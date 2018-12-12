Главная » Вооруженные силы, Творчество

Тайны «Пересвета». Лазеры на защите Русского неба

19:18. 12 декабря 2018 Просмотров - 394 Один комментарий Опубликовал:

Это произошло впервые в мире. Настоящие, полноценные боевые лазеры заступили в России на настоящее, полноценное боевое дежурство. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Лазеры развёрнуты в местах дислокации

Разумеется, в сообщениях военных никаких секретных тактико-технических данных комплексов «Пересвет» не раскрывается. Поэтому из всех слов можно вылущить лишь крайне скудные данные.

Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»

Первое – что уже сообщалось. Оснащение «Пересветами» войск было начато ещё в 2017 году. Причём это подавалось в контексте того, что, мол, «самоходные лазерные комплексы заступили на опытно-боевое дежурство в ВС России». А также, что «с поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов».

Из этого с уверенностью можно было заключить, что это означает прохождение комплексами окончательных войсковых испытаний. Можно сказать, уже эксплуатационных, в ходе которых уже военные «пользователи» проверяют реальную применимость, надёжность, эксплуатационную полезность нового оружия. Выявляют его обязательные «детские болезни», а главное – соотносимость, соразмерность, так сказать, конструкторских «закладок» реальной войсковой практике. Ну, скажем, как если бы конструктор создал идеальный во всех отношениях автомат, который и противника за полста километров выбивает, и кучность даёт точечную, и даже чистить его после применения не нужно. И только один недостаток – какая-нибудь необходимая деталька так расположена, что во время марш-броска превращает спину солдата в один большой кровоподтёк. Нужен будет такой автомат войскам?

Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»

Второе – что ныне комплексы заступили уже на боевое дежурство. То есть испытания прошли, признаны успешными, замеченные недостатки устранены.

Третье – «Пересветы» развёрнуты в местах их дислокации, где для несения боевого дежурства «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен». В то же время «боевыми расчётами отработаны действия по развёртыванию оборудования и подготовке его к применению».

Из этого можно заключить, что комплексы поставлены на неких направлениях, где возможно их применение. Однако само применение будет (или может) происходить в мобильных условиях, после передислокации в конкретный боевой район или даже на марше.

С этим, конечно, коррелируют сообщения о том, что боевые лазеры размещаются в автофургонах, произведённых в Набережных Челнах. Да и в послании президента Владимира Путина от 1 марта, где он впервые показал видеокадры с «Пересветами», фигурировали машины. Так что факт, что комплекс подвижной – не открытие, но теперь мы знаем, что передвигается он на камазовских шасси.

Каково предназначение «Пересветов»

Об этом можно судить по одной информации и одному маленькому информационному инциденту.

Касательно первого пункта проходило сообщение, что «личный состав прошёл необходимую переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского». Там «операторы нового оружия получали теоретические знания в специально оборудованных классах, а затем отрабатывали практические действия на боевой технике».

Что такое академия Можайского, известно: ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, готовящий специалистов для Воздушно-космических сил по 39 специальностям для воздушно-космической обороны страны. Значит, лазеры вписаны в эту систему, а не, скажем, бронетанковую или военно-морскую.

Со вторым же пунктом дело обстоит так, что само Минобороны сообщило было о том, что лазерный комплекс «Пересвет» «способен эффективно противодействовать любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите», но буквально через 40 минут удалило эти слова. Но скрины в интернете остались – такая ныне штука интернет, что слово в нём уже не воробей, а натуральная гербовая печать.

Отсюда следует, что лазеры «Пересветов» должны дополнять и страховать зенитно-ракетные комплексы, помогая им – в силу своей более быстрой и эффективной управляемости – бороться с массированным ракетным ударом. Как именно — вариантов, по мнению военных экспертов, не слишком много, но и немало: воздействовать на точность работы головки самонаведения, выжечь вообще электронику управления, повредить саму ракету, расплавить ей что-нибудь важное. В сочетании с ударными противоракетными возможностями современных ЗРК, а также с возможностями комплексов радиоэлектронной борьбы лазеры представляют собой, таким образом, полезный элемент триады по полному и комплексному отражению ракетного нападения.

Судя же по оговорке со спутниками и словам о дислокации «там, где надо, дислокации», речь может идти также о сопряжении «Пересветов» с системой многоканальной эшелонированной системы противоракетной и противокосмической обороны А-135 «Нудоль» с её ракетами дальнего перехвата, как раз способными работать против целей на низких орбитах. Или на трассах баллистического полёта.

Скорее, именно этот вариант и самый вероятный. Всё же для оружия поля боя комплекс «Пересвет» с его по меньшей мере пятью тягачами-фургонами слишком громоздок. А вот сбить ракету или спутник и быстро передислоцироваться – самое то.

Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»

Устройство?

Относительно устройства можно повторить лишь уже сказанное: какие-либо технические и тем более боевые характеристики лазерного комплекса на данный момент не раскрываются.

Но было озвучено, что созданием «Пересвета» занимались специалисты ядерного центра в Сарове. В Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) действительно имеется институт лазерно-физических исследований. Между прочим, центр входит в состав госкорпорации «Росатом», прежний глава которой Сергей Кириенко, по слухам, удостоен звания Героя России. А руководил он корпорацией аккурат в те времена, когда должен был разрабатываться «Пересвет»…

Саровский центр известен также тем, что занимается разработкой термоядерного реактора иной, нежели привычный токамак, природы. То есть если в токамаках плазма получается за счёт термоядерной реакции внутри «камеры» из сильных магнитных полей, то в Сарове, как сообщала пресса, пошли по пути получения плазмы в точке соединения высокоэнергетичных лазерных лучей. Значит, можно предположить, что такая примерно «идеология» применяется и в «Пересветах». Ведь традиционно главный враг лазерного луча – это непрозрачность на его пути.

Например, туман, дым, любая дисперсная смесь в воздухе значительно ослабляют мощность луча. Вплоть до полной его непроходимости. Однако в науке известно, что луч этот можно модулировать неким волшебным образом так, что он преодолевает подобные препятствия и обращается в действующую плазму на определённом расстоянии в нужном месте. Сообщалось даже о хирургических операциях с использованием подобного принципа. Если так, то центр в Сарове – самое место, где этот принцип могли довести до боевого результативного состояния.

Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»

Наконец, питание. Для достижения необходимой энергетической мощности американцы разрабатывали систему ядерной накачки лазерной установки. Некоторые успехи были даже показаны, но в целом, как известно, система СОИ – или, как её прозвали, «Звёздных войн» – у американцев не пошла. Не в последнюю очередь именно из-за вопросов с энергетикой. Судя, однако, по не слишком компактной, но всё же мобильности «Пересвета», в России эти вопросы были неким образом решены. Не исключено, что определенную роль здесь может играть компактная ядерная установка наподобие той, про которую рассказал опять же Владимир Путин, представляя крылатую ракету с ядерной силовой установкой. Почему нет? Если она работает на одном виде вооружений, можно поставить её и на другой. Или, возможно, используется компактная ядерная батарейка. Но точно мы об этом узнаем явно нескоро.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Народ - только тот, кто доверяет Путину, все прочие - враги народа, постановило казачество!
В ЦФО казаки атамана А. Романова (г. Рязань) и Товарищества Казаков казачьего генерала Андрея Даценко занялись разработкой Всероссийского единого реестра «врагов народа» (ПАТРИОТ), в котором будут содержаться сведения о лицах, исповедующих либеральные ...
«Угроза Сатановского носит явно выраженный антирусский характер»
...» Станиславом Куняевым, директором «Института русской цивилизации» Олегом Платоновым, главным реактором... в данном случае на образ "русский – это гестаповец"». «Таким образом, -... "Эхо Москвы" "морально осудить" русского патриота, лишить его работы, не...
Марсианские хроники
НАСА более 30 лет врёт нам о том, что Марс – безжизненная, красная планета. На самом деле пейзаж Марса очень похож на земной. Там – голубое небо, а значит, в атмосфере есть кислород, и обязательно присутствует живая материя... Первый снимок марсианского ...
Тактика Путина по Украине. Терапия вместо лоботомии
...разрушили искусственное, созданное на исконной русской территории самим Западом, квазигосударственное образование...это будет и подавно — всполыхнувшееся русское самосознание в том же Харькове...остаться в стороне и защитит русских Новороссии так же, как ...
Игорь Стрелков: биография
....Глухая завеса над этой тайной висела месяц. Сдернул ее... Мусульманский боец был убит...»«…Русский доброволец проснулся ночью и ...войны», «Доблесть и гибель русской гвардии». Также клуб занимается ... не желает раскрывать военную тайну о личности Игоря Стрелкова....
День Ч для Украины
История отключения канала Anna-News на Youtube, о трагедии в донецком аэропорту, о том, как снайперская группа ЧВК ушла на скорой помощи, что произойдёт 6 июня? Марат Мусин о наступлении критической даты событий вокруг Украины. Заявление Марата Мусина ...

Один комментарий»

  • 5 1
    groks 12 декабря 2018 в 20:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пропагандистские ролики. Показано неизвестно что. Мобильный лазер не может быть средством поражения целей. Даже если к нему прицепить мобильный же реактор.
    Применяться может либо для лоцирования целей, либо для выведения из строй их оптических систем наведения.
    Никаких волшебных способов модуляции нет, а то бы можно было прямо с Сибири долбануть по САСШ, выведя на орбиту небольшое зеркало.
    показанная система сама же и наводится, если предназначена для разрушения целей? Но ничего похожего на элементы систем наведения нет. Даже если это АФАР, то и они неизвестно где размещены.
    Если киндерсюрприз смог разработать хоть что-то новое, то его надо расстрелять за то, что он так долго скрывал свою гениальность. Тем более для обороны – тварь и предатель настолько перековался?
    После принятия на вооружение не имеет смысла настолько секретить оружие. Его параметры, если это действительно что-то стоящее, сами по себе уже работают на оборону. Кроме того уж назначение и ТТХ утекут из войск очень быстро и неизбежно.
    Бряцать оружием, декларируя миролюбие и оборонительную доктрину – это идиотизм или предательство? Может есть договорённость с западными политиками и военными, которые под это дело накрутят антироссийскую истерию и поднимут бюджет?
    К чему была приурочена эта публичная истерика с фейковым оружием? К отказу ЮжМаша в обслуживании МБР. “Наши” же козлоиды не удосужились создать ничего дублирующего. Поэтому продление срока службы МБР невозможно. Даже если “Сармат” пойдёт успешно, то до переоснащения ими будет неизбежный провал в количестве МБР. Обмануть такой дешёвкой запад не получится. Значит это продукт для внутреннего пользования? Но у нас не все настолько тёмные.
    Так зачем это всё? Только для того, чтобы защитники олигархоза могли развернуть очередную компанию истеричной псевдопатриотической пропаганды. “Вы же видете – у тас целых 3 Арматы, 2 Су-57 и этот, как его – “Пересвет”!”

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>