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Лазерные комплексы «Пересвет» развернули в местах дислокации, — Минобороны

16:45. 20 февраля 2019 Просмотров - 398 2 коммент. Опубликовал:
Лазерные комплексы «Пересвет» развернули в местах дислокации, — Минобороны | Русская весна

Все поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах дислокации, сообщили в Минобороны России.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собрания в среду заявил, что работа по перспективным образцам и системам вооружений, о которых он говорил в послании в 2018 году, «продолжается ритмично, без сбоев, по плану».

Президент упомянул ракетный комплекс «Авангард», межконтинентальную ракету «Сармат», лазерную установку «Пересвет», подводный беспилотник «Посейдон» и авиационный комплекс с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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«Все поступившие в войска лазерные комплексы „Пересвет” развернуты в установленных местах дислокации. Лазерные комплексы „Пересвет” являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения, оснащаемые «Пересветом», прошли переподготовку, а сейчас совершенствуют профессиональные навыки на занятиях в местах постоянной дислокации.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1550670340

Метки: Новости

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2 коммент.»

  • 18147 15779
    Вячеслав 20 февраля 2019 в 17:55 Ссылка
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    Вот в Сирии и испытали бы на израильских самолётах, чтобы больше не залетали туда…

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  • 4232 3602
    Валерий 20 февраля 2019 в 18:21 Ссылка
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    Вот и сбылось фантастическое чудо 80х годов 20 го века: дожили до лазерного оружия…

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