О грядущем-прогноз.
19:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 224 3 коммент. Опубликовал: Михан
Те кто живут в России-те спасутся, хоть и придётся пережить ряд неудобств, тяжелей будет людям на Западе и Востоке.
В России придётся слушать тирады полоумных чиновников, исполнять их приказы и распоряжения, брать на себя вину-за зло содеянное правительством-за распространение мирного атома по планете, за угнетения сельского быта, за распространения гриппа.
Правительство и радо сделать большее зло, но не видит возможности.
Банкоматы уже маркируют людей на правильных и отстающих, маркировка проводится изотопными частицами.
Сотовые башни уже пеленгуют мысли людей-так ведётся борьба с преступниками, вычисляется контингент думающий на преступном сленге.
В России в уме избранного зародится новая система которая подавит действия правительства-они ничего не смогут-имея всё возможное.
Правительство РФ перенимает системы контроля у Запада, ведь цель у них одна-всеобщий диктат и подчинение системам зомбирования сознания. Сейчас многие уверены, что в древности всё было плохо, что жить в гармонии с душой и совестью-это дикость.
Не важно где находиться-в селе или городе, важно иметь время для переосмысления, надо каждый день думать и помнить о прожитом, делится с другими своими наблюдениями и воспоминаниями.
Своё победное шествие Россия начнёт-когда пересечёт Адриатику.
Один человек которого люди называют Антихристом -придёт с Востока и обоснуется в США-он уже там, через 3 года он начнёт активно действовать. Всё население будет обязано носить электронные браслеты и выехать из США будет не возможно.
В будущем в России появится новый руководитель и первым делом он отправит в отставку правительство, вторым шагом он запретит вывоз ресурсов за границу, В третьих он уволит всех полномочных представителей правительства. Завершит он наведения порядка в стране -тем, что запретит принимать новые законы и постановления.
С новым руководителем с России снимут санкции, значительно увеличится экспорт товаров за границу, Россия будет снабжать продуктами значительную часть планеты-на первом месте зерном, затем масленичными культурами, а газ и нефть будут оставаться в России, к тому времени разовьётся перерабатывающая промышленность, начнётся активная газификация страны-при Путине об этом даже не думали. Путин уедет на Кипр, Силуанов останется в стране и будет осуждён за растраты. Чубайс уедет в Израиль и спустя несколько месяцев умрёт там на земле обетованной. Горбачёв будет жить в Германии. Грефа найдут убитым в Москве-будут подозревать его жену. Жириновский уедет в Ригу, Собчак уедет в США вместе с их послами. Как был патриархом Кирилл-так и им останется на долгие годы.
Через 15 лет в России зародится новая идеология -основанная на равенстве.
loading...
На Пострадамуса не тянет, аннака… Если бы не вплёл в прогноз своё понимание происходящего, а отделался своими пожеланиями, получилось бы лучше. Но всё равно пойдёт, потому что дебилы происходящее понимают примерно так же, значит, им должно понравиться…
loading...
Охренительную смесь курит автор, “План Путина” из Чуйской долины.
loading...
а чё всё не так уж и уныло