Почему США предают своих союзников

За последние годы мир стал свидетелем того, как Вашингтон последовательно и методично разрушает тот мир, который сам недавно строил. Тут и выход из договоров по ограничению вооружений, и фактическое предательство руководителей и режимов, ориентировавшихся на США, вроде Хосни Мубарака в Египте. Это откровенное давление на союзников по НАТО с целью заставить их финансировать армию Североатлантического альянса в куда большем размере.

Совсем недавно Вашингтон совершенно откровенно отбросил в сторону правила и нормы ВТО и не только ввел санкции против России, но и начал настоящую войну тарифов и пошлин против Китая. Пострадали от новых пошлин и некоторые прямые союзники Штатов вроде Канады.

Что происходит? Почему США ведут себя так странно? Зачем они разрушают веру в себя у своих союзников и дают повод для сомнений?

На самом деле ничего странного нет. США ведут ту политику, которую должны вести в каждом конкретном моменте времени. И тут у них надо поучиться.

Дело в том, что вся мощь США базируется на двух постулатах: демократия и высокий уровень жизни. При этом, согласно американской доктрине, второе является прямым следствием первого. А отсутствие демократии западного образца является потому плохим и преступным, что приводит якобы неизбежно к ухудшению жизни людей. Тот факт, что высокие стандарты жизни существуют в США несколько десятилетий, когда демократии там уже пару веков с лишним, остается за кадром. Как и очевидная вещь, что демократия существует на планете Земля в огромном множестве государств и в большинстве случаев никак не соседствует с хорошей жизнью.

Десятки лет США показывали своим гражданам уровень жизни в СССР, говоря о дефиците и проблемах, умалчивая о высоких социальных гарантиях, отличной бесплатной медицине и образовании, бесплатном жилье и многом другом, что отличало «развитой социализм» от капитализма. В то же время они показывали Китай, в котором вообще не было никакого уровня жизни. В первую очередь своим гражданам, во вторую — всему миру. Штаты говорили следующее: «Видите, как хорошо мы живем? Хотите жить так же, как мы? Тогда слушайте нас, и у вас все будет так же красиво и хорошо».

Иными словами, для сохранения американской гегемонии в мире Штатам обязательно, жизненно важно сохранение высокого уровня жизни у себя, «внутри» своего мира. А вот здесь и начались проблемы. Расширение зоны влияния и контроля США под лозунгом прав человека и высокого уровня жизни привело к тому, что Вашингтон был вынужден делиться своими финансовыми завоеваниями с другими странами. При этом стоит отметить, что высокий уровень жизни Запада в целом и США в особенности базируется вовсе не на трудолюбии народов этих стран. Весь секрет в ничем не ограниченной эмиссии денег (доллара), создании богатства из воздуха, из ничего, и последующем обмене этих «денег» на богатства мира. Расцвет США потому и пришелся на период после Второй мировой войны, а не состоялся раньше, когда пресловутой демократии в США столетиями было хоть отбавляй, что именно по итогам этой войны и Бреттон-Вудских соглашений доллар стал главной резервной валютой мира.

Доходами от этой эмиссии доллара Штаты и делились с сателлитами, покупая их лояльность. Но сателлитов становилось все больше — начался рост американского госдолга, который дошел до астрономических цифр в 22 трлн долларов. И это при том, что у остальных «развитых демократий» долг тоже не детский и растет такими же темпами.

В итоге сложилась ситуация, когда столь тщательно выстроенный мир может рухнуть под тяжестью математики и долговой нагрузки. Что делать? Сокращать расходы! В описанной ситуации это означает прекращение финансирования части сателлитов. Дополнительная проблема состоит в том, что у США неожиданно появился конкурент в виде Китая. Играя по установленным американцами правилам, он начал обгонять США и в перспективе грозится заменить доллар своим юанем. Задача Вашингтона усложнилась — ведь чтобы остановить Китай, надо вернуть переехавшую туда промышленность.

И Штаты начали действовать. Не сейчас, при Трампе, а ещё при Обаме. Именно тогда США взорвали целый регион Ближнего Востока и начали приносить в жертву своих верных диктаторов. Смысл этой политики — опускание уровня жизни во всем мире. Причем быстрое и очень серьезное. Люди должны начать жить хуже везде — в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке. Поэтому нестабильность, хаос и непредсказуемость — это сегодня синонимы американской политики. Опуская уровень жизни ВЕЗДЕ, Штаты хотят его сохранить у себя и в других англосаксонских анклавах. Именно поэтому Великобритания выходит из Евросоюза. Это не ошибка, не случайность, а стратегия. Выверенная и холодная, а весь якобы «бардак» вокруг Brexit в политической системе Англии есть не что иное, как простой спектакль.

В чем смысл действий США и их англосаксонских союзников?

Везде плохо, у нас хорошо. Лживо построенная логическая цепочка «демократия = хорошая жизнь» будет работать и дальше. Просто другие демократии, ещё раньше бывшие правильными, будут объявлены неправильными. Почему в Германии падает уровень жизни и растет тревога населения? Это не потому, что США через НКО организовали и оплатили не только «арабскую весну», но и транспортировку в Европу миллионов беженцев. Люди живут хуже потому, что в Европе пришли к власти неправильные политики, сделавшие неправильные шаги.

Но если вы хотите жить так же хорошо, как мы в Америке, — слушайтесь нас, дайте нам помочь вам сделать, как у нас. Это — основа американской гегемонии, эти слова и эта иллюзия.

Рухнет уровень жизни в США — и показывать будет нечего, рухнет миф. Нечем станет оправдывать свою гегемонию, кроме грубой силы, а это всегда малоэффективно. Потому Вашингтону ни за что нельзя допустить падения показателей красивой и сытой жизни у себя. Это все сложнее и дороже — госдолг растет. Если при этом будет падать уровень жизни везде, процесс будет более дешевым, и обывателю можно будет навязать новые, уже пониженные стандарты жизни. По принципу «смотрите, что творится кругом, и скажите спасибо, что есть то, что мы имеем сегодня».

Время работает не на США — в Китае наряду с промышленной и военной мощью растет и уровень жизни. Это значит, что надо спешить, так как скоро либо придется назвать Китай «демократией» из-за уровня жизни, либо признать, что количество партий не имеет никакого отношения к достатку населения.

Отсюда и поспешность и такая топорность в действиях Штатов. Китай наступает на пятки, необходимо срочно возвращать промышленность в США, при этом не допуская падения жизни. Поэтому спускание «социального уровня» будет осуществляться за счет сателлитов и союзников.

Даже если они этого пока не понимают.

Николай Стариков

специально для РИА ФАН

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/100907