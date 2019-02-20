Никто из стран, хранящих золото в Америке, не получит его обратно
Валентин Катасонов о закулисных играх «хозяев денег»
Тема золота сегодня популярна. СМИ сообщают нам о стремительном наращивании золотого резерва Банком России и Центробанками ещё нескольких стран, о возвращении Германией части своего золотого запаса из хранилищ США, об отказе Банка Англии вернуть Венесуэле законно ей принадлежащий драгоценный металл, об угрозах Вашингтона в адрес России и Турции экономическими санкциями в случае покупки ими золота Венесуэлы и т. п. Однако никто из хранящих в США золото не получит его обратно, потому что золотых запасов больше не существует.
Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы и конкурентная борьба между государствами? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nikto-iz-stran-hranyaschih-zoloto-v-amerike-ne-poluchit-ego-obratno
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как живёт Германия:
https://www.nv-online.info/2019/02/18/pozvonite-v-skoruyu-s-temperaturoj-40-poluchite-shtraf-za-lozhnyj-vyzov-beloruska-o-germanii.html
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интересная ссылочка и наверняка должна быть поучительной. немцы вас, славян, полвека назад косили миллионами, а теперь ваши бабы перед ними ласты расклеивают. просто феерия идиотизма. вы же таким образом теряете свой генофонд. ферштейн? воспитывайте своих девочек правильно
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Если где то убыло золото, то где то оно обязательно появилось. Ведь вышеупомянутые национальные банки кому то же продавали своё золото. Надеюсь, что в следующем видео Валентин Катасонов расскажет, кто же всё таки покупал это золото.