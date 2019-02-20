Мерзлота как последствие катастрофы и потопа. (Свидетельства очевидцев).

Цель создания этой видео-статьи, познакомить зрителей со свидетельствами очевидцев, которые рассказали как произошло образование мерзлоты 400 лет назад, в результате глобальной катастрофы и потопа. Что повлекло за собой изменения карт местности по всей Земле, гибель мамонтов и глобальную смену климата.

В статье рассмотрены не только свидетельства очевидцев катастрофы, но и карты за 200 лет, которые показывают изменения карт суши и водных просторов по всей Земле. Также показаны летописи, и многочисленные свидетельства изменения климата, и глобальных бедствий охвативший практически весь мир в 17 веке.

Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.