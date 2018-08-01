Ещё раз о “вечной” мерзлоте

Читатели прислали< ![CDATA[ ]]> ролик с очередной теорией о возникновении «вечной» мерзлоты< ![CDATA[]]>. Мне эта тема тоже уже давно не даёт покоя, поскольку имеющиеся факты никак не сходятся с предлагаемыми теориями. Поэтому я решил хоть немного систематизировать имеющуюся информацию, чтобы обосновать несостоятельность хотя бы некоторых из предлагаемых версий.

Для начала перечислим основные факты о многолетней мерзлоте, которые более-менее достоверны и многократно подтверждены:

1. Глубина промерзания грунта может достигать 900 метров (встречается упоминание о глубине мерзлоты до 1200 метров).

2. Наибольшая площадь, < ![CDATA[ ]]> покрытая многолетней мерзлотой находится в Сибири< ![CDATA[]]>. Также зоны вечной мерзлоты имеются в Северной Америке. А вот в Южном полушарии, за исключением Антарктиды, зон вечной мерзлоты нет. В данном случае я не рассматриваю высокогорные районы, например те же Гималаи или Анды, где также имеются промороженные участки грунта, но там причина их образования вполне понятна и особых вопросов не вызывает.

3. Вечная мерзлота постепенно оттаивает и площадь, которую она покрывает, постоянно сокращается как у нас в Сибири, так и в Северной Америке.

4. Имеются многочисленные находки трупов животных, которые были заморожены в вечной мерзлоте и сейчас оттаяли. При этом некоторые из найденных трупов достаточно хорошо сохранились. Также имеются находки трупов, у которых внутри пищеварительной системы были найдены остатки не переваренной пищи, либо те же трупы мамонтов с травой во рту.

5. Местные народы использовали мясо из оттаявших трупов животных, в том числе мамонтов, в качестве пищи для себя или для своих собак.

Теперь рассмотрим официальную версию возникновения вечной мерзлоты. Утверждается, что это последствия так называемых «ледниковых периодов», когда на Земле наблюдалось похолодание и снижение среднегодовых температур до заметно более низких значений, чем сейчас. Чтобы грунт начал промерзать, необходимо, чтобы среднегодовая температура была ниже 0 градусов. Возраст мерзлоты в некоторых районах оценивают в 1 -1.5 млн. лет, но в основном утверждается, что последнее серьёзное похолодание, которое и сформировало современные контуры многолетней мерзлоты, было около 10 тыс. лет назад.

Почему речь заходит о миллионах лет? А потому, что существует такие понятия как теплоёмкость и теплопроводность вещества. Даже если вы резко охладите поверхность до абсолютного нуля, большая масса вещества не сможет сразу охладиться по всему объёму. В уже упоминавшейся < ![CDATA[ ]]> статье про многолетнюю мерзлоту< ![CDATA[]]> есть таблица «Глубина промерзания при средних отрицательных температурах в течение», из которой следует, что для промерзания на глубину 687,7 метров необходимо, чтобы среднегодовая температура была ниже 0 градусов Цельсия 775 тысяч лет. Кстати, подобная продолжительность «ледникового периода» сама по себе уже ставит крест на официальной версии, поскольку других фактов, которые бы подтверждали, что на Земле был настолько длительный ледниковый период, нет. Скорее всего эту сказку выдумали как раз для того, чтобы хоть как-то объяснить причины появления вечной мерзлоты на большой глубине.

Но у нас есть ещё найденные трупы животных, которые не просто хорошо сохранились. Наличие не переваренных остатков пищи не только в пищеварительной системе, но и во рту, говорит о том, что они замёрзли очень быстро. То есть, это не было постепенным похолоданием, когда зима становилась всё длиннее, а лето всё короче. Если бы те же мамонты замёрзли в зимние морозы, то никакой травы во рту у них быть не могло.

Второй важный момент состоит в том, что найденные трупы до их оттаивания не имеют признаков трупного разложения. Именно по этой причине мясо с этих трупов может быть использовано в пищу. Но это означает, что после замерзания эти трупы больше никогда не размораживались! Иначе в первое же лето, независимо от его продолжительности, оттаявшие трупы должны были начать разлагаться. Один только этот факт доказывает, что похолодание носило катастрофический характер и никак не связано с циклическим изменением температуры в зависимости от времени года.

То, что мясо с трупов замёрзших животных пригодно в пищу также говорит о том, что оно не лежало в мерзлоте десятки тысяч лет, как нас пытаются убедить. Катастрофа, которая заморозила мамонтов, произошла сравнительно недавно, от 300 до 500 лет назад. Тут фокус в том, что даже в замороженном виде мясо и другие органические ткани всё равно теряют свои свойства и изменяются. То, что микроорганизмы не могут развиваться в данном мясе из-за низких температур ещё не означает, что сами белковые молекулы не будут разрушаться под действием времени и низких температур.

Какие у нас ещё есть варианты?

Сторонники «эффекта Джанибекова», который якобы должен был вызвать либо переворот Земного шара, либо его частичное смещение от исходного состояния, выдвигают версию, согласно которой инерционная волна, которая в случае проворачивания Земной коры должна была прокатиться по материкам, вынесла на сушу так называемые < ![CDATA[ ]]> метангидраты< ![CDATA[]]>. Особенность данных соединений состоит в том, что они стабильны только при высоком давлении, которое имеется на большой глубине в океанах. Если же их поднять на поверхность, то они начинают интенсивно разлагаться на составляющий их газ и воду с интенсивным поглощением тепла.

Не касаясь собственно «эффекта Джанибекова», давайте рассмотрим метангидратную версию образования многолетней мерзлоты.

Если инерционной волной на материк было выброшено такое количество метангидратов, которое при разложении было способно сформировать многолетнюю мерзлоту на такой огромной территории, то где тот метан, который выделился при их разложении?! Его процентное содержание в атмосфере должно быть не просто большим, а очень большим. < ![CDATA[ ]]> По факту же содержание метана в атмосфере< ![CDATA[]]> всего около 0.0002%.

Кроме того, попадание метангидратов на поверхность материков и их последующее разложение не объясняет промерзание грунта на большую глубину. Данный процесс был катастрофическим, а значит быстрым и должен был закончиться за несколько дней, максимум недель. За это время грунт просто физически бы не успел промёрзнуть на ту глубину, которую мы по факту наблюдаем.

Также у меня есть большие сомнения, что метангидраты могли быть перенесены водой внутрь материка на большое расстояние. Дело в том, что разложение метангидратов начинается не когда они оказываются на суше, а когда понижается внешнее давление. Следовательно, они должны были начать разлагаться ещё в океане, когда оказались в верхних слоях воды. В результате вода, в которой находились метангидраты, должна была замёрзнуть на мелководье возле берега ещё до того, как она успела бы вынести неразложившиеся метангидраты в глубь материка. В итоге мы должны были получить ледяные стены вдоль побережий океана, а не многолетнюю мерзлоту далеко в центре Сибири.

Ещё одну версию образования многолетней мерзлоты выдвинул Олег Павлюченко в ролике < ![CDATA[ ]]> «СТРАШНАЯ тайна Вечной мерзлоты. ТРИ Полюса ДВА Потопа.»< ![CDATA[]]>

По его версии причиной мерзлоты являются последствия после столкновения Земли с одной из якобы существовавших дополнительных спутников Земли помимо сегодняшней Луны. В месте столкновения атмосфера Земли была выдавлена в стороны и «в образовавшуюся воронку хлынул космический холод».

Опять же, в данный момент мы не рассматриваем состоятельность самой версии трёх спутников и разрушения двух из них, которую продвигает Олег Павлюченко, в конце концов столкновение могло произойти с объектом, которых не был спутником Земли, тем более, что именно такой вариант я рассматриваю в своей работе < ![CDATA[ ]]> «Другая история Земли»< ![CDATA[]]>. Давайте выясним, возможен ли предлагаемый Олегом процесс с физической точки зрения?

Для начала следует сказать о том, что тепло может быть отдано телом либо в виде теплового излучения в окружающую среду, либо при непосредственном контакте горячего вещества с холодным. При этом чем больше теплоёмкость холодного вещества, тем больше тепла оно сможет забрать у горячего. А чем больше теплопроводность, тем быстрее этот процесс произойдёт. Так вот, если у нас по каким-то причинам в атмосфере Земли образуется «воронка», то ничего из космоса туда «хлынуть» не может, поскольку в космосе у нас наблюдается космический вакуум, то есть, практически полное отсутствие вещества. Поэтому охлаждение Земли в этом случае будет идти только за счёт теплового излучения с поверхности. Самая большая проблема при проектировании космических аппаратов, это как раз их эффективное охлаждение, поскольку классические холодильные установки по принципу теплового насоса в вакууме просто не работают.

Вторая проблема, с которой сталкивается предлагаемая версия, ровно та же самая, что и в случае с выбросом метангидратов на поверхность материка. Время, в течении которого будет существовать подобная «воронка» будет очень и очень коротким. То есть, грунт просто не успеет промёрзнуть на необходимую глубину за это время. И это не считая того, что при столкновении с крупным космическим объектом в месте столкновения должно было выделиться огромное количество тепла от удара.

В комментарии под данным роликом я пытался предложить ещё одну версию. Суть её в том, что столкновение могло произойти не с твёрдым космическим объектом, а с огромной кометой, которая состояла из замёрзшего газа, например азота. Почему именно азота? А потому, что это должен быть один из газов, которого и так много в атмосфере. Иначе бы наличие этого газа в атмосфере мы должны были сейчас наблюдать. А в случае с азотом, которого в атмосфере и так 78%, его количество увеличиться на доли процента.

Также несомненно, что часть вещества упавшего объекта должна была испариться при столкновении с поверхностью Земли. Но тут всё зависит от траектории соударения и размеров объекта. Если объекты не сталкивались лоб в лоб, а сближались на сравнительно небольшой скорости на почти параллельных траекториях, а комета была достаточно большой, то сила соударения будет недостаточной, чтобы испарить всё вещество кометы в момент удара. Поэтому тот объём вещества кометы, который не испарился в момент удара, должен был сначала растаять, превратившись в жидкий азот и залив достаточно большую площадь. При этом необходимо помнить о том, что температура плавления азота составляет -209,86 градусов Цельсия. А потом, по мере дальнейшего нагревания до -195,75, выкипеть и перейти в газообразное состояние.

Данная версия на тот момент казалась мне вполне убедительной, но сейчас, по мере изучения темы, я понимаю, что она также несостоятельна. Во-первых, жидкий азот имеет очень маленькую теплоёмкость, а также удельную теплоёмкость плавления и кипения. То есть, чтобы растопить, а затем испарить застывший азот требуется сравнительно мало тепла. Поэтому для промораживания слоя грунта в несколько сот метров на достаточно большой площади потребовалось бы гигантское количество застывшего азота. Но таких огромных газовых комет нам неизвестно. Да и вообще не факт, что подобные объекты могут существовать. Кроме того, столкновение с подобным объектом должно было вызвать гораздо более сильные последствия, чем просто мерзлота, и оставить хорошо видимые следы столкновения на поверхности Земли.

А во-вторых, у нас возникает всё та же проблема, которую мы уже выявили у предыдущих версий. Время, в течение которого охлаждённое вещество кометы могло воздействовать на поверхность Земли, было слишком коротким, чтобы успеть проморозить грунт на наблюдаемую глубину почти в километр.

Просматривая в очередной раз < ![CDATA[ ]]> материалы по данной теме< ![CDATA[]]>, я неожиданно для себя наткнулся на фрагмент, благодаря которому у меня родилась новая гипотеза образования многолетней мерзлоты. Вот этот фрагмент:

«В 1940-е годы советские учёные высказывают гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты (Стрижов, Мохнаткин, Черский). В 1960-е годы они же обнаруживают первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. Одновременно с этим возможность образования и существования гидратов в природных условиях находит лабораторное подтверждение (Макогон).

С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. По различным оценкам, запасы земных углеводородов в гидратах составляют от 1,8·105 до 7,6·109 км³[2]. Выясняется их широкое распространение в океанах и криолитозоне материков, нестабильность при повышении температуры и понижении давления.

В 1969 г. началась разработка Мессояхского месторождения в Сибири, где, как считается, впервые удалось (по чистой случайности) извлечь природный газ непосредственно из гидратов (до 36 % от общего объёма добычи по состоянию на 1990 г.)»

Таким образом, то, что в недрах Земли имеются значительные объёмы метангидратов, является установленным научным фактом, который имеет весьма важное практическое значение. Если у нас произошла планетарная катастрофа, которая вызвала деформацию Земной коры и образование внутри неё разломов и внутренних пустот, то это должно было привести к падению давления, а значит и к запуску процесса разложения залежей метангидратов внутри Земли. В результате этого процесса у нас должен был выделиться в большом объёме метан, а также вода.

Есть у нас подземные запасы метана? Да, конечно! Именно их уже много лет мы качаем и продаём на Запад на Ямале, причём как раз в районе вечной мерзлоты, чуть ли не в её эпицентре.

А есть ли у нас внутри Земли замёрзшие объёмы воды? Оказывается тоже есть! < ![CDATA[ ]]> Читаем< ![CDATA[]]>:

«Криолитозона — верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной температурой пород и почв и наличием или возможностью существования подземных льдов.

Сам термин — «криолитозона» — свидетельствует о том, что основным породообразующим минералом в ней является лед (в виде пластов, жил), а также лед-цемент, «связывающий» рыхлые осадочные породы.

Наиболее достоверно максимальная мощность криолитозоны (820 м) была установлена в конце 80-х г. на Андылахском газоконденсатном месторождении. С. А. Берковченко в пределах Вилюйской синеклизы проводил региональные работы — прямые температурные измерения в значительном количестве скважин, многие из которых не эксплуатировались более 10 лет (законсервированные «выстоявшиеся» поисково-разведочные скважины, заполненные сразу после бурения соляркой или раствором хлористого кальция, с восстановленным температурным режимом)»

Правда в конце «официалы» не смогли удержаться и приписали: «Криолитозона является, по всей вероятности, продуктом значительных плейстоценовых похолоданий климата в Северном полушарии.» Мысль о том, что это последствия разложения метангидратов, которые в количестве имеются там же, им почему-то в голову не приходит.

У данной версии есть ещё один важный плюс. Она хорошо объясняет, почему многолетняя мерзлота достигает больших глубин и как это могло произойти за очень короткое время. На самом деле всё очень просто! Не было никакого «промерзания от поверхности вглубь». Разложение метангидратов, а значит и промерзание грунта, шло сразу по всей глубине одновременно. Мало того, я вполне допускаю вариант, при котором в момент катастрофы мерзлота образовалась именно на глубине, в толще Земли, а на поверхность вышла не в момент катастрофы, а через некоторое время, заморозив всё вокруг. Сейчас же происходит постепенный процесс восстановления и оттаивания, при котором промороженная область постепенно смещается вверх и уменьшается по площади. При этом чем дальше, тем быстрее будет идти этот процесс. Но самое интересное начнётся, когда этот процесс окончательно завершиться, поскольку сейчас область многолетней мерзлоты вносит существенный вклад в общий температурный баланс в Северном полушарии, так как на её нагрев уходит достаточно много тепла. И больше всего преимуществ от полного исчезновения многолетней мерзлоты получит именно Россия, поскольку мы получим огромные пространства, которые станут пригодны к использованию. Ведь сейчас многолетняя мерзлота занимает более 60% территории России.