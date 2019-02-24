Как российские женщины ищут избранника?
Психологи подтвердили, что самой привлекательной частью мужчины является кошелёк. Но если отбросить материальный фактор, то самые привлекательные качества мужчины в глазах российских женщин – любящий, мужественный, обаятельный, чистый, счастливый, искренний, независимый, действующий как лидер. Не слишком котируются худые и толстые. И абсолютно неприемлемы такие качества: необязательный, женственный, равнодушный, делает салонный маникюр и педикюр, красит волосы, наносит на ногти лак.
Социологи и социальные антропологи последние двадцать лет пытаются исследовать критерии привлекательности мужчин (исследованиям по критериям привлекательности женщин – больше ста лет). О некоторых результатах этих работ рассказывается в статье психолога Дарьи Погонцевой "Современное представление женщин о красивом мужчине" ("Северо-Кавказский психологический вестник", №10, 2012).
Чем больше кошелёк – тем привлекательнее
C.Чу, Р.Хардакер, Дж. Лицетт в 2007 году, изучая одну из самых распространенных межкультурных шуток о том, что «красота мужчины прямо пропорциональна размеру его кошелька», подтвердили данный феномен, объяснив его генетическими задачами женщины – воспитать потомство.
В их исследовании женщины оценивали аттрактивность (аттрактивность – эмоциональное притяжение, симпатия, эротическая привлекательность) внешнего облика мужчин, представленных на фотографиях. Снимки были поделены на две группы: на первых были мужчины, обладающие аттрактивным внешним обликом, а на вторых – мужчины, не обладающие таким обликом. Далее на фотографии с мужчинами, обладающими не аттрактивным внешним обликом, была добавлена информация о размере их банковского счёта и уровне заработной платы (вся информация была значительно завышена), в то время как на фотографии с мужчинами, обладающими аттрактивным внешним обликом, была также добавлена информация о размере их банковского счета и уровне заработной платы, однако вся информация была искажена и уменьшена. В результате женщины оценили мужчин, основываясь на информации об их экономическом достатке: чем выше достаток, тем выше оценка аттрактивности внешнего облика.
В привлекательности спортсменов важен их статус в игре
Другая группа учёных (Дж.Парк, А.Баанк, М.Виллинг) выдвинули предположение о том, что наиболее красивыми являются спортсмены. Основываясь на результатах предыдущих исследований ни отмечают, что атлетизм – сексуально отобранная черта, которая сигнализирует генное качество. Более престижные спортивные состязания те, которые болше сигнализируют гендернозначимые черты (например, сила, выносливость, проворство). Авторы также выдвигают идею о том, что, если есть различия между разными видами спорта, то и могут быть отличия в зависимости от роли игроков внутри определенного направления, в зависимости от их статуса и роли в игре.
В своём исследовании они предлагали женщинам оценить аттрактивность внешнего вида спортсменов. В первой части исследования женщины оценивали спортсменов и не спортсменов. Выяснилось, что спортсменов женщины оценивали как более аттрактивных. Во второй части эксперимента женщины оценивали только спортсменов, но на всех фотографиях было подписано, какую позицию в игре занимают спортсмены. Следует отметить, что в футболе существует 4 позиции: вратарь, защитник, полузащитник (хавбек) и нападающий (форвард). Также существует капитан и один из игроков, координирующий работу команды на поле (обычно самый опытный или просто лучший игрок). В их исследовании было выявлено, что наивысшие оценки получают вратари, форварды и капитаны команд. Таким образом, при оценке аттрактивности внешнего облика важен не только показатель атлетизма (спортивности), но и то, какую роль в команде играет спортсмен.
Стройный, чистый, мужественный
Однако до сих пор не рассматривается проблема отношения женщин к мужчинам, которые ухаживают за собой, насколько важна категория ухоженности для того, чтобы оценить мужчину как красивого. Для этого мы опросили 100 женщин в возрасте от 15 до 30 лет, которым предложили оценить гендерную идентичность красивого мужчины, а также попросили ответить на вопросы авторской анкеты, которая включала 14 вопросов, направленных на выявление представлений о том, должен ли мужчина быть ухоженным, и как именно красивый мужчина должен ухаживать за собой (посещать салоны красоты, СПА-процедуры, умение модно одеваться).
На первом этапе мы выявили гендерную идентичность красивого мужчины (данная методика предлагает классический набор характеристик, описывающий маскулинную идентичность: аналитически мыслящий, сильный физический, обладающий лидерскими качествами). Было выявлено, что большинство участниц приписывают красивому мужчине маскулинную, полотипичную, гендерную идентичность (78%), реже -андрогинную гендерную идентичность (18%), также были участницы, приписавшие красивому мужчине фемининную гендерную идентичность (4%).
В то же время большинство женщин (98 %) отметили, что красивый мужчина должен быть ухоженным.
На следующем этапе мы выделили те характеристики, которые женщины значимо чаще приписывают красивому мужчине (по нисходящей, по 10-балльной шкале набрали от 6,7 до 5,9): любящий, мужественный, обаятельный, чистый, счастливый, искренний, независимый, действующий как лидер, обладающий лидерскими качествами, сильный физически, умеет носить костюм/смокинг. А вот характеристики, которые большинство участниц исследования считают не приемлемыми для красивого мужчины (тоже по нисходящей, , по 10-балльной шкале набрали от 2,3 до1,3): необязательный, женственный, равнодушный, неестественный, делает маски для волос, ухаживает за кожей вокруг глаз, делает салонный маникюр, делает салонный педикюр, красит волосы, наносит на ногти лак в оздоровительных или эстетических целях.
Также мы попросили девушек описать фигуру красивого мужчины. В качестве стимульного материала нами были использованы изображения мужского тела, разработанные K.Yager. Этот стимульный материал включает в себя 9 изображений мужского тела, которые соответствуют различным показателям ИМТ (индекс массы тела – соотношение роста и веса) и соотносятся с показателями ВОЗ от «недостаточный вес» до «ожирение третьей степени». Участником предлагалось выбрать изображение фигуры, которая в наибольшей степени соответствует их представлению о фигуре красивого мужчины. Далее нами был проведен анализ, который показал, что существует прямая корреляционная взаимосвязь между возрастом участников исследования и представлениями о красивой фигуре мужчины: чем старше участники исследования, тем больший вес они приписывают красивому мужчине.
Женщины приписывали красивому мужчине диапазон показателя ИМТ от фигуры №2 до фигуры №5. Около 11 % женщин описали мужчину как обладающего нормальным весом (нижняя граница нормы на грани с истощением), 74% выбрали физиологическую норму, около 15 % женщин указали фигуру «с предожирением».
Также более взрослые участницы исследования реже наделяли красивого мужчину такими характеристиками, как чистый, умеет модно одеваться, умеет подбирать и использовать аксессуары, и чаще приписывают такие характеристики, как самодостаточный и аналитически мыслящий.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/chem-bolshe-koshelyok-tem-privlekatelnee-kak-rossiyskie-zhenshchiny-ishchut
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Ещё любят, когда на них накричишь, сразу сосать начинают.
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Да, богатый у тебя опыт.
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В идеале женщина должна отдать мужчине своё астральное сердце и мужчина будет тем самым очищать энергетику женщины.
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Почему то очень много женщин с России и Украины повыходили замуж за мусульман и уехали с ними на Ближний Восток, где сейчас идёт война. Но вот незадача, мужья воюют с другими племенами и в случае попадания в плен, арестовывают их семью и сажают в тюрьму мам вместе с детьми. Дальше по решению суда расстреливают женщин вместе с детьми. Правда одну девочку из новосибирской области освободили, потому что она была привезена мамой из России. По моему женщины выбирают самых страшных мужчин по внешнему виду, каждый берёт то, что ему не хватает. Это мусульманская поговорка.
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Женщины стремятся выбрать мужчину -рядом с которым они испытывают приятные чувства.
Про таких мужчин говорят-обаятельный или очаровательный, мужчина может быть и не красивым при этом.
У злых женщин -душа как правило расторгнута- т.е её практически нет и такая женщина-чувствами не руководствуется.