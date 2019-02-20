Никто из стран, хранящих золото в Америке, не получит его обратно

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о закулисных играх «хозяев денег»

Тема золота сегодня популярна. СМИ сообщают нам о стремительном наращивании золотого резерва Банком России и Центробанками ещё нескольких стран, о возвращении Германией части своего золотого запаса из хранилищ США, об отказе Банка Англии вернуть Венесуэле законно ей принадлежащий драгоценный металл, об угрозах Вашингтона в адрес России и Турции экономическими санкциями в случае покупки ими золота Венесуэлы и т. п. Однако никто из хранящих в США золото не получит его обратно, потому что золотых запасов больше не существует.



Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы и конкурентная борьба между государствами? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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