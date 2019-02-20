Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Мерзлота как последствие катастрофы и потопа. (Свидетельства очевидцев).

13:59. 20 февраля 2019 Просмотров - 246 Один комментарий Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи, познакомить зрителей со свидетельствами очевидцев, которые рассказали как произошло образование мерзлоты 400 лет назад, в результате глобальной катастрофы и потопа. Что повлекло за собой изменения карт местности по всей Земле, гибель мамонтов и глобальную смену климата.

 В статье рассмотрены не только свидетельства очевидцев катастрофы, но и карты за 200 лет, которые показывают изменения карт суши и водных просторов по всей Земле. Также показаны летописи, и многочисленные свидетельства изменения климата, и глобальных бедствий охвативший практически весь мир в 17 веке.

 Все остальные подробности в видео: 

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/merzlota-kak-posledstvie-katastrofy-i-potopa-svidetelstva-ochevidcev

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
В. Максименков. Мерзлота как последствие катастрофы и потопа. Свидетельства очевидцев
До чего же всё-таки светлая голова у Виктора Максименкова!
Почему произошёл Всемирный Потоп
...Всемирного Потопа и последствия этой катастрофы можно прочитав статью «Всемирный Потоп: причины и последствия», ... метеорита вполне мог выглядеть, как огненный змей. И последнее.... не образуются”... В вечной мерзлоте Аляски... можно встретить... свидетельство...
Ещё раз о "вечной" мерзлоте
...лежало в мерзлоте десятки тысяч лет, как нас пытаются убедить. Катастрофа, которая ...Вечной мерзлоты. ТРИ Полюса ДВА Потопа.» По его версии причиной мерзлоты являются последствия ..., при котором в момент катастрофы мерзлота образовалась именно на глубине, ...
Факты о потопе. Часть 2.
... и привела к глобальной катастрофе***В Германии при рытье ...Дальше можете себе представить какие последствия. Я еще не упомянул... после потопа появилась радуга, как доказательство, что потопа больше не... причины появления вечной мерзлоты и самого потопаoleg ...
Метангидратная катастрофа и Дарданов Потоп
...метана с теми же последствиями ученые видят в Пермском... пока неясными для меня последствиями.Проблема с лишним водородом:... геоиде:- идет как раз в зоне вечной мерзлоты;- и продолжается...этапе Дарданова Потопа:Это обязан быть завершающий этап катастрофы: Земля ...
Почему Якутия и северная Сибирь стали кладбищем мамонтов, и где научное объяснение этому факту?
...интернет-сообщества альтернативной истории, о последствиях потопа, несомненно бывшего не так ...России находится в зоне "вечной мерзлоты". Как это согласуется с утверждением, что... в объёме. <...> ДАТИРОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ КАТАСТРОФЫ Около 90 затонувших вместе с...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>