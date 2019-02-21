Политик разъяснил слова Порошенко о стремлении РФ ко «второй версии СССР»
17:55. 21 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: Радио Sputnik
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность». Об этом, как сообщает RT, сказано на сайте главы украинского государства.
Отмечается, что соответствующее заявление Петр Порошенко сделал в ходе встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.
«Цель Кремля – уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», – сказал он.
Порошенко также поблагодарил Туска и ЕС за поддержку Украины.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова президента Украины.
«Это очередное предвыборное заявление Порошенко, который считает, что резкие и громкие слова плюс военная форма – которая, кстати, неуклюже на нем сидит – поднимут ему рейтинг и помогут победить на грядущих выборах. При этом он только творчески развивает то, что уже используют в информационной войне американцы. Давайте вспомним, что их политики неоднократно обвиняли нас в желании восстановить не только Советский Союз, но и Российскую империю. А Порошенко не говорит про Российскую империю только потому, что в составе империи не было никакой Украины, и его слова выглядели бы слишком нелепо», – сказал Николай Стариков.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов – 44. Лидером предвыборного рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг главы государства Петра Порошенко составляет около 14%.
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/club/100772