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“Ни войн, ни боли, ни страданий” – грядущий ХХ век в прогнозах писателей

14:28. 23 февраля 2019 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

31 декабря 1900 года издатель Суворин сам в своей газете “Новое время” описал грядущий ХХ век: “Резко снизится, и вовсе исчезнет, не позднее 1997 года, преступность; полёт из пушки на Луну станет такой же обыденностью, как и поездка в городском омнибусе; “разве поднял бы Каин руку на брата, имей он уютный дом с тёплым ватерклозетом и возможность соприкоснуться с фонографическим чудом”.

Но Суворин вступает в заочную полемику с французским художником и фантастом Робида, который видел ХХ век как столетие войн, нужды, бедствий и лишений.

О том, как видели в 1900 году грядущий ХХ век, рассказывалось в книге “Былой Петербург. Век Модерна” (изд-во “Пушкинский фонд”, 2001).

“Наступление XX века заставляло многих размышлять о будущем. Писатели-фантасты строили мрачные прогнозы. Один из них, основательно забытый теперь француз Альбер Робида опубликовал в конце века романы с собственными иллюстрациями: «Двадцатое столетие», «Электрическая жизнь», «Войны в XX веке», которые были переведены на русский язык и изданы в виде одной книги в Петербурге, в типографии братьев Пантелеевых, в 1894 году. В пародийном ключе Робида предрекал многие грядущие великие открытия и зловещие катаклизмы. Он довольно точно угадал дату русской революции и Второй мировой войны (которую у него начинают китайцы), предсказал формы правления такого рода, когда государство получает «право располагать по усмотрению жизнью граждан и устилать землю их трупами», предсказал перенаселение и загрязнённость земного шара, грандиозные электрические катастрофы, когда «свободный ток» вырывается из резервуара и над Европой бушуют мощные электрические бури — нечто, напоминающее Чернобыль.

Другой провидец, писатель Джек Лондон, в своём романе «Железная пята» изобразил чудовищную диктатуру технократической олигархии в США XX века, диктатуру, залившую страну кровью, превратившую большую часть рабочих и фермеров в бесправных рабов. В США этого, к счастью, не произошло, но мы-то знаем о господстве «железной пяты» не понаслышке.

В газетах писали о неимоверном росте городов, предстоящем в недалеком будущем, о том, что в европейских столицах, в Лондоне например, настолько увеличится количество экипажей и лошадей, что города будут завалены навозом.

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Многие прогнозы кажутся теперь наивными и смешными, многие, увы, сбылись. В декабре 1900 года владелец петербургской газеты «Новое время» Алексей Суворин поместил в ней собственную статью с язвительными рассуждениями о новом и старом, о декадентстве: «Есть ли разница между новым веком и старым? Одиннадцатилетняя девочка, заспорив с гувернанткой, сказала ей: “Вы меня не понимаете, потому что вы 19-го века, а я 20-го”. Дед сказал ей, что она не имеет понятия ни о 19-м, ни о 20-м. “Сто лет разницы”,— быстро сказала она ему и убежала.

Человеку свойственно надеяться, и ожиданием перемен к лучшему проникнута статья «Нового времени» под названием «1900 год», помещённая в газете 31 декабря 1900 года:

«Подобно путнику, тяжело взбиравшемуся на крутую и высокую гору, и мы с опозданием на 13 дней поднялись сегодня на вершину XIX века, чтобы сказать ему “прости”. Автор считает XIX век веком войн — их было 80 за столетье, которое началось во вторник — день Марса. Грустно читать эти строки сегодня — с высоты всезнанья людей конца XX века, переживших чудовищные войны.

Мы приводим эту статью Суворина за 31 декабря 1900 года:

“Отрывок предновогодней статьи в петербургской газете “Новое время” под редакцией А.Суворина.

Лучшие умы Европы строят оптимистические прогнозы о благотворности прогресса и умягчении нравов человечества. Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что человечество в ХХ столетии полностью откажется от войн и междоусобных притязаний, силами науки будут побеждены изнурительные болезни, а может быть и сама смерть, права человека и гражданина Российской Империи будут гарантированы мудрым Монархом, из лексикона наших внуков исчезнут отвратительные слова “голод”, “проституция”, “революция”, “насилие”.

Резко снизится, и вовсе исчезнет, не позднее 1997 года, преступность в любом своём уродливом лике, на карте мира больше не останется “белых пятен” и неразвитых областей.

Станут возможны все причуды великого мечтателя Жюля Верна – полёт из пушки на Луну станет такой же обыденностью, как и поездка в городском омнибусе. Судите сами, дорогие читатели, разве поднял бы Каин руку на брата, имей он уютный дом с тёплым ватерклозетом и возможность соприкоснуться с фонографическим чудом.

Наши пращуры могут лишь завидовать нам из гробовой сени – они были несчастны, потому что алкали, но не вкусили сладости нового века – века без войн и скорбей, нашим внукам мы с гордостью скажем, сидя перед электрическим камином в 1950 году – “Мы жили у истока великой эпохи благоденствия!”

Но есть и скептические голоса. Послушаем их.

Французский писатель-скептик Альбер Робида, опубликовал на свои средства в Парижском издательстве “Сосьете” наделавшую шума в кругах “belles lettres”, трилогию с собственными иллюстрациями “Двадцатое столетие”, “Электрическая жизнь” “Войны в XX веке”.С последним произведением парижского паникёра читатель имел удовольствие познакомиться в приложении к “Ниве”, за январь 1899 года.

В каждом из трёх романов мсье Робина рисует пастозными красками картину грядущих ужасов, один мазок нелепее другого, на радость разрушительным болтунам-дэкадентам. Вот, изволите видеть:

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- война в которой принимает участие все цивилизованные государства,

- тесные чадные города, где люди сплюснуты, наподобие паюсной икры в бочке, где даже метры жилищной площади не принадлежат вам,

- чудовищные спруты- государства, где царствует право тайных канцелярий располагать по усмотрению жизнью граждан и устилать землю их трупами,

- Лондон 1965 года, где число экипажей и лошадей достигло такого количества, что население задыхается от миазмов навоза,

- грядущее падение нравов, когда девичья честь считается психической болезнью,

- разнузданный кинизм и повальная продажность всех слоёв населения,

- вакханалия пошлости и своекорыстия,

- материнство и девство, выставленные на торги,

- невиданные прежде болезни,

- эрозии почв, пересыхание морей,

- суррогаты музыки и литературы для одномерных заплывших душевным жиром душ,

- и отравляющие газы – что и вовсе невозможно – ведь любой газ, распылённый над армией или гражданским населением, немедленно улетучится в воздух.

Но мы надеемся, что в ХХ веке даже огнестрельное оружие станет служить лишь охотникам да коллекционерам. Посмеемся же над траурной фантазией и скажем:

“Месье Робина, оставьте свои страшные святочные сказки старым нянькам. Грядёт Великий Двадцатый Век и новое вино не наливают в старые мехи. Пусть смертоносные выстрелы века XIX навсегда канут в Лету под жизнерадостные пиршественные клики и бескровную канонаду корковых пробок из бутылок игристых вин!” 

Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/ni-voyn-ni-boli-ni-stradaniy-gryadushchiy-hh-vek-v-prognozah-pisateley

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