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О грядущем-прогноз.

19:29. 23 февраля 2019 Просмотров - 224 3 коммент. Опубликовал:

 

Те кто живут в России-те спасутся, хоть и придётся пережить ряд неудобств, тяжелей будет людям на Западе и Востоке.
В России придётся слушать тирады полоумных чиновников, исполнять их приказы и распоряжения, брать на себя вину-за зло содеянное правительством-за распространение мирного атома по планете, за угнетения сельского быта, за распространения гриппа.
Правительство и радо сделать большее зло, но не видит возможности.
Банкоматы уже маркируют людей на правильных и отстающих, маркировка проводится изотопными частицами.
Сотовые башни уже пеленгуют мысли людей-так ведётся борьба с преступниками, вычисляется контингент думающий на преступном сленге.
В России в уме избранного зародится новая система которая подавит действия правительства-они ничего не смогут-имея всё возможное.
Правительство РФ перенимает системы контроля у Запада, ведь цель у них одна-всеобщий диктат и подчинение системам зомбирования сознания. Сейчас многие уверены, что в древности всё было плохо, что жить в гармонии с душой и совестью-это дикость.
Не важно где находиться-в селе или городе, важно иметь время для переосмысления, надо каждый день думать и помнить о прожитом, делится с другими своими наблюдениями и воспоминаниями.
 
Своё победное шествие Россия начнёт-когда пересечёт Адриатику.
Один человек которого люди называют Антихристом -придёт с Востока и обоснуется в США-он уже там, через 3 года он начнёт активно действовать. Всё население будет обязано носить электронные браслеты и выехать из США будет не возможно.
В будущем в России появится новый руководитель и первым делом он отправит в отставку правительство, вторым шагом он запретит вывоз ресурсов за границу, В третьих он уволит всех полномочных представителей правительства. Завершит он наведения порядка в стране -тем, что запретит принимать новые законы и постановления.
С новым руководителем с России снимут санкции, значительно увеличится экспорт товаров за границу, Россия будет снабжать продуктами значительную часть планеты-на первом месте зерном, затем масленичными культурами, а газ и нефть будут оставаться в России, к тому времени разовьётся перерабатывающая промышленность, начнётся активная газификация страны-при Путине об этом даже не думали. Путин уедет на Кипр, Силуанов останется в стране и будет осуждён за растраты. Чубайс уедет в Израиль и спустя несколько месяцев умрёт там на земле обетованной. Горбачёв будет жить в Германии. Грефа найдут убитым в Москве-будут подозревать его жену. Жириновский уедет в Ригу, Собчак уедет в США вместе с их послами. Как был патриархом Кирилл-так и им останется на долгие годы.
Через 15 лет в России зародится новая идеология -основанная на равенстве.

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О грядущем-прогноз.
Те кто живут в России-те спасутся, хоть и придётся пережить ряд неудобств, тяжелей будет людям на Западе и Востоке. В России придётся слушать тирады полоумных чиновников, исполнять их приказы и распоряжения, брать на себя вину-за зло содеянное ...
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3 коммент.»

  • 8905 5015
    Maleos 23 февраля 2019 в 20:33 Ссылка
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    На Пострадамуса не тянет, аннака… Если бы не вплёл в прогноз своё понимание происходящего, а отделался своими пожеланиями, получилось бы лучше. Но всё равно пойдёт, потому что дебилы происходящее понимают примерно так же, значит, им должно понравиться…

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  • 537 473
    Просто шел мимо 23 февраля 2019 в 20:40 Ссылка
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    Охренительную смесь курит автор, “План Путина” из Чуйской долины.

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  • 31 23
    твойбратподеду 23 февраля 2019 в 20:43 Ссылка
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    а чё всё не так уж и уныло

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