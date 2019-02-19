В. Максименков. Мерзлота как последствие катастрофы и потопа. Свидетельства очевидцев

...многих откровением (так же как и “откровения Инсайдера illuminati“,...лишь дополнить её в последствии небольшим текстом основных выкладок ...его словам, воспринимались им как “самая близкая его семья”....пойдёт о происхождении планет (как проекций Воли создавших их...
...грамотных севооборотов. Истощение земли, как производительного ресурса государства Украина, ...ЦК КПСС сговорились, что последствиякатастрофы надо признавать только на ...даже враждебны. Диалектика, панимаишь КАК СФОРМИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ ВЛИЯЮТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ...
... лечить пролежни "удобным" лежанием. Как исправить косолапие. Не путать «косолапие... модными «выкидонами» переходных периодов. Как исправить плоскостопие. Упражнения для исправления...собственных детей. Вспомните, пожалуйста. Как стоптана обувь у ребёнка, жены...
... тогда как у нас - на 50%. Благодатный тёплый климат, отсутствие мерзлоты и...Мексиканском заливе «потенциально беспрецедентной экологической катастрофой». В толще вод залива ...: опреснением Лабрадорского течения. После катастрофы 20 июня 2010 года нефтяной...
... заболеваний имеют мало серьёзных последствий в современном мире. Большинство...как вакцинация!) в этот естественный процесс может привести к необратимым последствиям... Никому не известны долгосрочные последствия введения чужеродных белков в организм...