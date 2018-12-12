Тайны «Пересвета». Лазеры на защите Русского неба

Это произошло впервые в мире. Настоящие, полноценные боевые лазеры заступили в России на настоящее, полноценное боевое дежурство. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Лазеры развёрнуты в местах дислокации

Разумеется, в сообщениях военных никаких секретных тактико-технических данных комплексов «Пересвет» не раскрывается. Поэтому из всех слов можно вылущить лишь крайне скудные данные.

Первое – что уже сообщалось. Оснащение «Пересветами» войск было начато ещё в 2017 году. Причём это подавалось в контексте того, что, мол, «самоходные лазерные комплексы заступили на опытно-боевое дежурство в ВС России». А также, что «с поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов».

Из этого с уверенностью можно было заключить, что это означает прохождение комплексами окончательных войсковых испытаний. Можно сказать, уже эксплуатационных, в ходе которых уже военные «пользователи» проверяют реальную применимость, надёжность, эксплуатационную полезность нового оружия. Выявляют его обязательные «детские болезни», а главное – соотносимость, соразмерность, так сказать, конструкторских «закладок» реальной войсковой практике. Ну, скажем, как если бы конструктор создал идеальный во всех отношениях автомат, который и противника за полста километров выбивает, и кучность даёт точечную, и даже чистить его после применения не нужно. И только один недостаток – какая-нибудь необходимая деталька так расположена, что во время марш-броска превращает спину солдата в один большой кровоподтёк. Нужен будет такой автомат войскам?

Второе – что ныне комплексы заступили уже на боевое дежурство. То есть испытания прошли, признаны успешными, замеченные недостатки устранены.

Третье – «Пересветы» развёрнуты в местах их дислокации, где для несения боевого дежурства «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен». В то же время «боевыми расчётами отработаны действия по развёртыванию оборудования и подготовке его к применению».

Из этого можно заключить, что комплексы поставлены на неких направлениях, где возможно их применение. Однако само применение будет (или может) происходить в мобильных условиях, после передислокации в конкретный боевой район или даже на марше.

С этим, конечно, коррелируют сообщения о том, что боевые лазеры размещаются в автофургонах, произведённых в Набережных Челнах. Да и в послании президента Владимира Путина от 1 марта, где он впервые показал видеокадры с «Пересветами», фигурировали машины. Так что факт, что комплекс подвижной – не открытие, но теперь мы знаем, что передвигается он на камазовских шасси.

Каково предназначение «Пересветов»

Об этом можно судить по одной информации и одному маленькому информационному инциденту.

Касательно первого пункта проходило сообщение, что «личный состав прошёл необходимую переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского». Там «операторы нового оружия получали теоретические знания в специально оборудованных классах, а затем отрабатывали практические действия на боевой технике».

Что такое академия Можайского, известно: ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, готовящий специалистов для Воздушно-космических сил по 39 специальностям для воздушно-космической обороны страны. Значит, лазеры вписаны в эту систему, а не, скажем, бронетанковую или военно-морскую.

Со вторым же пунктом дело обстоит так, что само Минобороны сообщило было о том, что лазерный комплекс «Пересвет» «способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите», но буквально через 40 минут удалило эти слова. Но скрины в интернете остались – такая ныне штука интернет, что слово в нём уже не воробей, а натуральная гербовая печать.

Отсюда следует, что лазеры «Пересветов» должны дополнять и страховать зенитно-ракетные комплексы, помогая им – в силу своей более быстрой и эффективной управляемости – бороться с массированным ракетным ударом. Как именно — вариантов, по мнению военных экспертов, не слишком много, но и немало: воздействовать на точность работы головки самонаведения, выжечь вообще электронику управления, повредить саму ракету, расплавить ей что-нибудь важное. В сочетании с ударными противоракетными возможностями современных ЗРК, а также с возможностями комплексов радиоэлектронной борьбы лазеры представляют собой, таким образом, полезный элемент триады по полному и комплексному отражению ракетного нападения.

Судя же по оговорке со спутниками и словам о дислокации «там, где надо, дислокации», речь может идти также о сопряжении «Пересветов» с системой многоканальной эшелонированной системы противоракетной и противокосмической обороны А-135 «Нудоль» с её ракетами дальнего перехвата, как раз способными работать против целей на низких орбитах. Или на трассах баллистического полёта.

Скорее, именно этот вариант и самый вероятный. Всё же для оружия поля боя комплекс «Пересвет» с его по меньшей мере пятью тягачами-фургонами слишком громоздок. А вот сбить ракету или спутник и быстро передислоцироваться – самое то.

Устройство?

Относительно устройства можно повторить лишь уже сказанное: какие-либо технические и тем более боевые характеристики лазерного комплекса на данный момент не раскрываются.

Но было озвучено, что созданием «Пересвета» занимались специалисты ядерного центра в Сарове. В Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) действительно имеется институт лазерно-физических исследований. Между прочим, центр входит в состав госкорпорации «Росатом», прежний глава которой Сергей Кириенко, по слухам, удостоен звания Героя России. А руководил он корпорацией аккурат в те времена, когда должен был разрабатываться «Пересвет»…

Саровский центр известен также тем, что занимается разработкой термоядерного реактора иной, нежели привычный токамак, природы. То есть если в токамаках плазма получается за счёт термоядерной реакции внутри «камеры» из сильных магнитных полей, то в Сарове, как сообщала пресса, пошли по пути получения плазмы в точке соединения высокоэнергетичных лазерных лучей. Значит, можно предположить, что такая примерно «идеология» применяется и в «Пересветах». Ведь традиционно главный враг лазерного луча – это непрозрачность на его пути.

Например, туман, дым, любая дисперсная смесь в воздухе значительно ослабляют мощность луча. Вплоть до полной его непроходимости. Однако в науке известно, что луч этот можно модулировать неким волшебным образом так, что он преодолевает подобные препятствия и обращается в действующую плазму на определённом расстоянии в нужном месте. Сообщалось даже о хирургических операциях с использованием подобного принципа. Если так, то центр в Сарове – самое место, где этот принцип могли довести до боевого результативного состояния.

Наконец, питание. Для достижения необходимой энергетической мощности американцы разрабатывали систему ядерной накачки лазерной установки. Некоторые успехи были даже показаны, но в целом, как известно, система СОИ – или, как её прозвали, «Звёздных войн» – у американцев не пошла. Не в последнюю очередь именно из-за вопросов с энергетикой. Судя, однако, по не слишком компактной, но всё же мобильности «Пересвета», в России эти вопросы были неким образом решены. Не исключено, что определенную роль здесь может играть компактная ядерная установка наподобие той, про которую рассказал опять же Владимир Путин, представляя крылатую ракету с ядерной силовой установкой. Почему нет? Если она работает на одном виде вооружений, можно поставить её и на другой. Или, возможно, используется компактная ядерная батарейка. Но точно мы об этом узнаем явно нескоро.