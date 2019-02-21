Политик разъяснил слова Порошенко о стремлении РФ ко «второй версии СССР»

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова президента Украины.

«Это очередное предвыборное заявление Порошенко, который считает, что резкие и громкие слова плюс военная форма – которая, кстати, неуклюже на нем сидит – поднимут ему рейтинг и помогут победить на грядущих выборах. При этом он только творчески развивает то, что уже используют в информационной войне американцы. Давайте вспомним, что их политики неоднократно обвиняли нас в желании восстановить не только Советский Союз, но и Российскую империю. А Порошенко не говорит про Российскую империю только потому, что в составе империи не было никакой Украины, и его слова выглядели бы слишком нелепо», – сказал Николай Стариков.