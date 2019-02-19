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В. Максименков. Мерзлота как последствие катастрофы и потопа. Свидетельства очевидцев

22:26. 19 февраля 2019 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
До чего же всё-таки светлая голова у Виктора Максименкова!




Источник: https://ss69100.livejournal.com/4334097.html

Метки: история, катастрофа, максименков, планета, природа, сибирь, фальсификация

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