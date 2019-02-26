Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2019

Марсианский газ

В предвыборном угаре Тимошенко рванула покровы, объявив, что пока Порошенко рассказывал, что Украина избавилась от зависимости от российского газа, на самом деле, все 5 лет Украина продолжала закупать российский газ, используя реверсные схемы и мутных посредников, что приводило к тому, что газ фактически как был российским, так и остался, но закупался он через более сложную систему посредников, что приводило к его удорожанию для населения, которое фактически оплачивало из своего кармана заявления Порошенко, что "Украина не покупает российский газ" и что надо "Прикрутить!" в ожидании поставок от "европейских поставщиков".По сути, Тимошенко косвенно апеллирует к прежней схеме прямых закупок, что и позволит ей в ее предвыборных фантазиях реализовать очевидное популистское обещание – снизить цену на газ для населения в 2 раза.Но разве только с газом такая история? Уголь с Донбасса, который Украина после блокады имени фельдмаршала Семенченко прекратила закупать (чем были недовольны Порошенко и Гройсман, которых вполне устраивала прежняя схема прямых закупок из ЛДНР), как и ранее продолжает поступать на Украину. Если раньше он шел напрямую из ЛНР и ДНР на Украину, то теперь уголь сначала идет в Россию, а потом либо идет на нужды российской экономики, либо под видом российского продается на Украину, что и сказывается на уровне товарооборота (раньше сделки формально проходили в украинском правовом поле, а теперь уголь считают как часть российско-украинской торговли). Многочисленные посредники сидящие на угольных схемах увеличили свою маржу, угольная отрасль Донбасса полностью переориентировалась на Россию и еще более плотно привязана к России и контролируется Россией (дабы не повторилась ситуация 2015 года, когда люди Плотницкого разворовали более 90% средств полученных от добытого в ЛНР и проданного на Украину угля), стоимость угля для Украины (за счет увеличения пути транспортировки и увеличения числа посредников) выросла. Случайные люди пытавшиеся присосаться к угольным схемам с обеих сторон линии фронта была отодвины (в ЛНР Козицына выдавили в Россию, а несколько десятков казакв просто обнулили – на Украине прикрыли батальон "Торнадо", а любителя мужчин Онищенко вместе с подельниками упрятали в тюрьму).В итоге, популистские заявления "мы не покупаем уголь у сепаров", так и остались пустым пиаром, который опять же оплачивает из своего кармана украинское население. Само собой, участники угольной и газовой схемы со стороны Порошенко также имеют неплохую маржу, что официально конечно не афишируется, ибо отрыв от "сепарского угля" и "агрессивного российского газа" позиционируется как небывалое достижение режима Порошенко.С другой стороны, разоблачительница сама была в свое время с ног до головы замазана в мутных газовых схемах, в которых она участвовала еще с 90х вместе с Павлом Лазаренко, так что здесь мы по сути видим, как один мошенник пытается разоблачить другого мошенника, атакуя популистские тезисы Порошенко об отказе от российского газа и предлагая взамен не менее популистские тезисы о снижении цены на газ для население в 2 раза, что малореально, в связи с тем, какое кол-во посредников на Украине, ЛДНР, России и ЕС, которые кормятся с этих схем. А полностью разрушить эти схемы и заключить договор с "Газпромом" о прямых поставках газа по более выгодной Тимошенко просто не дадут. Поэтому битва популизмов будет продолжаться, российский газ под видом не российского будет продолжать поступать на Украину, а посредники будут снимать свою прибыль, а население всю эту чудесную схему "независимости от России" будет оплачивать из своего кармана.

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Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ победительницы украинского отбора от участия в конкурсе

Организаторы «Евровидения» прокомментировали ситуацию с отказом певицы MARUV (Анна Корсун) представлять Украину на конкурсе. В сообщении, опубликованном на сайте Европейского вещательного союза, говорится, что сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведет переговоры, по итогам которых будет объявлен исполнитель, который выступит в Израиле. «Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для “Евровидения” в соответствии с правилами», — отметили организаторы конкурса. Ранее НОТУ сообщила, что стороны «не нашли общего решения относительно миссии» певицы на «Евровидении». В компании подчеркнули, что артист, представляющий страну, на время состязания становится ее культурным послом и транслирует мнение украинского общества. Сама MARUV пояснила, что отказалась от участия в конкурсе, поскольку не хочет сковывать себя «кабальными условиями» договора с НОТУ. Читайте также: «Ты такой шахтёр, как я балерина», — Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате (ВИДЕО)

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Риск мостопада на Украине: плотину Днепрогэса закрыли для фур

В Запорожье закрыли автомобильный переезд через плотину Днепровской гидроэлектростанции для грузовиков. Исполнительный комитет местного городского совета ввел запрет на движение большегрузного транспорта весом более 25 тонн своим решением. Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

Причинами стали слишком большая нагрузка на переезд и износ дорожного полотна более чем на 50%. В то же время на самой плотине никак не могут закончить ремонт 12 деформационных швов вдоль проезжей части. Изначально плотина не предназначалась к использованию в качестве моста общего пользования, а только для служебного транспорта. Кроме того, срок службы металлоконструкций уже превысил норматив в 40 лет. Впрочем, переезд через плотину Днепровской гидроэлектростанции — не самый еще больной вопрос для Украины.

Одна из причин — ужасное состояние мостов. По данным «Укравтодора», 78% из них построили более 40 лет назад. Сегодня в стране действует около 17 тыс. мостов и 4,5 тыс. требуют немедленного ремонта. «Что касается мостов, то на дорогах общего пользования у нас есть 17 тыс. мостов, из которых 2/3 требуют капитального ремонта. А 4,5 тыс. нуждаются в очень срочном ремонте», — рассказал в прошлом году «Громадське» советник председателя «Укравтодора» Александр Кава. В «Укравтодоре» подсчитали, что для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты, необходимо 2 трлн грн ($ 74 млрд). Правительство же Украины запланировало финансирование целевой программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018−2022 годы лишь на 15% от потребностей.

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«Ты такой шахтёр, как я балерина», — Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Червоноград Львовской области грубо ответил на выкрик из толпы. Очевидцы сняли на видео, как глава украинского государства общается с электоратом. Во время выступления на сцене на Вечевой площади Порошенко объявил о том, что первый вице-премьер Степан Кубив прокомментирует ситуацию с задолженностью по зарплатам на ГП «Львовуголь». «Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да! Слава Богу», — сказал президент. Когда он начал уходить с трибуны, из толпы послышался какой-то выкрик и Порошенко повернулся и сказал: «Да, мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина!» Читайте также: «Дебил ты конченый!» Климкин на испанском грозно обратился к Мадуро, но был высмеян

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«Кабальные условия», — украинская певица рассказала, почему не едет на «Евровидение»

Певица MARUV рассказала, что встреча с НТКУ длилась около семи часов, и стороны не пришли к общему знаменателю. Об этом артистка написала на своей странице в Facebook. Как отметила певица, ее попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение-2019» за несколько часов до жеребьевки. «Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну — Украину на международной песенной арене», — написала она. Также она добавила, что ее отказ от концертов в России не был принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если она подпишет, станут для нее «кабальными». «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала MARUV. Певица искренне поблагодарила каждого, кто верил в нее и голосовал. Она попросила принять этот факт и не идти на конфронтацию. Читайте также: Загадочная смерть кита посреди глухого леса озадачила учёных (ФОТО, ВИДЕО)

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