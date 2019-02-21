Главная » Новости Украины и Новороссии

Политик разъяснил слова Порошенко о стремлении РФ ко «второй версии СССР»

17:55. 21 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Радио Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность». Об этом, как сообщает RT, сказано на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что соответствующее заявление Петр Порошенко сделал в ходе встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.
«Цель Кремля – ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», – ​​сказал он.
Порошенко также поблагодарил Туска и ЕС за поддержку Украины.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова президента Украины.
«Это очередное предвыборное заявление Порошенко, который считает, что резкие и громкие слова плюс военная форма – которая, кстати, неуклюже на нем сидит – поднимут ему рейтинг и помогут победить на грядущих выборах. При этом он только творчески развивает то, что уже используют в информационной войне американцы. Давайте вспомним, что их политики неоднократно обвиняли нас в желании восстановить не только Советский Союз, но и Российскую империю. А Порошенко не говорит про Российскую империю только потому, что в составе империи не было никакой Украины, и его слова выглядели бы слишком нелепо», – сказал Николай Стариков.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов – 44. Лидером предвыборного рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг главы государства Петра Порошенко составляет около 14%.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/100772

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 04 января 2019
...судебный приказ и разъяснить, что заявленные ...информационной политики Украины. Министерство информационной политики Незалежной...Khaki]» Сергея Сайгона По словам Порошенко, большую часть его ...стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей», — заключил Порошенко...
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2015
...Крым и обратно.По словам Порошенко, определение модели дальнейших... самостоятельно определять экономическую политику. Но для этого... доверчивому населению Украины разъяснялось, почему надо выходить...Европейская Украина», в своем стремлении показать, что она ...
Новости Украины и Новороссии 06 июля 2017
... Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать ... что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией... в Донбассе. Дипломат также разъяснил слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона по...
Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2016
... договоренности и её стремление по проведению ультимативного ... суверенную социально-экономическую политику и сохранять доверие ...и торговли, которое разъясняет детали принятого правительством решения... - подчеркнул он. По словам Порошенко, в связи с тем,...
Парадокс Темнейшего
...адрес перепуганного до смерти Порошенко. Надо отдать должное ... ней США. Иными словами, Кремль избавился от .... Угроза заключена в стремлении Америки удержать долларовую гегемонию...российские политики дают бесконечные интервью и пресс-конференции, разъясняя ...
Новости Украины и Новороссии 15 мая 2015
..., что слова украинского президента Петра Порошенко о присутствии...является «компромиссом между стремлением Украины снизить задолженность и... поездок госссекретаря США, разъяснив, какие места ему... если самый адекватный политик из всего украинского establishment...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>