И под Владимирской Русью будем понимать всю ту огромную Империю в границах 19 века, существование которой уже никто не оспорит.

Значимых доказательств её существования нет. Ну и не будем тратить на неё время и перейдём несколько к другой теме.

Действительно, Владимирская Русь, так же как и Киевская, имеет все права на существование, но является не менее абстрактным государственным образованием, чем все другие подобные образования того времени.

Как вы уже наверное поняли по главному фото, речь пойдёт совсем не об отечественной истории, и очень посредственно об искусстве.

Те читатели, юность которых застала 80-е года прошлого века, наверняка очень хорошо помнят творчество легендарной группы "Чёрный кофе" или как минимум слышали о ней.

Несмотря на полное отсутствие в то время шоу-бизнеса как такового с его назойливым продвижением исполнителя в массы эта группа за короткий срок набрала обороты и вошла в топ исполнителей того жанра, и как-то внезапно пропала вместе с ушедшим Советским Союзом.

Из примечательного об этой группе можно сказать то, что солист и каждый её музыкант в период 1987-89 годов знали своё дело, и каждый достойно занимал своё место. Соло-гитариста этой группы, который в юном возрасте достиг творческих высот и рано ушёл из жизни, по некоторым оценкам в этом жанре не переплюнул ещё никто.

Знаменитый хит группы "Владимирская Русь" гремел славой на весь СССР и играл в то время из всех подворотен и на всех андерграундных тусовках. И не только этот хит, в этой группе больше половины хитов были ведущими и до сих пор их можно с удовольствием послушать.

Читателям молодого возраста, прежде чем читать дальше, рекомендую прослушать тот самый хит "Владимирская Русь", благо в 21 веке это сделать несложно. Времени это займёт немного, но значительно облегчит понимание написанного ниже.

Как вы наверное уже догадались, речь пойдёт не о богатстве аранжировок, а о поэтическом наполнении этой песни.

Автор стихов к этой песне, кстати, и ныне здравствует. Примечательно то, что он имеет инженерное образование и закончил институт связи. Вроде бы ничего не говорящая деталь, но отложим её в памяти и перейдём к стихам той песни. Кто не может её прослушать, процитируем фрагмент.

Деревянные церкви Руси

Перекошены древние стены

Подойди и о многом спроси

В этих срубах есть сердце и вены Заколочено накрест окно

Молчаливо убого убранство

Hо зато старым стенам дано

Мерить душу с простым постоянством Левитан оставался один

Если кисть замирала с тоской

И тогда среди многих картин

Вдруг рождалось над вечным покоем …………

Левитан – это отдельная история, человек он был сложный и деревянных церквей не писал (знатоки, поправьте). Но не будем заниматься нездоровым критиканством поэтического труда и обратим внимание на самый первый абзац. Какие сердце и вены могли быть в деревянных срубах?

В 20 веке, при прослушивании песни невольно закрадывалась мысль о своеобразности музы, посещающей поэта. Откуда в этих обветшалых срубах могли быть такие органы?

Один такой обветшалый сруб стоял в то время на всеобщем обозрении и к нему даже водили экскурсии, и на полном серьёзе заявляли, что это церковь 16 века, которая чудом как сохранилась в водовороте всем известных исторических событий.

Но сейчас, занимаясь переборкой оцифрованных исторических архивов, невольно начинаешь понимать, что аллегории поэта в данном случае – не совсем плод его болезненной фантазии.

Красноярск. Часовня на берегу Енисея. Конец 19 века

Это то самое свято место, которое, как известно, пусто не бывает. Географически это место не имеет никаких уникальных свойств. Просто на нём выстроили подобие некоего храма из дерева.

Для приезда высоких гостей подобные храмы строили всегда и везде. Похожее деревянное сооружение когда-то стояло на берегу моря в Ялте, пока его не заменили на капитальную церковь, уже во 2-й половине 19 века.

Его назначение в настоящее время понять достаточно сложно. Предположительно, проходя через такой храм, человек получал некий заряд благости, или эйфории (она же эфирия – не суть важно).

Сейчас этот обычай заменили подношением хлеба-соли. Неужели в такой конструкции могут быть сердце и вены? Но сам факт выделения благости уже настораживает. Включаем логику и начинаем решать эту задачу не из лёгких, а именно поиск сердца и вен в деревянных конструкциях 19 века. Где они там могут быть?

Чита, сельскохозяйственная выставка, конец 19 века

Это аналогичная конструкция, но без какого-либо религиозного назначения. Обычный павильон для музыкантов. Только в отличие от своих европейских аналогов, сделан почти полностью из дерева.

Даже шпиль вверху выполнен из древесины, что отчётливо видно. Что это? Бутафорское подражание европейской моде или мы что-то про эти конструкции не знаем?

Николаевск-на-Амуре, пристань. Конец 19 века

Очевидно, та же конструкция, но в несколько упрощённом виде – храм превращён в арку. Другими словами, количество ног храма с четырёх сократили до двух. Тем не менее, шпиль остался в неизменном виде.

И эта конструкция точно предназначена для того, чтобы сквозь неё проходили. Зачем на такой наипростейшей пристани такой изыск? На всякий случай, для приезда высоких гостей?

Не похоже.

И сбивает с толку высокая перекладина, которая стоит на краю пристани. Для чего она нужна? Молниеотводов, тем более из дерева, ни тогда, ни сейчас не изобрели.

Благовещенск, 1870 год

Но как ни странно, почти при всех домах в населённых пунктах Приамурья стоят эти самые жерди, причём у некоторых домов их даже несколько. Давайте посмотрим крупным планом на одну из них.

Ни дать, ни взять обычная деревянная жердь с набалдашником на конце, и даже не металлический ланцет, который был описан здесь. Вот именно, с на-бал-дашником.

Забайкалье, Баргузинский уезд, курорт Горячинск (современная Бурятия), конец 19 века

Как там по Вилли Токареву – В тайге зимой балдоха светит, но не греет… Интересно, сам он сочинил слова или переиздал народную песню, написанную тогда, когда эти балдохи ещё светили? Сейчас в официальном языке от этого слова осталась только сказка Пушкина, но феня, как ни странно, сохранила всё.

Но как мог светить этот набалдашник, если и на этом фото отчётливо видно, что он стоит на простой деревянной палке?

Секрет, однако. А где же тут сердце и вены? Ну тут скорее уже рука, нога или что-нибудь ещё из конечностей (русский народ, кстати, именно так этот предмет и ассоциировал, ничего не поделать).

Чита. Конец 19 века

Хабаровка. Конец 19 века

Как видим, все деревни были с лампочками, но не Ильича. И проблем с ночным уличным освещением не было совсем. Профессия болдыря, наверное, в деревнях ценилась не менее чем профессия кузнеца. Впрочем, в то время все профессии были уважаемыми.



Благовещенск, конец 19 века

Как видим, наши с позволения сказать болды просто прибивали к стене, иногда ради этого делая прореху в крыше. Кровля тоже была из дерева. Каким же таким секретом обладало дерево как стройматериал, что на нём горели подобного рода светильники?

Нерчинск. Сад Бутина. Конец 19 века

Всем известно, что дерево как стройматериал обладает низкой износостойкостью и огнестойкостью. В связи с этим из него практически никогда не делали жилые дома те люди, кто мог себе позволить сделать дом например из кирпича.

Но в простонародии деревянные дома были очень распространены, в первую очередь из-за доступности дерева и лёгкости его обработки.

Несмотря на то, что пожары были одной из главных бед, плотность застройки деревянными домами в городах была очень высокой. Ну и вследствие дешевизны и доступности из дерева делали все казённые здания и сооружения.

Хабаровка. Триумфальная арка в честь приезда Императора, 1896 год

Пристанционная церковь на ст. Магдагачи Амурской жд, конец 19 века

Двуклассная школа в г.Алексеевск (ныне г. Свободный Амурской обл.), конец 19 века

Как видим, ничего необычного. Таких зданий по всей стране ещё сохранилось немало, разве что балды с них давно поснимали. Делали такие дома явно не с расчётом того, что они пройдут сквозь века.

Просто так исторически сложилось. Не исключено, что эти дома делали временно, когда осваивали эти края. Не исключено, что не просто осваивали, а отстраивали заново после какого-то природного события.

Вряд ли в Сибири в то время не было глины для производства кирпича. Просто строители сделали здания первой очереди из того материала, который было проще всего достать, т.е. дерева. И они знали какой-то его секрет. Но вот какой?

Томск. Железнодорожный вокзал. Начало 20 века

У плотников 19 века создать обведённую деталь называлось "расщеперить". Это сейчас данное слово обозначает в фене демонстрацию распальцовки, а тогда это был вполне обычный строительный термин.

Из этого можно как минимум констатировать, что феня сохранила ту самую русскую культуру, которая была утрачена в связи с глобализацией. А собственно, для чего была нужна эта деталь? Неужели для красоты?

Томск. Открытие железнодорожного вокзала. Конец 19 века

Филигранность ажурной резьбы на казённом здании поражает. Неужели это всё для обычной эстетики? Что-то тут не так, особенно на крыше здания. Будем считать, что показалось, и смотрим следующее фото.

Здание детского приюта. Алексеевск (ныне г.Свободный Амурской обл.), конец 19 века

Кто-нибудь видит необычное в этом здании? Если нет, прилагаю крупный план.

Похоже, нет, не показалось. Прмо на кровле стоит конструкция из дерева, назначение которой с практической точки зрения плотника не объяснить никак. И слева не хватает одной шпилевидной детали, которая на таких зданиях в этом месте присутствует всегда.

Иркутск. Здание летнего театра. Конец 19 века

Получаем, что толстая деталь из дерева и тонкая из железа имели какие-то идентичные характеристики? Вывод только такой. Ну и заодно можете отмотать назад и посмотреть здание с двумя балдами в Благовещенске.

Деревянный парапет на этом здании сделан явно не для защиты от падения снега, да и не знали в России того времени таких изысков. Тут всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Едем дальше.

Пермский край. Здание заводского клуба. Конец 19 века

Как видим, всё то же самое. Разве что материал кровли остался железным, а всё остальное вопреки традициям европейской архитектуры сделано из дерева. Даже обведённые участки. Интересно, а что же там присутствует в той самой надстройке над крыльцом? Неужели то самое сердце, от которого идут обведённые вены?

Кунгур. Здание музея общества пчеловодов. Конец 19 века

Увы, таких зданий в первозданном виде уже не найти. Тут бы точно нашлись сердца и вены, но… увы. Так где же их искать?

Попалась в руки интересная книга 1975 года выпуска.

Ничего необычного, в СССР такие книги выпускали пачками практически в каждом городе, имеющем свою историю. В подобных книжках воспевали красоту архитектуры прошлых веков, при этом подробно её каталогизируя.

И в этой книге приведены все шедевры местной деревянной архитектуры с подробным указанием адресов. Авторы не знали, что через 50 лет появятся базы данных, где на электронной карте можно будет идентифицировать эти здания и сразу же скачать все фото за всю историю этих зданий. Интересно было бы сравнить, а что там было?

Томск, здание по адресу ул.Красноармейская, д.67а, 1975 год

Томск, здание по адресу ул.Красноармейская, д.67а, 1942 год

Томск, здание по адресу ул.Красноармейская, д.67а, 1962 год

Ничего неестественного не находите, ну кроме разграбленного верхнего помещения в 1962 году? Если нет, то все надстройки над крышей имеют другую форму куполов. Наверное, были там когда-то сердца, но только вырвали их во время забытой сейчас одной из многих социалистических кампаний 1960-х годов.

Неспроста этот дом стоит в удручающем виде. Отреставрировали как надо, ну и заодно подменили то, до чего не дошли руки до войны. Кстати, в той же книге описаны и другие старинные здания из Томска. На них примерно одна и та же картина.

Обратите внимание на обведённую деталь. Что это? А это и есть то самое, что находилось внутри тех самых пристроек и над чем всегда возвышалась балда. И что сейчас отсутствует на таких домах везде, где они ещё остались.

И даже все архивы подчищены. Вот оно, то самое сердце. И у зданий их могло быть несколько. Именно эти сердца обеспечивали деревянному дому тот самый микроклимат. Впрочем, и каменному дому тоже. А где же тогда вены деревянных домов? Как ни странно, у всех на виду.

Томск, здание по адресу ул.Красноармейская, д.67а, 1975 год

Вот они, те самые деревянные кружева, которые охватывают деревянные дома как каппиляры в человеческом теле. Их уничтожать не решались, разве что содрали балду и заменили те самые сердечки на бутафорские.

Ну и в итоге мы имеем … слегка выпотрошенную мумию. Увы. Ну или целую страну мумий, если так будет угодно.

Мастерская по производству амальгамы, конец 19 века

А это то место, где производили те самые сердца. Хоть и в аннотации написано, что это добыча золота, по ряду признаков можно идентифицировать производство амальгамы. Именно тут и трудились те самые болдыри.

Ну а нам остаётся прослушать ещё один хит группы "Чёрный кофе" про металл, излучающий свет, и всё понять. Автор песен явно что-то знал, неспроста же он имел инженерное образование. Честь ему и хвала.

Как там в песне поётся – подойди и о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вены… Нет у них сердец. Вырвали. И если о чём нибудь их спросите, то вряд ли что-то скажут. А особо одарённых, которым на форумах альтернативщиков пишут заметки с капслоком в заголовке, наверное ещё и обматерят. И есть за что.

tech_dancer

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