «чем дороже, тем безопаснее». И мы должны в это поверить. В том, что мы уже 40 лет без проблем отапливаемся путинским газом, нас хотят разубедить.

Проблемы у нас были скорее с саудовской нефтью: многочисленные войны, длящиеся до сих пор, беженцы и разрушенные страны. Без «Северного потока — 2» мы впадем в полную зависимость от США — ну и кто этого хочет?

Разве Путин хоть раз грозил нам разрушением экономики? У нас с Россией общие интересы. Это называется политикой. Зависимыми мы стали через нефть, Саудовская Аравия и Катар приобрели крупные доли в немецких компаниях.

А если говорить о хваленой цифровой революции, то разве наша элита считает нормальным, что ни один компьютер больше не собирается в Европе? Тут мы на 100% зависим от Китая и Индии. Это пугает меня больше, чем русский газ.

Что даст гонка вооружений против России нашей стране, где так много наземных хранилищ ядерных отходов, что всего лишь несколько обычных бомб могут сделать ее непригодной для жизни? Пропаганда в пользу искусственного интеллекта едва ли может скрыть недостаток естественного интеллекта у нашей элиты.

Д-р Вольфганг Достер, Эрдинг

Опасения относительно того, что «Северный поток — 2» может увеличить зависимость Германии от российского газа, нелогичны. Во-первых, мы уже сегодня потребляем российский газ. Поставки осуществляются бесперебойно, несмотря на политические конфликты. «Северный поток — 2» — это дополнительный газопровод. Логично, что он не может увеличить зависимость, а только сделает поставки более надежными.

А в том, что поставки газа через Украину ненадежны, мы уже смогли убедиться. Значит, «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии. Их защита не относится к сильным сторонам нашего правительства.

Разве лучше пойти навстречу американским коммерческим пожеланиям или дать восточноевропейским странам-транзитерам место у газового крана? Зависимость от России не станет меньше, если поставки будут идти через Польшу, просто мы будем зависеть еще от одной страны.

Петер П. Соллох, Дайнинг

Мне как гражданину Федеративной республики стыдно читать, что американский посол предписывает нашим фирмам, что они должны делать, а что нет. Государство во главе с придурком, у которого в башке меньше, чем у моего 10-летнего племянника, хочет давать указания Германии?

И, как я понимаю из прочитанных строк, это ему с успехом удается! Немецкое правительство опять поджало хвост и продемонстрировало свою несостоятельность. И это ему не впервой!

Единственно верное в американском демарше — это то, что Германия вместе с Европой должны, наконец, стать зависимыми от США. В связи с этим встает вопрос, нужна ли еще Европе или Германии оборонительная армия? Я думаю, нет. Или они полагают, что русские могут напасть на Европу со своей армией? Нужно считать население в политическом отношении очень глупым, чтобы стремиться поддерживать в нем веру в эту сказку.

Американец пусть не распространяет свои мысли о будущем. Немецкому правительству необходимо поставить дипломата на место, а его шеф пусть держит свои бредовые идеи при себе. Мне страшно подумать, что у пусковой кнопки ядерных ракет сидит некто, у кого дырка в башке!

Одно мне ясно: этому федеральному правительству с ХДС/ХСС, с СДПГ и СНП, которые совершенно не хотят омоложения своих рядов, а только продолжают держаться за старое, место на свалке истории. Посмотрите на Австрию — ведь можно же по-другому! Нам нужна новая партия, которая, вместо того чтобы болтать без конца, начала бы сразу действовать.

Петер Шлинк, Мюнхен

Природный газ — это, бесспорно, главный источник энергии и важное сырье для Европы. Вот уже несколько десятилетий Европа получает газ из России, ее доля в суммарных поставках газа в Германию еще во времена холодной войны составляла более трети.

Верно и то, что все осуществленные до сих пор проекты по строительству газопроводов носили более или менее политический характер. После распада Советского Союза газопроводы стали бизнесом не только для России, но и для некоторых восточноевропейских стран, которые теперь получают транзитные пошлины за транспортировку газа через свою территорию. В случае введения в строй «Северного потока» необходимость платить эти пошлины, вероятно, отпадет.

Удовлетворение потребностей в газе всегда было непростым делом, а после отказа Германии от ядерной энергии и от угля оно еще более усложнилось. Господин Трамп желает построить бизнес на новых месторождениях газа, разработка которых ведется по технологии фрекинга. Кроме того, он надеется на огромные барыши за счет строительства судов для транспортировки газа.

Все это сложные экономические и технические проекты, реальная осуществимость которых весьма туманна. Договоры о поставке газа заключаются, как правило, на несколько десятилетий, и поэтому сиюминутные политические пробы сил на них не влияют.

Петер Шрёдер, Хёэнкирхен-Зигертсбрунн

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* Аннегрет Крамп-Каренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer, сокращенно АКК) — немецкий политик, недавно сменившая Ангелу Меркель на посту председателя ХДС.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) — немецкий политик, член партии ХДС, получивший известность благодаря законодательным инициативам в финансово-экономической области, баллотировался на пост председателя ХДС.